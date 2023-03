COMPAGNIE LEBON : Chiffre d'affaires 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris le 8 mars 2023 à 18 heures

Chiffre d’affaires 2022 soutenu par la reprise exceptionnelle de l’hôtellerie

et par des cessions immobilières

Chiffre d'affaires (M€) 31.12.2022 31.12.2021 Variation 12.2022/2021 Immobilier 10,0 7,8 +28% Capital Investissement 2,8 0,4 ns Total secteur financier 12,7 8,2 +55% Hôtellerie (Esprit de France) 54,2 21,9 +148% Thermalisme (Sources d'Equilibre) 15,9 11,1 +43% Activité patrimoniale 0,3 0,3 +3% Total secteur exploitation 70,3 33,2 +112% TOTAL COMPAGNIE LEBON 83,0 41,4 +100% chiffres issus de la présentation sectorielle des comptes (IFRS 8)

La Compagnie Lebon s’appuie sur 2 pôles complémentaires entre les métiers d’exploitation (hôtellerie, thermalisme et activité patrimoniale) et ceux de l’investissement (immobilier et capital-Investissement).

Le chiffre d’affaires des métiers d’investissement et de gestion est non récurrent en immobilier (honoraires de gestion en lien avec des opérations, loyers et produits de cessions de « stocks » d’immeubles) ; il est récurrent en capital investissement, avec des honoraires de gestion sur les fonds.

Le chiffre d’affaires du secteur exploitation, impacté en 2020 et 2021 par la crise Covid, est une donnée significative pour le Groupe, permettant de générer la majeure partie de nos flux de cash annuels de manière résiliente.

Faits marquants de l’exercice

Secteur Financier

Dans l’Immobilier, le chiffre d'affaires est lié à la cession d’une partie du stock (portefeuille Straw et immeuble Belgrand).

Le chiffre d'affaires du Capital Investissement correspond aux honoraires perçus sur les investissements gérés par les sociétés de gestion Re-Sources Capital et Paluel-Marmont Capital.

Secteur Exploitation

Le chiffre d’affaires de l’hôtellerie, en particulier celui du second semestre, est en très forte progression par rapport à 2021, année impactée par la crise Covid et les restrictions sanitaires. Il dépasse même 2019, année de référence dans le secteur, grâce à la hausse des prix moyens combinée à un très bon niveau de taux d’occupation.

Une reprise accélérée du tourisme a été constatée en 2022 à Paris et en France, avec un retour marqué de la clientèle internationale, facilité par la fin des restrictions et des parités de change favorables. Ce retour a bénéficié à la collection Esprit de France et à l’ensemble de l’hôtellerie haut de gamme en France.

Dans le thermalisme, les stations de Brides-les-Bains et d’Allevard ont réalisé une saison complète, avec un chiffre d’affaire en hausse significative.

Le chiffre d’affaires de l’activité patrimoniale correspond aux loyers facturés sur l’immeuble de bureaux, siège social du groupe.

Perspectives 2023

L’activité de ce début d’année 2023 confirme la dynamique 2022 même si la visibilité pour l’ensemble de l’exercice est limitée en raison du contexte géopolitique et des perspectives macro économiques de 2023 liées à l’inflation et aux taux d'intérêt.

La reprise des séminaires et le retour de la clientèle asiatique devraient permettre de maintenir le rebond 2022 en hôtellerie et la diminution des craintes liées au COVID devraient faciliter le retour des curistes.

Procha i ns rendez - vou s d e co mm un i ca ti o n f i nan c i èr e

Publication des résultats annuels 2022 : 29 mars 2023 après la fermeture de la Bourse

Réunion de présentation des résultats annuels 2022 : 30 mars 2023

Assemblée générale annuelle : 24 mai 2023

Publication des résultats semestriels 2023 : 27 septembre 2023 après fermeture de la Bourse

Réunion de présentation des comptes semestriels 2022 : 28 septembre 2023

A propos de la Compagnie Lebon

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Growth, est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et s’appuie sur deux pôles complémentaires : les métiers d’exploitation avec l’hôtellerie, le thermalisme et une activité patrimoniale et les métiers d’investissement avec l'immobilier et le capital investissement.

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR0000121295

