Stockwik emitterar ett seniort säkerställt obligationslån och tidigarelägger det frivilliga återköpserbjudandet avseende dess befintliga säkerställda obligationslån

Stockwik Förvaltning AB (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har emitterat ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om 350 MSEK inom ett ramverk om 500 MSEK och med en löptid om 3 år (”Obligationsemissionen”). Obligationsemissionen genomfördes till ett pris motsvarande 98,50 procent av nominellt belopp per obligation och de nya obligationerna kommer löpa med en rörlig kupong om 3 månaders STIBOR plus 8,00 procentenheter per år. Obligationsemissionen mottogs väl av investerare vilket resulterade i en kraftig överteckning.

I samband med Obligationsemissionen erbjöd Bolaget innehavare av Bolagets befintliga säkerställda obligationslån med ISIN SE0014781530 (”Obligationslånet”) att delta i ett återköp där Bolaget, villkorat av Obligationsemissionen, köper tillbaka Obligationslånet mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 100,70 procent av nominellt belopp plus upplupen men icke betalt ränta (”Återköpserbjudandet”). Obligationslånet kommer att återköpas i enlighet med villkoren i återköpsdokument daterat 7 mars 2023 som finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Då efterfrågan i Obligationsemissionen var starkare än väntat har Bolaget idag valt att tidigarelägga den sista dagen i Återköpserbjudandet till kl. 16.00 den 10 mars 2023.

Likviddag för Obligationsemissionen och Återköpserbjudandet förväntas inträffa den 20 mars 2023.

Under förutsättning att Obligationsemissionen och Återköpserbjudandet genomförs avser Bolaget att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av de delar av Obligationslånet som inte blir återköpt i enlighet med Återköpserbjudandet, detta i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationslånet. Obligationslånet kommer vid en förtida inlösen att fullständigt återköpas till ett pris motsvarande 100,70 procent av nominellt belopp plus upplupen men icke betald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för det förtida inlösandet. Bolaget avser att utfärda ett meddelande om förtida inlösen den 10 mars 2023.

Nordea Bank Abp och Pareto Securities AB agerade joint bookrunners i samband med Obligationsemissionen samt dealer managers för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade legal rådgivare.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2023 kl.17:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef

Stockwik Förvaltning AB (publ)

Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilaga