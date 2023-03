NEURONES : 7,8% de résultat net en 2022

English French

INFORMATION PRESSE

Rubrique : Résultats annuels 2022 Nanterre, le 8 mars 2023 (après Bourse)

7,8% de résultat net en 2022

Comptes au 31 décembre (audités et en M€) 2021 2022 Chiffre d’affaires 579,9 665,4 Résultat opérationnel d’activité (1) 64,2 (11,1%) 77 (11,6%) Résultat opérationnel 61,6 (10,6%) 72,9 (11%) Résultat financier 0,2 0 Impôt sur les résultats (18,8) (21,1) Résultat net 42,9 (7,4%) 51,8 (7,8%) - dont part du groupe 37,7 44,3 Cash-flow libre (2) 51,8 37,6 Trésorerie (nette d’endettement financier) (3) 264,6 271,8 Effectif fin d’exercice 5 869 6 406

(1) Avant coût des actions gratuites et dépréciations d’actifs.

(2) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, majorés du résultat financier et diminués des investissements industriels nets.

(3) Hors dettes de loyers IFRS 16.

Réalisations

L’exercice 2022 aura été une nouvelle année de forte croissance tant de l’activité (+ 14,7%, dont + 14,2% en organique), que des résultats. A 51,8 M€, le résultat net est en progression de + 20,7% (après + 22,6% en 2021).

A 271,8 M€ (soit 11,2 € par action), la trésorerie nette est en légère progression.

Perspectives

Les prévisions 2023 seront annoncées, comme à l’accoutumée, lors de la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre (10 mai, après Bourse).

Portée par des tendances de fond solides (cloud et digital) et bénéficiant d’un croissance embarquée significative, NEURONES a tous les atouts pour réaliser un nouvelle année de croissance profitable.

A l’Assemblée Générale du 8 juin prochain, le Conseil proposera le versement d’un dividende de 1,1 € par action au titre de l’année 2022.

A propos de NEURONES

Avec plus de 6 500 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption des nouveaux usages.

Euronext Paris (compartiment B - NRO) – Euronext Tech Leaders – SRD valeurs moyennes

www.neurones.net

Relations Presse :

O’Connection

Valérie HACKENHEIMER

Tél. : 06 12 80 35 20



vhackenheimer@oconnection.fr



NEURONES

Matthieu VAUTIER

Tél. : 01 41 37 41 37

rp@neurones.net Relations Investisseurs :

NEURONES

Paul-César BONNEL

Tél. : 01 41 37 41 37

investisseurs@neurones.net

Pièce jointe