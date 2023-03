Mendus AB: Mendus presenterar positiva interimsdata från ALISON-studien i äggstockscancer vid AACR 2023

English Swedish

BESTÅENDE VACCININDUCERADE T-CELLSSVAR OBSERVERADE HOS MAJORITETEN AV VIDIDENCEL-BEHANDLADE PATIENTER



Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier mot tumöråterfall, tillkännagav idag en kommande posterpresentation av nya kliniska data från fas 1-studien ALISON i äggstockscancer vid konferensen American Association for Cancer Research (AACR) 2023 som äger rum den 14–19 april 2023 i Orlando, FL, USA.

"ALISON-studien fortskrider väl, och den första avläsningen med avseende på förbättringar i patienternas immuncellsstatus och T-cellssvar, som induceras av vårt vaccin, är uppmuntrande. Under 2023 planerar vi att uppdatera det medicinska fältet när mer immunövervakningsdata och allt fler effektdata blir tillgängliga”, kommenterar Jeroen Rovers, MD PhD, medicinsk chef på Mendus. "Sammantaget är ALISON-studien fortsatt ett viktigt steg framåt för att ta itu med solida tumörindikationer med vidicencel och visar på programmets potential som ett nytt immunterapialternativ vid äggstockscancer."

Fas 1-studien ALISON är en öppen, singelcenterstudie som utvärderar säkerhet och effekt av vididencel (DCP-001) hos patienter med höggradig äggstockscancer av serös typ (HGSOC), en patientpopulation som står inför en högre risk för sjukdomsåterfall och resistens mot cellgifter. ALISON-studien utvärderar användningen av Mendus cellbaserade återfallsvaccin för att förhindra att sjukdomen återkommer efter primär behandling med cellgifter och tumörreducerande kirurgi. Studiens primära effektmått är antalet patienter med vididencel-inducerade antigenspecifika T-cellssvar i perifert blod efter behandling. Viktiga sekundära effektmått inkluderar säkerhet och tolerabilitet efter upprepad vididencel-dosering, såväl som återfallsfri överlevnad (RFS) och total överlevnad (OS) under en 2-årig uppföljningsperiod.

Vididencel administreras efter standardbehandling, som inkluderar cellgifter och kirurgi och initieras efter att kroppens renats under 6 veckor efter den sista cykeln av cellgifter. Patienterna får 4 vaccinationer (1 dos varannan vecka) och ytterligare 2 boostervaccinationer, vilket resulterar i en 22-veckors behandlingsperiod. Vid tidsgränsen för inlämningen av abstract till AACR, hade totalt 7 patienter inkluderats i studien och 6 hade redan slutfört hela vaccinationsschemat. Alla utom 1 patient visade minst ett bestående vaccininducerat T-cellssvar mot någon av de fyra tumörassocierade antigener som uppmätts i studien. Ytterligare analys av immunprofilerna för dessa patienter under vaccinationen visade en generell aktivering av det medfödda och adaptiva immunsystemet. Vid besöket vecka 22 hade 4 av 6 patienter inga kliniska tecken på progressiv sjukdom, medan 2 patienter hade sjukdomsprogress under behandlingen. Vididencel fortsatte att tolereras väl, endast milda till måttliga biverkningar observerades i studien.

Motsvarande abstract för posterpresentationen släpptes av arrangören bakom AACR den 14 mars 2023.





INFORMATION OM PRESENTATIONEN

Program: Vididencel (DCP-001)

Abstrakt-titel: Utvärdering av immunsvar mot tumörassocierade antigener hos patienter med höggradig äggstockscancer av serös typ vaccinerade intradermalt med DCP-001, ett allogent, cancercellsbaserat vaccin.

Nummer på abstrakt: 2600

Sessionskategori: Clinical Research Excluding Trials, Immunology

Sessionstitel: Immunomodulatory Agents and Interventions

Datum och tid: 18 april 2023, 9:00 - 12:30 ET





OM AACR:S ÅRSMÖTE

AACR:s årsmöte är mötesplatsen för aktörer inom cancerforskning. Forskare, kliniker, vårdpersonal, patienter och andra förespråkare samlas för att dela de senaste framstegen inom cancervetenskap och medicin. Från befolkningsstudier och förebyggande insatser; till cancerbiologi, translationella och kliniska studier; till överlevnad och opinionsbildning; AACR:s årsmöte lyfter fram arbetet från de smartaste hjärnorna inom cancerforskning från institutioner över hela världen.





