FPI industriel Nexus annonce ses résultats pour l’exercice et le quatrième trimestre 2022, une mise à jour des acquisitions et la distribution de mars

TORONTO, 14 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour l’exercice et le trimestre clos le 31 décembre 2022.



Faits saillants

Le 7 mars 2023, le FPI a acquis un centre de distribution nouvellement construit de 532 000 pieds carrés situé à Casselman (Ontario) pour 116,8 millions de dollars.

Clôture avec succès d’un placement par prise ferme le 8 décembre 2022, générant un produit net d’environ 81 millions de dollars.

Le 1 er novembre 2022, le FPI a acquis un portefeuille d’immeubles industriels de 435 871 pieds carrés occupés par un locataire unique pour 38,9 millions de dollars (28,5 millions de dollars US). Trois des immeubles sont situés à Windsor (Ontario) et un est situé à Tilbury (Ontario).



Au cours de l’exercice 2022, le FPI a acquis des participations de 80 % dans deux terrains à développer situés à Hamilton (Ontario) pour 22,6 millions de dollars. Le FPI prévoit être en mesure d'aménager environ 358 000 pieds carrés d’espace industriel de classe A sur les sites, dont l'achèvement des travaux est prévu pour le début et la fin de 2024.

Clôture de la vente de deux propriétés commerciales pour 12,8 millions de dollars au T4 2022 et de trois propriétés pour 21,1 millions de dollars au cours de l’exercice 2022.

Le 1 er mars 2023, le FPI a conclu des facilités de crédit non garanties de premier rang totalisant 375 millions de dollars ayant un terme de 3 ans (les « Facilités non garanties »). Les Facilités non garanties se composent d'une facilité renouvelable de 190 millions de dollars, d'une facilité d'emprunt à terme de 175 millions de dollars et d'une facilité de marge de crédit de 10 millions de dollars. Les Facilités non garanties remplacent l’ancienne facilité de crédit garantie de 140 millions de dollars du FPI.

Le bénéfice d’exploitation net (BEN) de 95,8 millions de dollars pour l’exercice 2022 a augmenté de 39,9 millions de dollars ou 71,2 % par rapport à 56 millions de dollars pour l’exercice 2021. Le BEN de 25,0 millions de dollars au T4 2022 a augmenté de 5,9 millions de dollars ou 31% par rapport au BEN de 19,1 millions au T4 2021 et de 0,1 million de dollars ou 0,3% par rapport à 24,9 millions de dollars au T3 2022.

Le BEN des immeubles comparables 1) de 17,7 millions de dollars au T4 2022 a augmenté de 0,4 million de dollars ou 2,2 % par rapport au T4 2021. Cette augmentation est principalement attribuable aux augmentations des loyers progressifs et de l'IPC, ainsi que des augmentations de loyer lors des nouveaux baux et renouvellements de baux dans certains immeubles industriels du FPI.

Fonds provenant de l’exploitation (FPE) normalisés 1) par part de 0,807 $ pour l’exercice 2022, par rapport à 0,770 $ pour l’exercice 2021; FPE normalisés par part de 0,203 $ au T4 2022, par rapport à 0,209 $ au T3 2022 et à 0,194 $ au T4 2021.

1) Mesure financière non conforme aux IFRS

« Au quatrième trimestre, la clôture d'un placement par prise ferme a généré environ 81 millions de dollars de produit pour le FPI et, en mars de cette année, nous avons conclu des facilités de crédit non garanties de premier rang totalisant 375 millions de dollars, qui ont toutes deux contribué à jeter les bases afin de poursuivre notre croissance » a commenté Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. « Nous continuons d'exécuter notre plan d’augmenter notre pondération industrielle, qui s'élevait à 88 % de notre BEN au T4 2022. Nous avons une offre ferme d'achat de l'un de nos immeubles commerciaux à Victoriaville (Québec) et avec cette disposition, notre pondération industrielle augmentera à plus de 90 % du BEN. Après la fin de l'année, nous avons clôturé l'acquisition précédemment annoncée d'un centre de distribution nouvellement construit de 532 000 pieds carrés et nous sommes en train de conclure la construction d'un espace industriel de classe A supplémentaire de 965 000 pieds carrés actuellement sous contrat, ce qui augmentera davantage notre pondération industrielle. Sur le front du développement, nous inaugurerons deux nouveaux immeubles ce printemps, dont un immeuble industriel autonome dans une propriété du FPI à Regina (Saskatchewan), où nous avons 23 acres de terrain excédentaire. Nous avons signé avec un locataire pour ce site pour un minimum de 205 000 pieds carrés sur un développement prévu de 312 000 pieds carrés. À London (Ontario), nous inaugurerons un ajout de 100 000 pieds carrés à l'une de nos propriétés, dont nous sommes actuellement en négociation avec un locataire existant pour louer l’espace une fois complété. Les deux immeubles devraient produire d’énormes rendements pour le FPI. »





Sommaire des résultats

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le

31 décembre Exercice clos le

31 décembre 2022 2021 2022 2021 Résultats financiers $ $ $ $ Produits des immeubles de placement 36 856 27 537 137 121 83 559 Bénéfice d’exploitation net (BEN) 24 949 19 071 95 808 55 952 Bénéfice net (16 891 ) 44 760 120 868 93 539





Faits saillants financiers Fonds provenant de l’exploitation (FPE)1) 16 753 14 079 63 837 39 658 FPE normalisés1), 2) 16 516 13 288 63 969 39 954 Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA)1) 14 632 12 619 55 232 35 646 FPEA normalisés1), 2) 14 395 11 828 55 364 35 942 BEN des immeubles comparables1) 17 681 9 736 39 157 36 734 Distributions déclarées3) 13 137 11 419 50 756 34 025 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers),

de base4) 81 494 68 508 79 287 51 914 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers),

dilué4) 81 596 68 695 79 389 52 066 Montants par part : Distribution par part, de base3), 4) 0,161 0,167 0,640 0,655 FPE par part, de base1), 4) 0,206 0,206 0,805 0,764 FPE normalisés par part, de base1), 2), 4) 0,203 0,194 0,807 0,770 FPEA par part, de base1), 4) 0,180 0,184 0,697 0,687 FPEA normalisés par part, de base1), 2), 4) 0,177 0,173 0,698 0,692 Valeur de l’actif net par part1) 12,19 12,18 12,19 12,18 Ratio de distribution des FPEA normalisés, de base1), 2), 3) 91,3 % 96,5 % 91,7 % 94,7 % Ratio de la dette sur l’actif total 43,7 % 41,0 % 43,7 % 41,0 %

1) Mesure financière non conforme aux IFRS.

2) Voir Annexe A – Mesures financières non conformes aux IFRS.

3) Compte tenu des distributions payables aux porteurs de parts de société en commandite de catégorie B qui sont comptabilisées comme des charges financières dans les états financiers consolidés.

4) Nombre moyen pondéré de parts incluant les parts de société en commandite de catégorie B.





Des mesures financières non conformes aux IFRS présentées dans les tableaux ci-dessus et ailleurs dans le présent communiqué de presse ne doivent pas être interprétées comme une alternative au bénéfice net (perte nette), aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ou à d'autres mesures de performance financière calculées conformément aux normes IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires telles que présentées par d'autres émetteurs. Certaines informations supplémentaires sur ces mesures financières non conformes aux IFRS ont été intégrées par renvoi et se trouvent à la page 3 du rapport de gestion du FPI pour les périodes de trois mois et de l’exercice clos le 31 décembre 2022, disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site web du FPI sous Relations avec les investisseurs (« Investor Relations » en anglais). Voir l'Annexe A de ce communiqué de presse pour un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec les principales mesures des états financiers.

Pour le T4 2022, le BEN de 24,9 millions de dollars était supérieur de 5,9 millions de dollars au BEN de 19,1 millions de dollars du T4 2021. Les acquisitions réalisées depuis le 30 septembre 2021 ont généré 5,6 millions de dollars de BEN supplémentaire au T4 2022 par rapport au T4 2021. Les revenus locatifs supplémentaires découlant de l'achèvement d'un agrandissement de l'immeuble du FPI à Ajax ont augmenté le BEN du T4 2022 de 0,1 million de dollars par rapport au T4 2021. Le BEN des immeubles comparables du T4 2022 a augmenté de 0,4 million de dollars par rapport au T4 2021, principalement en raison des augmentations des loyers progressifs et de l'IPC, ainsi que des augmentations de loyer des nouveaux baux et renouvellements de baux dans certains immeubles industriels du FPI. La vente de deux immeubles en 2021 et de trois en 2022 a réduit le BEN de 0,4 million de dollars. Les loyers linéaires ont également contribué à l'augmentation de 0,4 million de dollars par rapport au T4 2021, principalement en raison des immeubles nouvellement acquis avec des baux à loyer progressif. L'amortissement des incitatifs aux locataires et des coûts de location a augmenté de 0,1 million de dollars par rapport au T4 2021, réduisant le BEN au T4 2022. Les frais de résiliation sont également légèrement supérieurs par rapport au T4 2021.

L'ajustement de la juste valeur des immeubles de placement de 8,1 millions de dollars au T4 2022 reflète des réductions de la juste valeur de 67,0 millions de dollars principalement liées à l'expansion des taux de capitalisation pour certains immeubles industriels (64,7 millions de dollars), immeubles commerciaux (0,9 millions de dollars) et immeubles de bureaux (1,4 millions de dollars), ainsi que des coûts de transaction de 0,9 millions de dollars. Au cours du trimestre, 1,1 millions de dollars de dépenses en capital ont été réévaluées à une juste valeur de zéro. Ces montants ont été partiellement compensés par un gain de de juste valeur de 62,0 millions de dollars lié aux changements d’hypothèses du bénéfice d’exploitation net stabilisé et à d’autres ajustements. De plus, les actifs du FPI détenus en vue de la vente ont été dépréciés de 1,0 million de dollars en raison de l'expansion des taux de capitalisation.

Le bénéfice net, les FPEA et les FPE du T4 2022 comprenaient des gains de change non réalisés de 0,1 million de dollars sur la réévaluation d'un passif libellé en dollars américains.

Conférence téléphonique

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00 heure normale de l'Est le mercredi 15 mars 2023 pour passer en revue les résultats financiers et d’exploitation. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez s.v.p. composer le 416-915-3239 (région de Toronto) ou le 1-800-319-4610 (sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant le début de l’appel, et demander à joindre la conférence téléphonique du FPI industriel Nexus (ou « Nexus Industrial REIT conference call » en anglais).



Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu’au 15 avril 2023. Pour accéder à l’enregistrement, veuillez s.v.p. composer le 604-674-8052 ou le 1-855-669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et entrer 9844 comme code d’accès.

Mise à jour des acquisitions

Le FPI est heureux de faire une mise à jour des activités d’acquisitions :

Clôture le 7 mars 2023

·Le FPI a clôturé l’acquisition d’un centre de distribution nouvellement construit de classe A de 532 000 pieds carrés situé à Casselman (Ontario) pour un prix d’achat de 116,8 millions de dollars. L’immeuble est loué à long terme à Ford Motor Company of Canada et présente des hauteurs libres de 36 pieds, 43 portes au niveau du quai et 2 portes d’entrées.

Sous contrat ferme

Environ 140 000 pieds carrés pour un nouvel immeuble industriel de distribution pour un locataire unique dans la région métropolitaine de Toronto (Ontario). L’immeuble présente des hauteurs libres de 32 pieds, 28 portes de chargement et deux portes à accès direct. Le bail est d’une durée de sept ans, à compter de l’achèvement des travaux de construction. L’acquisition devrait clôturer le 4 juillet 2023.



Environ 190 000 pieds carrés pour un nouvel immeuble industriel de distribution pour un locataire unique dans la région métropolitaine de Montréal (Québec). L’immeuble présente des hauteurs libres de 32 pieds, 28 portes de chargement et 1 porte à accès direct. Le bail est d’une durée de sept ans, à compter de l'achèvement des travaux de construction.

Environ 325 000 pieds carrés pour un immeuble industriel, incluant un ajout nouvellement construit d'environ 175 000 pieds carrés à London (Ontario), pour un prix d'achat d'environ 50,6 millions de dollars, dont 27,1 millions de dollars devrait être réglée par l'émission d’environ 24 millions de dollars de parts de société en commandite de catégorie B au prix de 11,30 $ par part. L'ajout est actuellement en cours de construction et l'acquisition devrait clôturer au deuxième trimestre de 2023. Le prix d'achat représente un taux de capitalisation initial de 6,0%.

Environ 83 000 pieds carrés pour un nouvel immeuble industriel de distribution pour un locataire unique dans la région de Calgary (Alberta). L'acquisition devrait clôturer au premier semestre de 2024.

Les acquisitions sous contrat ont un prix d'achat global d'environ 199,5 millions de dollars à un taux de capitalisation initial moyen pondéré d'environ 5,0%.

Sous vérification diligente

Environ 305 000 pieds carrés pour un immeuble industriel de distribution pour un locataire unique situé dans le sud-ouest de l’Ontario. L’immeuble comprend un tout nouvel ajout d'environ 160 000 pieds carrés et présente des hauteurs libres de 32 pieds, 45 portes de chargement et 8 portes à accès direct. Le bail est d’une durée de 10 ans, à compter de l’achèvement des travaux de construction. L’acquisition sera, sous réserve de l'approbation de la Bourse de Toronto, réglée par l'émission de 2 313 289 parts de société en commandite de catégorie B au prix de 10,30 $ par part et par la prise en charge du financement hypothécaire existant. L'acquisition devrait clôturer le 1er mai 2023.

Distribution de mars 2023

Le FPI versera une distribution en espèces de 0,05333 $ par part, représentant 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 14 avril 2023 aux détenteurs de parts inscrits au 31 mars 2023.

Le plan de réinvestissement de distribution (mieux connu sous l’acronyme anglais « DRIP ») du FPI permet aux détenteurs de parts éligibles de choisir de faire réinvestir la totalité ou une partie des distributions en espèces du FPI dans des parts supplémentaires du FPI. Les détenteurs de parts éligibles qui choisissent cette option recevront ainsi une distribution supplémentaire de parts égale à 4% de chaque distribution qui a été réinvestie par eux en vertu du DRIP.

À propos du FPI industriel Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l’acquisition d’immeubles industriels situés sur les marchés primaires et secondaires du Canada et potentiellement des États-Unis, et à la propriété et à la gestion des immeubles de son portefeuille. À l’heure actuelle, le FPI est propriétaire d’un portefeuille de 113 immeubles (incluant deux immeubles détenus à des fins de développement dans lesquels le FPI a une participation de 80%) comportant une superficie locative brute d’environ 11,6 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 67 906 000 Parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 19 862 000 Parts du FPI.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « planifie », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « estime », « entend », « anticipe » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Rob Chiasson, chef de la direction financière au 416 613-1262.





ANNEXE A – MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation FPE $ $ $ $ $ $ Bénéfice net (16 891 ) 44 760 (61 651 ) 120 068 93 539 27 329 Ajustements: Perte sur cession d’immeubles de placement 455 497 (42 ) 710 592 118 Ajustement de la juste valeur des immeubles de

placement 8 092 (32 026 ) 40 118 12 605 (132 396 ) 145 001 Ajustement de la juste valeur des parts de société en

commandite de catégorie B 26 554 (1 765 ) 28 319 (61 658 ) 71 339 (132 997 ) Ajustement de la juste valeur des options sur parts 230 (24 ) 254 (378 ) 1 774 (2 152 ) Ajustement de la juste valeur des unités de parts

restreintes 119 (9 ) 128 (250 ) 309 (559 ) Ajustement de la juste valeur des instruments

financiers dérivés (163 ) (534 ) 371 (17 528 ) (4 920 ) (12 608 ) Ajustement de la juste valeur des investissements (3 500 ) - (3 500 ) (3 500 ) - (3 500 ) Ajustements relatifs à la coentreprise mise en

équivalence1) (1 735 ) 45 (1 780 ) (1 118 ) (257 ) (861 ) Distributions sur les parts de société en commandite

de catégorie B 3 272 2 969 303 13 051 8 943 4 108 Amortissement des incitatifs aux locataires et coûts

de location 308 160 148 988 669 319 Paiements des obligations locatives (12 ) (17 ) 5 (46 ) (67 ) 21 Amortissement des actifs au titre des droits

d’utilisation 24 23 1 93 93 - Impôts différés - - - - 40 (40 ) Fonds provenant de l’exploitation (FPE) 16 753 14 079 2 674 63 837 39 658 24 179 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en

milliers) de base5) 81 494 68 508 12 986 79 287 51 914 23 373 FPE par part de base 0,206 0,206 - 0,805 0,764 0,041 FPE 16 753 14 079 2 674 63 837 39 658 24 179 Ajout : Obligation de location à recevoir d’un

vendeur2) 564 611 (47 ) 2 535 2 473 62 Moins : Autres revenus2) (801 ) (1 402 ) 601 (2 403 ) (2 384 ) (19 ) Ajout : Frais d’inscription à la TSX3) - - - - 207 (207 ) FPE normalisés 16 516 13 288 3 228 63 969 39 954 24 015 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en

milliers) de base5) 81 494 68 508 12 986 79 287 51 914 27 373 FPE normalisés par part de base 0,203 0,194 0,009 0,807 0,770 0,037 (en milliers de dollars canadiens sauf les montants

par part) Trimestre clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation FPEA $ $ $ $ $ $ FPE 16 753 14 079 2 674 63 837 39 658 24 179 Ajustements : Ajustements linéaires des loyers et du bail foncier (821 ) (460 ) (361 ) (3 505 ) (887 ) (2 618 ) Réserve en capital4) (1 300 ) (1 000 ) (300 ) (5 100 ) (3 125 ) (1 975 ) Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA) 14 632 12 619 2 013 55 232 35 646 19 586 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en

milliers) de base5) 81 494 69 508 12 986 79 287 51 914 27 373 FPEA par part de base 0,180 0,184 (0,004 ) 0,697 0,687 0,010





FPEA 14 632 12 619 2 013 55 232 35 646 19 586 Ajout : Obligation de location à recevoir d’un

vendeur2) 564 611 (47 ) 2 535 2 473 62 Moins : Autres revenus2) (801 ) (1 402 ) 601 (2 403 ) (2 384 ) (19 ) Ajout : Frais d’inscription à la TSX3) - - - - 207 (207 ) FPEA normalisés 14 395 11 828 2 567 55 364 35 942 19 422 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en

milliers) de base5) 81 494 68 508 12 986 79 287 51 914 27 373 FPEA normalisés par part de base 0,177 0,173 0,004 0,698 0,692 0,006

(1) Les ajustements relatifs à la coentreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence correspondent à un ajustement de la juste valeur d’un swap mis en place dans la coentreprise pour échanger le taux variable des acceptations bancaires contre un taux fixe et à un ajustement de la juste valeur de l’immeuble de placement en développement de la coentreprise.

(2) Les FPE normalisés et les FPEA normalisés comprennent des ajustements pour les montants de l’obligation de location du vendeur relativement aux propriétés du FPI de Richmond en Colombie-Britannique et d’Ajax qui sont payables par les vendeurs des propriétés jusqu’à ce que la construction de la propriété soit achevée et que les locataires en prennent possession et paient leur loyer. Le montant de l’obligation de location du vendeur n’est pas inclus dans le BEN aux fins de la comptabilité mais le montant total estimé de l’obligation de location du vendeur est enregistré dans les autres revenus. Les FPE normalisés et les FPEA normalisés excluent les montants futurs estimés de l’obligation de location du vendeur inclus dans les autres revenus dans les états consolidés du résultat et du résultat global et incluent les loyers trimestriels prévus à recevoir sous la forme de l’obligation de location du vendeur.

(3) Les FPE normalisés et les FPEA normalisés incluent des ajustements au titre des frais d’inscription à la TSX non récurrents de 0 2 millions de dollars liés à la migration vers la TSX qui sont inclus dans les frais généraux et administratifs de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

(4) La réserve en capital comprend les dépenses en capital d'entretien les incitatifs aux locataires et les coûts de location. Les montants de réserve sont établis en fonction des rapports sur l'état des bâtiments des évaluations et des estimations internes du renouvellement des locataires des incitatifs aux locataires et des coûts de location. Le FPI estime qu'une réserve est plus appropriée étant donné la nature fluctuante de ces dépenses.

(5) Nombre moyen pondéré incluant les parts de société en commandite de catégorie B.