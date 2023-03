Une année record pour Savaria

English French

LAVAL, Québec, 15 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX: SIS), un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité, est heureuse de présenter les résultats de son exercice 2022.



Faits saillants – Exercice 2022 par rapport à 2021

Revenus de 789,1 M $ en hausse de 128,1 M $ ou 19,4 %, attribuable à la croissance organique de 12,7 % provenant de tous les secteurs et à la croissance de 8,9 % provenant d’acquisitions, partiellement compensée par un impact négatif de 2,2 % des taux de change en devises étrangères;

Profit brut de 254,4 M $, en hausse de 38,8 M $ ou 18,0 %, représentant 32,2 % des revenus comparativement à 32,6 % en 2021;

Résultat opérationnel de 63,9 M $, en hausse de 28,1 M $ ou 78,2 %, représentant 8,1 % des revenus par rapport à 5,4 % en 2021;

BAIIA ajusté* de 120,2 M $, en hausse de 20,0 M $ ou 19,9 %;

Marge du BAIIA ajusté* de 15,2 %, stable par rapport à 2021;

Résultat net de 35,3 M $ ou 0,55 $ par action sur une base diluée, comparé à 11,5 M $ ou 0,19 $ en 2021;

Fonds disponibles* de 125,7 M $ au 31 décembre 2022 pour soutenir le fonds de roulement, les investissements et les opportunités de croissance.

T4 Cumul annuel en milliers de dollars, sauf les montants

par actions et les pourcentages 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Revenus 212,100 $ 189,529 $ 11.9 % 789,091 $ 660,983 $ 19.4 % Profit brut 66,222 $ 59,670 $ 11.0 % 254,369 $ 215,536 $ 18.0 % % des revenus 31.2 % 31.5 % (30) p.c. 32.2 % 32.6 % (40) p.c. Résultat net 11,258 $ 945 $ 1091.3 % 35,311 $ 11,535 $ 206.1 % % des revenus 5.3 % 0.5 % 480 p.c. 4.5 % 1.7 % 280 p.c. Résultat net dilué par action 0.18 $ 0.02 $ 800.0 % 0.55 $ 0.19 $ 189.5 % Résultat net ajusté * 12,555 $ 6,452 $ 94.6 % 39,388 $ 23,301 $ 69.0 % % des revenus 5.9 % 3.4 % 250 p.c 5.0 % 3.5 % 150 p.c. Résultat net ajusté par action * 0.19 $ 0.10 $ 90.0 % 0.61 $ 0.37 $ 64.9 % BAIIA ajusté * 33,310 $ 29,250 $ 13.9 % 120,225 $ 100,250 $ 19.9 % % des revenus 15.7 % 15.4 % 30 p.c. 15.2 % 15.2 % - * Les mesures non-conformes aux IFRS sont décrites et réconciliées dans les sections 3 et 6 du rapport de gestion

Mot du président

« Ce fut une autre année avec une pression au niveau des affaires, et cela a mis en évidence l'une des principales qualités de Savaria: notre agilité. Nous l'avons démontré avec notre capacité à mettre en place une nouvelle usine au Mexique en moins d'un an pour mieux desservir notre réseau de distributeurs nord-américains. Plus tôt en 2022, nous avons acquis la société britannique Ultron Technologies, ce qui nous donne une meilleure intégration verticale avec des logiciels et des cartes de circuits intégrés, » a déclaré Marcel Bourassa, président et chef de la direction.

« Nous avons augmenté nos revenus de 123 % au cours des 2 dernières années, passant de 354,5 millions $ (2020) à 789,1 millions $ (2022). Nous avons également doublé notre BAIIA ajusté au cours de la même période, passant de 59,8 millions $ à 120,2 millions $. Ces chiffres sont transformateurs pour Savaria.

« Nos résultats ont été obtenus malgré les nombreux défis auxquels nous avons été confrontés. Nos stratégies ainsi que le travail d'équipe et le dévouement de nos employés démontrent mon optimisme de soutenir un rythme de croissance de 8 à 10 % chaque année, au cours des trois prochaines années, afin d’atteindre notre objectif de revenus de 1 milliard $ à la fin de 2025, » a conclu M. Bourassa.

Résultats du 4e trimestre – T4 2022 comparativement à T4 2021

Revenus

Les revenus générés ont atteint 212,1 M $, en hausse de 22,6 M $ ou 11,9 %. La croissance est principalement due à une forte croissance organique de 12,1 %.

Secteur Accessibilité (70 % des revenus du T4 2022) : Les revenus se sont établis à 148,2 M $, une hausse de 10,9 M $ ou 8,0 %. La croissance organique s’est établie à 8,7 %.

Secteur Équipements médicaux (21 % des revenus du T4 2022) : Les revenus se sont établis à 45,7 M $, une hausse de 5,3 M $ ou 13,2 %. La croissance organique s’est établie à 8,7 %.

Secteur Véhicules adaptés (9 % des revenus du T4 2022) : Les revenus se sont établis à 18,2 M $, une hausse de 6,3 M $ ou 53,0 %. La croissance organique s’est établie à 62,1 %.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté, tous deux avant les charges du bureau chef, se sont établis à 34,0 M $ et 16,0 %, respectivement, comparativement à 30,1 M $ et 15,9 % au T4 2021.

Secteur Accessibilité : Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté, tous deux avant les charges du bureau chef, se sont établis à 24,7 M $ et 16,7 %, respectivement, comparativement à 24,2 M $ et 17,7 %.

Secteur Équipements médicaux : Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté, tous deux avant les charges du bureau chef, se sont établis à 7,0 M $ et 15,3 %, respectivement, comparativement à 5,3 M $ et 13,1 %.

Secteur Véhicules adaptés : Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté, tous deux avant les charges du bureau chef, se sont établis à 2,3 M $ et 12,7 %, respectivement, comparativement à 0,6 M $ et 5,2 %.

Résultat net et résultat net ajusté

Le résultat net du trimestre s'est établi à 11,3 M $, ou 0,18 $ par action sur une base diluée, comparé à 0,9 M $ ou 0,02 $ par action au T4 2021.

Le résultat net ajusté s'est établi à 12,6 M $, ou 0,19 $ par action, comparé à 6,5 M $ ou 0,10 $ par action au T4 2021.

Résultats de l’exercice 2022 comparativement à 2021

Revenus

La Société a généré des revenus de 789,1 M $, en hausse de 128,1 M $ ou 19,4 %. L'augmentation est principalement attribuable à la croissance organique de 12,7 % et à l'acquisition de Handicare en 2021. La croissance a été partiellement compensée par un impact négatif des taux de change en devises étrangères de 2,2%.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté, tous deux avant les charges du bureau chef, se sont établis à 126,5 M $ et 16,0 %, respectivement, comparativement à 106,1 M $ et 16,0 % en 2021.

Résultat net et résultat net ajusté

Le résultat net de la Société s’est établi à 35,3 M $, ou 0,55 $ par action sur une base diluée, en comparaison à 11,5 M $ ou 0,19 $ par action en 2021.

Le résultat net ajusté s'est établi à 39,4 M $, ou 0,61 $ par action sur une base diluée, en comparaison à 23,3 M $ ou 0,37 $ en 2021.

Liquidités et ressources financières

Les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles de Savaria se sont établis à 90,7 M $ et ont principalement été utilisés pour des investissements en capital, le remboursement de la dette et le versement d’intérêts et de dividendes.

Au 31 décembre 2022, la Société avait une position de dette nette de 369,4 M $ et un ratio de la dette nette sur BAIIA ajusté de 3,07 comparativement à 3,73 au 31 décembre 2021.

Perspectives

Savaria prévoit une croissance du chiffre d’affaires d’environ 8 à 10 % avec une marge du BAIIA ajusté d’environ 16 % pour l'exercice 2023. Ces perspectives reposent sur les hypothèses suivantes:

La croissance organique provenant des segments Accessibilité et Équipements médicaux devrait se poursuivre en raison du niveau du carnet de commandes élevé, de ventes croisées et d'une forte demande.

L'intégration réussie de Handicare et les progrès vers la réalisation de la prochaine phase stratégique des synergies progressent conformément au plan de la direction.

La capacité de la direction à continuer à gérer efficacement les défis de la chaîne d'approvisionnement.

Ces perspectives excluent la contribution financière de toute nouvelle acquisition.

Valeurs environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »)

En tant que l’un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité, Savaria est déterminé à minimiser son empreinte environnementale et à respecter les normes sociales et de gouvernance les plus élevées. Nous croyons que la promotion d'un comportement écoresponsable et socialement responsable dans l'ensemble de notre organisation est essentielle pour soutenir une croissance durable et une création de valeur à long terme.

Alors que nous développons une stratégie ESG qui aura un impact positif sur notre entreprise et sur les communautés dans lesquelles nous opérons, notre première étape consiste à identifier les risques et opportunités ESG qui sont essentiels à notre activité. À cette fin, et avec le soutien de consultants externes, nous avons conduit notre première évaluation de la matérialité pour valider les enjeux ESG les plus importants priorisés par nos parties prenantes. Les résultats de cette évaluation nous ont aidé à affiner notre objectif et à guider notre prise de décision relativement à notre plan ESG.

À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (savaria.com) est un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personne et des toiles. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules, à des fins personnelles et commerciales. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque), en Australie et en Chine. Savaria emploie approximativement 2 300 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Chine.

Conformité avec les Normes internationales d’information financière (« IFRS »)

Les informations financières contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées conformément aux IFRS. Toutefois, la Société utilise le BAIIA, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté avant les charges du bureau chef, la marge du BAIIA ajusté avant les charges du bureau chef, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action, les fonds disponibles et la dette nette à des fins d’analyse pour mesurer sa performance financière. Ces mesures n’ont aucune définition normalisée selon les IFRS. Elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. En conséquence, ces mesures pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Des informations supplémentaires sur ces mesures financières non conformes aux IFRS sont disponibles dans les sections 3 et 6 du rapport de gestion, qui est disponible sur le site web de Savaria à www.savaria.com et déposé sur SEDAR à www.sedar.com. Le rapprochement du résultat net ajusté et du BAIIA ajusté avec le résultat net est présenté dans la section ci-dessous.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans le présent communiqué, les verbes « croire », « pourrait », « devrait », « prévoir », « s’attendre à », « estimer », « présumer » et d’autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. Il est important de noter que les déclarations prospectives faites dans ce document décrivent les prévisions de la Société en date des présentes et ne donnent pas de garantie quant à la performance future de Savaria ou de son secteur d’activité, et elles supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte que les perspectives, les résultats réels ou le rendement de Savaria ou ceux de son secteur d’activité soient significativement différents des résultats ou du rendement futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Les résultats réels de la Société peuvent différer de façon importante des attentes qu’elle a formulées si des risques connus ou inconnus affectent ses activités ou si ses estimations ou ses hypothèses se révèlent inexactes.

Une variation touchant une hypothèse peut également avoir des incidences sur d’autres hypothèses interreliées, ce qui peut amplifier ou diluer l’effet de cette variation. Par conséquent, la Société ne peut garantir la réalisation des déclarations prospectives; le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur les activités de la Société des transactions ou des éléments spéciaux annoncés ou survenant après ces divulgations. Par exemple, elles ne tiennent pas compte de l’incidence des ventes d’actifs, des monétisations, des fusions, des acquisitions ou des autres regroupements d’entreprises ou transactions, des réductions de valeur d’actifs, ni des autres frais annoncés ou survenus après les déclarations prospectives.

À moins qu’elle n’y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Savaria nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Les risques et incertitudes comprennent ceux qui sont énumérés sous la rubrique « Risques et incertitudes » dans le plus récent rapport annuel de gestion de la direction ainsi que ceux détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par Savaria auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes.

Web et conférence téléphonique le 16 mars 2023, à 8h30 (HAE)

Savaria tiendra une conférence téléphonique jeudi le 16 mars 2023 à 8h30 heure avancée de l’Est, avec les analystes financiers, portant sur les résultats du trimestre clos le 31 décembre 2022. Les investisseurs et journalistes sont invités à y assister à titre d’auditeurs seulement.

Accès à la conférence téléphonique:

Numéros locaux :

Toronto: 1 (647) 484-0477

Montréal: 1 (438) 320-0340

Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1 (800) 458-4121

Diffusion web (EN) : https://app.webinar.net/n6v58EdZEoW

Un lien menant à l’enregistrement de la diffusion web sera disponible sur le site Internet de la Société à l’adresse www.savaria.com .



Pour plus d’information : Marcel Bourassa Stephen Reitknecht, CPA, CA Président et chef de la direction Chef de la direction financière mbourassa@savaria.com sreitknecht@savaria.com 1-800-661-5112 1-800-661-5112 poste 3370

Le rapprochement du résultat net ajusté et du BAIIA ajusté avec le résultat net se trouve ci-dessous. Les états financiers complets et le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 seront disponibles sous peu sur le site web de Savaria et sur SEDAR à sedar.com.

