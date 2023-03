ASSYSTEM : Résultats annuels 2022

French English

Résultats annuels 2022

Chiffre d’affaires : 493,5 M€ (+10,8%, dont +5,4% en organique)

Résultat opérationnel d’activité ( 1 ) : 33,0 M€ (+8,2%), soit 6,7% de marge opérationnelle

Paris La Défense, le 14 mars 2023 à 17h35 – Le conseil d’administration d’Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), groupe international d’ingénierie, réuni ce jour, a examiné les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

Dominique Louis, Président-directeur général d’Assystem, déclare :

« Le besoin en énergie décarbonée est au cœur des préoccupations des Etats et ce de façon amplifiée à la suite des évènements géopolitiques et climatiques de l’année passée. Nos 6 500 collaborateurs se sont fixés comme mission depuis longtemps d’accélérer la transition énergétique et la pertinence de notre positionnement stratégique nous permet de réaliser, cette année encore, une très bonne performance commerciale, opérationnelle et financière. 2022 témoigne également de l’intégration réussie de nos acquisitions nous permettant de développer nos pôles de compétences pour servir nos clients partout dans le monde. Nous poursuivons notre feuille de route stratégique long terme avec confiance, notre capacité à retenir et attirer les meilleurs talents étant aujourd’hui notre principal enjeu. »

CHIFFRES CLES

En millions d’euros (M€) 2021 publié 2021 retraité* 2022 publié* Chiffre d’affaires 483,1 445,4 493,5 Résultat opérationnel d’activité – ROPA (1) 32,0 30,5 33,0 en % du CA 6,6% 6,8% 6,7% Résultat net consolidé (3) 34,7 34,7 49,9 Endettement net (4) 64,7 64,7 50,9 Dividende par action (en euro) (2) 1,00 1,00 1,00

*Les données publiées au titre de 2022 tiennent compte des effets sur le chiffre d’affaires de l’application de la norme IFRS 5 au regard de (i) la cession à Expleo Group, réalisée en janvier 2022, des activités sciences de la vie et assistance technique à l’industrie générale, et (ii) de l’accord prévoyant la cession de 51% du capital et des droits de vote de MPH GS, société de tête de ses activités Staffing, à son management, opération réalisée en janvier 2023. Les données 2021 ont été retraitées en conséquence pour assurer leur comparabilité avec celles de 2022.

ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT 2022

Chiffre d'affaires





En 2022, le chiffre d’affaires consolidé d’Assystem s’établit à 493,5 M€ en croissance de +10,8% par rapport au chiffre d’affaires 2021 retraité (445,4 M€), dont +5,4% en organique, +3,9% d’effet périmètre (résultant de la consolidation de la société indienne STUP à compter du 1er juillet 2021, de la société britannique Schofield Lothian à compter du 1er octobre 2021 et de la société britannique LogiKal à compter du 1er décembre 2022) et +1,5% d’effet de la variation des taux de change.

En 2022, le chiffre d’affaires des activités Nucléaire (70% du CA consolidé) s’établit à 344,9 M€ (contre 326,3 M€ en 2021), en croissance de +5,7%, dont +5,2% de croissance organique (y inclus -1,8% résultant de la fin du premier contrat Kacare) et +0,5% d’effet de la variation des taux de change. L’activité a été portée sur l’ensemble de l’année par les activités en France et au Royaume-Uni.

Le chiffre d’affaires des activités ET&I est de 148,6 M€, contre 119,1 M€ en 2021. La croissance ressort à +24,7% sur un an, dont +5,9% de croissance organique, +14,6% d’effet périmètre (intégration de STUP, Schofield Lothian et LogiKal) et +4,2% d’effet de la variation des taux de change. La croissance organique est portée par le gain d’un important contrat relatif au projet Neom en Arabie saoudite.

Résultat opérationnel d'activité (ROPA) et EBITDA (5)





En 2022, le ROPA consolidé est de 33,0 M€ en croissance de +8,2% par rapport à 2021 retraité (i.e. 30,5 M€). La marge opérationnelle d’activité s’élève à 6,7%, contre 6,8% sur l’exercice 2021. Elle prend en compte les coûts de recrutement engagés en fin d’année pour assurer la croissance de l’activité.

Le ROPA d’Assystem Opérations (ensemble des opérations du Groupe hors Holding) est de 38,5 M€, soit une marge de 7,8% du chiffre d’affaires, contre respectivement 36,6 M€ et 8,2% en 2021.

Les frais centraux du groupe (Holding) ont un impact sur le ROPA consolidé de (5,5) M€ en 2022, contre (6,1) M€ en 2021.

L’EBITDA (5) consolidé est, hors incidence de l’application de la norme IFRS 16, de 39,6 M€ en 2022, soit 8,0% du chiffre d’affaires, contre respectivement 35,8 M€ et 8,0% en 2021 retraité.

Résultat opérationnel et autres éléments du résultat net consolidé





Le résultat opérationnel consolidé 2022 s’élève à 30,0 M€, contre 30,2 M€ en 2021. Il prend en compte les charges relatives aux paiements fondés sur des actions de (1,8) M€ et des produits et charges opérationnels non liés à l’activité à hauteur de (1,2) M€.

La contribution d’Expleo Group au résultat d’Assystem, qui détient 37,22% du capital et 38,94% des instruments de quasi-fonds propres émis par la société (obligations convertibles à coupon capitalisé), est de 9,8 M€, dont (2,1) M€ de quote-part de résultat net et 11,9 M€ de coupon des obligations convertibles. Pour mémoire, la contribution d’Expleo Group en 2021 était de 6,0 M€, dont 10,9 M€ de coupon des obligations convertibles.

Le résultat financier est de 2,9 M€ contre 1,6 M€ en 2021. Il est composé d’un dividende de 4,1 M€ reçu de Framatome (contre 2,4 M€ en 2021) et intègre en outre un produit de 4,3 M€ relatifs à l’application de la norme IAS 29 (traitement de l’hyperinflation) relatif à la filiale turque du Groupe, sans impact sur la trésorerie du Groupe.

Le résultat net des activités poursuivies progresse de +18,4% à 36,1 M€, contre 30,5 M€ en 2021 retraité, après prise en compte d’une charge d’impôt de (6,6) M€, contre (7,2) M€ en 2021. Le résultat net des activités cédées tel que déterminé en conformité avec la norme IFRS 5 s’élève à 13,8 M€ (activités cédées à Expleo et MPH classées en IFRS 5).

Au total le résultat net consolidé s’établit à 49,9 M€ contre 34,7 M€ en 2021.

Informations sur Expleo Group





En 2022, le chiffre d'affaires d’Expleo Group, s'élève à 1,27 Md€, en croissance de +23% par rapport à 2021 (y inclus l’activité Life Sciences acquise auprès d’Assystem).

L’EBITDA d’Expleo Group (y compris incidence d’IFRS 16) est en forte progression de +36% à 126 M€ sur l’exercice, soit 9,9% du chiffre d’affaires consolidé.

Le résultat net consolidé d’Expleo Group avant enregistrement du coupon capitalisé sur les instruments de quasi-fonds propres est positif de 31,3 M€.

FREE CASH-FLOW (6) ET ENDETTEMENT NET

Le free cash-flow 2022 est, dans le périmètre des activités poursuivies et hors incidence de l’application de la norme IFRS 16, positif de 26,5 M€, soit 5,4% du chiffre d’affaires consolidé. A titre de comparaison, le free cash-flow des activités poursuivies hors IFRS 16 cumulé sur 2020 et 2021 était positif de 51,2 M€, soit 5,6% du chiffre d’affaires cumulé.

L’endettement net (hors IFRS 16) ressort à 50,9 M€ au 31 décembre 2022 en baisse par rapport au 31 décembre 2021. La variation de (13,8) M€ se décompose comme suit :

(26,5) M€ d’effet du free cash-flow des activités poursuivies ;

4,7 M€ d’effet du free cash-flow des activités cédées ;

14,7 M€ de dividendes versés aux actionnaires d’Assystem au titre de l’exercice 2021 ;

(2,9) M€ d’incidence nettes d’impôts des cessions et acquisitions ( 7 ) ;

; et (3,8) M€ d'autres flux, dont (4,1) M€ de dividende perçu de Framatome et 0,1 M€ d'acquisitions d'actions Assystem.





DIVIDENDE PROPOSE AU TITRE DE L’EXERCICE 2022

Au titre de l’exercice 2022, Assystem proposera le paiement d’un dividende (stable) de 1,00 € par action à l’approbation des actionnaires réunis en Assemblée générale le 5 juin 2023. Sur cette base, le dividende total représenterait 14,8 M€ (8).

DEUX NOUVELLES ACQUISITIONS REALISEES EN JANVIER 2023

Assystem poursuit sa stratégie d’acquisitions ciblées visant à renforcer ses pôles de compétences en France, au Royaume-Uni et en Inde. Après avoir fait l’acquisition de la société anglo-australienne LogiKal, spécialisée en Project Management, Assystem a réalisé deux nouvelles opérations de croissance externe en janvier (OREKA Ingénierie, spécialiste des outils numériques de visualisation et de simulation et RELSAFE PRA Consulting, spécialiste du conseil en sûreté nucléaire).

PERSPECTIVES 2023

Afin de finaliser son recentrage stratégique, Assystem envisage de céder ses activités dans la zone Pacifique en 2023. Ces dernières ont représenté un chiffre d’affaires de 12,7 M€ en 2022, comptabilisé dans ET&I.

En tenant compte de cette cession, de l’intégration des trois croissances externes réalisées depuis fin 2022 et de l’impact d’importants investissements de croissance dans les compétences à réaliser en 2023 visant à accompagner la croissance du Groupe à moyen terme, Assystem se fixe pour objectifs en 2023 :

un chiffre d’affaires consolidé compris entre 540 M€ et 560 M€,

et un résultat opérationnel d’activité supérieur à 33 M€.

Ces objectifs s'entendent à contexte macroéconomique, géopolitique et sanitaire comparable à celui en place en ce début d'année.

CALENDRIER FINANCIER 2023

27 avril : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023

trimestre 2023 5 juin : Assemblée générale des actionnaires

25 juillet : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023

semestre 2023 13 septembre : Résultats semestriels 2023 – Réunion de présentation le 14 septembre à 8h30

26 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023





A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem, un des leaders mondiaux de l’ingénierie nucléaire indépendante, s’est fixé pour mission de contribuer à l’accélération de la transition énergétique. Dans les 12 pays où le Groupe est présent, ses 6 500 experts sont au service du développement de la production et des usages de l’électricité décarbonée de source nucléaire ou renouvelable et de l’hydrogène vert.

Le Groupe, fort de ses plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement régulés sous fortes contraintes de sûreté et de sécurité, propose à ses clients des services et solutions d’ingénierie et digitaux leur permettant d’optimiser le coût et la performance des infrastructures complexes ainsi mises en œuvre, durant tout leur cycle de vie.

Plus d'informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com - Tél. : 01 41 25 29 00

Anne-Charlotte Dagorn - Directrice de la communication - acdagorn@assystem.com - Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15

ANNEXES

1/ Detail du chiffre d’affaires et ropa

En millions d’euros 2021

publié 2021

retraité (1) 2022

publié Variation

totale (2) Variation organique (2,3) Groupe 483,1 445,4 493,5 +10,8% +5,4% Nucléaire 326,3 326,3 344,9 +5,7% +5,2% ET&I (4) 156,8 119,1 148,6 +24,7% +5,9%

(1) Retraité pour assurer la comparabilité des données.

(2) Par rapport aux données 2021 retraitées.

(3) A périmètre comparable et taux de change constant.

(4) Consolidation de la société britannique LogiKal à compter du 1er décembre 2022.

Résultat opérationnel d'activité (ROPA) (5)





En millions d’euros 2021 retraité % du CA 2022

publié % du CA Groupe 30,5 6,8% 33,0 6,7% Assystem Opérations 36,6 8,2% 38,5 7,8% Holding et Divers (6,1) - (5,5)

(5) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group (0,7 M€ en 2021 et 1,2 M€ en 2022).

2/ Etats financiers

Etat de la situation financière consolidée





En millions d'euros



31/12/2021



31/12/2022 ACTIF Goodwill 97,0 122,2 Immobilisations incorporelles 4,4 3,6 Immobilisations corporelles 12,9 11,7 Droits d'utilisation au titre de contrats de location 33,2 30,6 Immeubles de placement 1,3 1,3 Participations dans des entreprises associées 1,0 1,4 Titres Expleo Group mis en équivalence 41,3 37,1 Obligations convertibles Expleo Group 132,3 144,2 Titres et obligations convertibles Expleo Group 173,6 181,3 Autres actifs financiers (1) 147,7 141,3 Impôts différés actifs 8,8 8,3 Actif non courant 479,9 501,7 Clients et comptes rattachés 169,3 163,6 Autres créances 27,7 23,8 Actifs d'impôt courants 3,4 4,2 Autres actifs courants 0,3 1,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie (2) 25,7 28,5 Actifs classés comme détenus en vue de la vente 18,3 16,3 Actif courant 244,7 237,7 TOTAL DE L'ACTIF 724,6 739,4 PASSIF 31/12/2021 31/12/2022 Capital 15,7 15,7 Réserves consolidées 307,3 334,8 Résultat net part du Groupe 34,2 48,9 Capitaux propres part du Groupe 357,2 399,4 Participations ne donnant pas le contrôle 1,3 2,1 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 358,5 401,5 Emprunts et dettes financières (2) 89,8 76,0 Dette locative au titre de droits d'utilisation 26,5 24,7 Engagements de retraite et avantages du personnel 22,4 19,3 Provisions non courantes 16,3 17,0 Impôts différés passifs 0,1 0,4 Passif non courant 155,1 137,4 Emprunts et dettes financières (2) 0,5 3,4 Dette locative au titre de droits d'utilisation 8,2 7,6 Fournisseurs et comptes rattachés 34,8 35,3 Dettes sur immobilisations 0,2 0,1 Dettes fiscales et sociales 107,2 98,8 Dettes d'impôt courantes 2,2 3,3 Provisions courantes 2,6 3,3 Autres passifs courants 46,3 42,4 Passifs directement liés à des actifs classés comme détenus en vue de la vente 9,0 6,3 Passif courant 211,0 200,5 TOTAL DU PASSIF 724,6 739,4

(1) Dont au 31/12/2022, titres Framatome pour 134,0 M€.

(2) Endettement net au 31/12/2022 égal à 50,9 M€, dont :

- Emprunts et dettes financières non courants et courants : 79,4 M€,

- Trésorerie et équivalents de trésorerie : 28,5 M€.

Compte de résultat consolidé







En millions d'euros 31/12/2021

retraité 31/12/2022

publié Chiffre d'affaires 445,4 493,5 Charges de personnel (308,1) (343,2) Autres produits et charges d'exploitation (91,9) (101,1) Impôts et taxes (0,8) (1,1) Amortissements et provisions opérationnels courants, nets (14,8) (16,3) Résultat opérationnel d’activité 29,8 31,8 Quote-part du Groupe dans les résultats des entreprises associées

0,7



1,2 Résultat opérationnel d'activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées



30,5



33,0 Produits et charges opérationnels non liés à l'activité



1,2



(1,2) Paiements fondés sur des actions (1,5) (1,8) Résultat opérationnel 30,2 30,0 Quote-part des résultats d’Expleo Group (EG)



(4,9)



(2,1) Produits des obligations convertibles EG 10,9 11,9 Produits et charges financiers nets sur trésorerie et endettement 0,3 (1,5) Autres produits et charges financiers 1,2 4,4 Résultat avant impôt des activités poursuivies 37,7 42,7 Impôt sur les résultats (7,2) (6,6) Résultat net des activités poursuivies 30,5 36,1 Résultat net des activités cédées 4,2 13,8 Résultat net consolidé 34,7 49,9 dont : Part du Groupe 34,2 48,9 Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 0,5 1,0

Tableau de flux de tresorerie consolide





En millions d'euros 31/12/2021

retraité 31/12/2022

publié ACTIVITE ROPA incluant la quote-part de résultat des entreprises associées 30,5 33,0 Amortissements et provisions opérationnels courants, nets 14,8 16,3 EBITDA 45,3 49,3 Variation des besoins en fonds de roulement liés à l'activité (27,2) (4,3) Impôts versés (6,7) (5,9) Autres flux (4,0) 1,0 Flux nets de trésorerie opérationnels des activités cédées 4,5 (4,6) Flux nets de trésorerie liés à l'activité 11,9 35,5 Dont : - activités poursuivies 7,4 40,1 - activités cédées 4,5 (4,6) OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations, nettes de cessions, des activités poursuivies, dont : (4,9) (3,9) Acquisitions d'immobilisations (5,0) (4,0) Cessions d'immobilisations 0,1 0,1 Free cash-flow 7,0 31,6 Dont : - activités poursuivies 2,5 36,2 - activités cédées 4,5 (4,6) Acquisitions de titres de sociétés et de fonds de commerce (23,8) (19,8) Autres mouvements, nets 2,4 6,1 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement des activités cédées



(0,3) 25,9 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (26,6) 8,3 Dont : - activités poursuivies (26,3) (17,6) - activités cédées (0,3) 25,9 OPERATIONS DE FINANCEMENT Produits et charges financiers nets reçus (versés) (0,6) (2,8) Emissions d'emprunts 24,0 - Remboursements d'emprunts et variations des autres dettes financières (2,0) (12,0) Remboursement de la dette locative au titre de droits d’utilisation* (10,1) (9,8) Dividendes versés (14,7) (14,7) Autres mouvements sur capitaux propres de la mère (1,4) (0,1) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (4,8) (39,4) Variation de la trésorerie nette (19,5) 4,4

* Y inclus charge financière.

3/ Evolution de l’endettement net

En millions d’euros – Hors IFRS 16 Endettement net au 31/12/2021 64,7 Free cash-flow des activités poursuivies (26,5) Free cash-flow des activités cédées 4,7 Dividendes versés aux actionnaires d’Assystem 14,7 Incidences nettes d’impôts des cessions et acquisitions 2022 (2,9) Autres flux (3,8) Y inclus (4,1) M€ de dividende reçu de Framatome Endettement net au 31/12/2022 50,9

4/ Informations sur le capital

Nombre de titres Au 31/12/2021 Au 31/12/2022 Actions ordinaires émises 15 668 216 15 668 216 Actions d’autocontrôle 876 771 833 400 Actions gratuites et de performance en circulation 216 300 268 425 Nombre moyen pondéré d’actions 14 776 162 14 812 512 Nombre moyen pondéré d’actions dilué 14 992 462 15 080 937

Actionnariat au 28 février 2023

En pourcentage Actions Droits de vote effectifs HDL Development (1) 57,93% 74,79% Public (2) 36,78% 25,21% Autocontrôle 5,29% -

(1) HDL Development est une holding contrôlée à 91,22% par Dominique Louis, président-fondateur d'Assystem, au travers notamment de la société HDL, elle-même détentrice de 0,85% du capital d’Assystem.

(2) Comprend 0,85% détenus par HDL.

(1) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group (0,7 M€ en 2021 retraité et 1,2 M€ en 2022).

(2) Au titre de l’exercice 2022, tel qu’il sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires du 5 juin 2023.

(3) Dont quote-part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle : 0,5 M€ en 2021 et 1,0 M€ en 2022, soit un résultat net part du Groupe de 34,2 M€ en 2021 et 48,9 M€ en 2022.

(4) Dettes financières moins trésorerie et équivalents de trésorerie, hors IFRS 16.

(5) ROPA hors incidence de l’application de la norme IFRS 16 (soit 32,3 M€ en 2022) augmenté des dotations nettes aux provisions et aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles liés à l’activité hors incidence de l’application de la norme IFRS 16.

(6) Flux nets de trésorerie liés à l’activité sous déduction des acquisitions d’immobilisations, nettes de cessions.

(7) Dont un impact sur l’endettement de (26,1) M€ des cessions nettes, 19,8 M€ d’acquisitions 3,4 M€ d’effet de la déconsolidation de MPH sur la trésorerie consolidée.

(8) Soit le produit de 1,00 euro et d’un nombre d’actions émises existantes au 28 février 2023 et donnant droit à dividende de 14 839 120.

