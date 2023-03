Amundi: Evolution de la gouvernance d’Amundi

English French

Communiqué de presse

Paris, le 14 mars 2023

Evolution de la gouvernance d’Amundi

En 2021, Yves Perrier avait accepté la présidence du Conseil d’Administration d’Amundi afin d’accompagner l’entreprise pendant une période transitoire. Celle-ci arrivera à son terme après l’Assemblée générale du 12 mai 2023. En conséquence, le Conseil d’Administration d’Amundi a, lors de sa réunion du 13 mars, approuvé les évolutions suivantes de sa gouvernance :

Philippe Brassac, qui a rejoint le Conseil d’Administration en octobre 2022, succèdera à Yves Perrier, en tant que Président, à l’issue de l’Assemblée générale du 12 mai ;

Yves Perrier sera nommé Président d’honneur de la société.

Philippe Brassac a déclaré, « Je veux remercier chaleureusement Yves, en mon nom personnel et celui du Groupe Crédit Agricole, pour son action. Visionnaire et pragmatique, Yves a été l’architecte de la création d’Amundi en 2009 et a impulsé un développement remarquable de l’entreprise, devenue aujourd’hui, le leader européen de l’industrie. Sous sa direction, Amundi a fait de l’investissement responsable un marqueur de sa stratégie, en ligne avec les orientations du groupe Crédit Agricole. Je veux souligner également le caractère exemplaire de la transition managériale effectuée qui a permis à Amundi – les résultats 2021 et 2022 l’attestent - de confirmer sa dynamique de développement profitable ».

Yves Perrier a déclaré, « Au moment où je m’apprête à transmettre ma responsabilité de Président, je veux tout d’abord dire ma fierté du parcours accompli par l’entreprise. Amundi est aujourd’hui le leader européen, respecté pour ses expertises, ses performances économiques et son engagement comme investisseur responsable. Cette fierté, je veux la partager avec l’ensemble des managers et des collaborateurs pour leur engagement autour de valeurs partagées. La réussite d’Amundi est la leur. Je veux remercier aussi nos clients, pour leur confiance, et nos actionnaires – en premier lieu le Crédit Agricole – dont le soutien a été permanent.

Amundi a un business model robuste, des relais de croissance. Je suis certain que, sous la direction de Valérie Baudson et avec le soutien de Philippe Brassac et du Groupe Crédit Agricole, Amundi va poursuivre sa trajectoire de développement.

Pour ma part, dans le cadre des responsabilités qui seront les miennes à l’avenir, je continuerai mon engagement pour promouvoir une finance au service des enjeux de transition et de développement du pays ».

***

Philippe Brassac, Président du Conseil d’Administration d’Amundi

Philippe Brassac est Directeur Général de Crédit Agricole S.A. depuis mai 2015. Il est membre du Comité Exécutif de Crédit Agricole S.A.

Philippe Brassac entre au Crédit Agricole du Gard en 1982, où il est notamment Directeur de l’Organisation puis Directeur financier, bancaire et marketing. En 1994, il est nommé Directeur Général Adjoint du Crédit Agricole des Alpes Maritimes, responsabilité qu’il continue d’assumer au Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, né de la fusion des Caisses régionales des Alpes Maritimes, des Alpes de Haute-Provence et du Var. En 1999, il rejoint la Caisse nationale de Crédit Agricole en tant que Directeur des Relations avec les Caisses régionales. En 2001, il devient Directeur général du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur. Philippe Brassac est élu Vice-président de la Fédération nationale du Crédit Agricole en 2008, puis Secrétaire général en 2010 puis Vice-président de la SAS Rue La Boétie.

Philippe Brassac est diplômé de l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE) et titulaire d’un diplôme d’études approfondies en mathématiques.

Yves Perrier, Président d’Honneur du Conseil d’Administration d’Amundi

Yves Perrier était jusqu’à présent Président du Conseil d'Administration d'Amundi, née de la fusion des sociétés de gestion d'actifs du Crédit Agricole et de la Société Générale. Architecte de sa création en 2010, il en a été le Directeur Général jusqu’en mai 2021. Sous sa direction, Amundi a connu une forte croissance et est devenue le leader européen de l'industrie de la gestion d'actifs.

Yves Perrier a commencé sa carrière dans l'audit et le conseil. II a rejoint la Société Générale en 1987, dont il a notamment été le Directeur Financier (1995-1999), puis le Crédit Lyonnais en 1999 en qualité de membre du Comité Exécutif, en charge des Finances, des Risques et de l'Inspection Générale (1999-2003). En 2003, il pilote la création de Calyon (devenu Crédit Agricole CIB) en fusionnant CA Indosuez et la banque de financement et d’investissement du Crédit Lyonnais. Il en sera Directeur Général Délégué jusqu’en 2007.

Yves Perrier est diplômé de l'ESSEC et expert-comptable.

Biographie détaillée d’Yves Perrier

Yves Perrier, Président d’Honneur du Conseil d’Administration d’Amundi

Yves Perrier a dirigé les activités de gestion d'actifs du Groupe Crédit Agricole pendant 14 ans. En 2010, il est I‘architecte de la création d'Amundi, fusionnant ainsi les activités de Crédit Agricole Asset Management et de Société Générale Asset Management.

Sous sa direction, Amundi a connu un développement remarquable, tant par croissance organique qu'au travers d’opérations de croissance externe réussies, notamment l'acquisition de Pioneer Investment en 2017 et de Lyxor en février 2021. Avec plus de 2 000 Md€ d'encours, qui ont quasiment doublé depuis la cotation en 2015, Amundi est le leader européen de l'industrie et figure dans le top 10 mondial. Ce développement s'est accompagné d'une forte croissance des résultats qui ont été multipliés par trois depuis la création d'Amundi.

Le développement d'Amundi s'est fait principalement à l'international. En Europe, Amundi est n°1 en France, n°2 en Autriche et en République Tchèque, n°3 en Italie et est désormais dans le top 5 en Espagne depuis l'acquisition de Sabadell AM. En Asie, le Groupe gère plus de 300 Md€ d'encours et a récemment développé sa présence en Chine par la création avec Bank of China d'une filiale, première co-entreprise chinoise détenue à majorité par un acteur étranger.

Sous l'impulsion d'Yves Perrier, l'entreprise est devenue un leader reconnu de l’ESG, qui avait été intégré dans la raison d'être du Groupe, dès sa création en 2010. Amundi a ainsi généralisé l'intégration de critères ESG dans l'ensemble de ses fonds ouverts et multiplie les initiatives en faveur de la transition énergétique et de la cohésion sociale, notamment par des partenariats avec l'IFC, la BEI et l'Asian Infrastructure Investment Bank.

En 2015, Amundi a été cotée à la Bourse de Paris, constituant à l'époque la plus grosse entrée en Bourse sur le marché français depuis la crise de 2009. Sa capitalisation boursière a quasiment doublé pour atteindre aujourd'hui plus de 13 Md€, la 1ère capitalisation en Europe parmi les gestionnaires d’actifs cotés1 et dans le Top 5 dans le monde.

Yves Perrier a été par ailleurs membre du Comité Exécutif de Crédit Agricole S.A. depuis 2003, et Directeur Général Adjoint de Crédit Agricole S.A. depuis 2015. A ce titre, il a supervisé le pôle Epargne et Immobilier et le pilotage du projet sociétal du Groupe Crédit Agricole.

Yves Perrier a commencé sa carrière dans l'audit et le conseil. II a rejoint la Société Générale en 1987, dont il a notamment été le Directeur financier (1995-1999), puis le Crédit Lyonnais en 1999 en qualité de membre du comité exécutif, en charge des Finances, des Risques et de l'Inspection générale (1999-2003). En 2003 il pilote la création de Calyon (devenu Crédit Agricole CIB) en fusionnant CA Indosuez et la BFI du Crédit Lyonnais. Il en sera Directeur Général Délégué jusqu’en 2007.

Yves Perrier a été Président de I'AFG de 2015 à 2017 et en est aujourd'hui le Président d'Honneur. II est également vice-président de Paris Europlace et il est depuis 2020 Administrateur Trésorier de Ia Fondation de France et administrateur des Groupes Edmond de Rothschild et Fimalac.

II a été distingué à de nombreuses reprises, au plan international, notamment par Funds Europe qui lui a décerné en 2010 le prix « European Asset Management Personality of the Year » et en 2018 le prix « European Outstanding Achievement », par Financial News qui I'a élu en 2017 « CEO of the Year », ainsi que par Global Investor Group en 2019. Il a été nommé Financier de l’année en 2022 par l’ANDESE pour le développement d’Amundi et l’acquisition de Lyxor.

Agé de 68 ans, Yves Perrier est diplômé de I'ESSEC et est expert-comptable.

Yves Perrier est Officier de la Légion d’honneur et Officier de l’ordre national du Mérite.

Yves Perrier est auteur de plusieurs publications. Dans la période récente, il a notamment co-présidé avec Jean Dominique Sénard la rédaction du rapport « Le capitalisme responsable : une chance pour l'Europe », publié par l'Institut Montaigne et le Comité Médicis ainsi qu’un rapport pour le Ministère des Finances pour renforcer l’action de la Place financière de Paris pour la transition énergétique. Il est Président de l’Institut de la Finance Durable qu’il a créé en décembre 2022.

***

A propos d’ Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux2, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 900 milliards d’euros d’encours3.

Ses six plateformes de gestion internationales4, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels dans 35 pays.

Contact presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

1 Gestionnaires d’actifs traditionnels

2 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2022 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2021

3 Données Amundi au 31/12/2022

4 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

Pièce jointe