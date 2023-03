PARROT: RÉSULTATS ANNUELS 2022

French English

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

le 16 mars 2023 à 8h00 CET

RÉSULTATS ANNUELS 2022

Croissance de 64 % à périmètre comparable et taux de change constant(1)

68,5 M€ de trésorerie nette à fin 2022

Poursuite de la croissance en 2023

Le groupe Parrot, leader européen des drones civils professionnels, réalise en 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 71,9 M€, en croissance de 32 % (+24 % à taux de change constant).

Parrot a continué de tirer parti de la stratégie mise en œuvre fin 2018 centrée sur son offre d'équipements et de logiciels sur le marché des microdrones professionnels. Les ventes de microdrones, principalement ANAFI pour la sécurité (ANAFI USA) et pour l'inspection (ANAFI Ai) sont en croissance de 88 % et représentent 55 % du chiffre d'affaires du Groupe. Les onze solutions logicielles Pix4D dédiées à l'analyse d'images (photogrammétrie) dans le domaine de la cartographie, de l'inspection, de la sécurité et de l'agriculture de précision représentent 45 % de chiffre d'affaires et sont en croissance de 25 %. Sur la base du « Nouveau Périmètre » suivi depuis début 2022(1), le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 70,7 M€, en hausse annuelle de +75 % (+64 % à taux de change constant).

Activité 2022

Parrot a relevé en 2022 les défis liés à l'environnement conjoncturel (pénurie de composants électroniques et industriels, inflation, contexte sanitaire) pour répondre à l'intérêt croissant pour ses technologies. En lien avec l'évolution du positionnement du Groupe et le suivi de sa performance, deux secteurs opérationnels sont désormais présentés : l'activité microdrones et l'activité photogrammétrie (détaillés en annexe).

CHIFFRE D’AFFAIRES en M€ et en % du CA Ex. 2022

12 mois Ex. 2021

12 mois Var. A Microdrones 39,2 55% 20,9 38% +88% B dont produits grand public(2) 1,3 2% 6,2 11% -79% C Photogrammétrie 32,7 45% 26,2 48% +25% D Parrot SA 0,7 1% 0,3 1% +174% E Éliminations intragroupe (0,7) (1)% -0,8 -2% -7% F SenseFly (activité cédée en octobre 2021) - - 7,7 14% -100% TOTAL GROUPE PARROT CONSOLIDÉ 71,9 100% 54,3 100% +32% TOTAL NOUVEAU PÉRIMÈTRE(1) (=A-B+C+D+E) 70,6 98% 40,4 74% +75%

(1) « Total Nouveau Périmètre » est un indicateur de performance reflétant les effets de la stratégie mise en œuvre depuis fin 2018. Il correspond au chiffre d’affaires consolidé du groupe Parrot, duquel sont déduits le chiffre d’affaires des produits grand public (cf. 2), et celui des filiales cédées (Micasense en janvier 2021, pas de CA en 2021, et Sensefly SA et Sensefly Inc en octobre 2021).

(2) Produits grand public : en 2022 reliquat accessoires (batterie, pièces détachées) drones grand public toutes gammes, dont les ventes ont été finalisées en 2021.



Activité microdrones

À 39,2 M€ de chiffre d'affaires, l'activité microdrones est en croissance annuelle de +88 % (+82 % à taux de change constant). Parrot a répondu à la demande croissante pour ses microdrones en sécurisant ses achats et ses capacités de production.

L'ANAFI USA destiné aux marchés de la sécurité et de la défense a été acquis par des institutions des pays de l'OTAN (États-Unis, Royaume-Uni, France, Europe du Nord, Japon notamment). Sa facilité de déploiement, sa robustesse, sa fiabilité et son haut niveau de cybersécurité en font le microdrone de référence pour les missions de reconnaissance et de surveillance. Il représente la majorité des ventes de microdrones. Le contexte géopolitique a mis l'accent sur le caractère stratégique des microdrones, il représente certainement un facteur d’accélération1.

L'ANAFI Ai, destiné aux professionnels de l'inspection et de la cartographie a été déployé commercialement à partir du 1er trimestre 2022 à l'appui d'une stratégie d'évangélisation progressive et de la mise en place de services clients professionnels à travers le monde. Ses performances, notamment la précision des images (capteur 48 Mp), sa connectivité 4G, ses capacités d'automatisation des missions (Ai), et sa protection des données des utilisateurs, sont plébiscitées. Notamment grâce à son large écosystème de partenaires logiciels, l’ANAFI Ai répond à un nombre croissant de cas d’usages dans le domaine de l’inspection d’infrastructures stratégiques (télécom, énergie, ouvrage d’art), de l’architecture, et de la construction.

Activité photogrammétrie

À 32,7 M€ de chiffre d'affaires, l'activité photogrammétrie est en croissance annuelle de 25 % (+15 % à taux de change constant). La photogrammétrie est une technique reposant sur une modélisation rigoureuse de la géométrie des images et de leur acquisition afin de reconstituer une copie 3D exacte de la réalité qui sert de base de calculs, d’analyses et suivis à de nombreux professionnels. L’offre est constituée de 8 logiciels métiers et 3 applicatifs de la marque Pix4D complétés par des équipements optionnels (capteurs, GPS) fournis par des tiers. Les solutions sont adoptées par 55 000 utilisateurs.

Les produits phares dans le domaine de la géomatique et de la cartographie (PIX4Dmapper, PIX4Dmatic et PIX4Dsurvey) restent les principaux contributeurs. Reconnues comme les solutions de référence, elles permettent à des géomètres et fournisseurs de service de drones de traiter des projets de plus en plus grands. L’usage des solutions métiers (Pix4Dreact, Pix4Dfields) lancées fin 2019 s’étend progressivement. Les solutions Cloud déployées dans les entreprises et les grands groupes du secteur de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction (AIC) ou des télécommunications répondent aux besoins de jumeau numériques et de BIM (Building Information Modeling), qui deviennent la norme de travail dans ces industries. L’empreinte de la photogrammétrie s’accroit également grâce à la diversification des équipements compatibles (caméras fixes, téléphones mobiles).

Résultats 2022

Les comptes consolidés et annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ont été arrêtés par le Conseil d’administration réuni ce 15 mars 2023. Les procédures d’audit ont été effectuées par les commissaires aux comptes et les rapports seront émis après finalisation des procédures requises pour leurs émissions. À ce moment, le document d’enregistrement universel sera mis à disposition sur https://www.parrot.com/fr/corporate/rapports-financiers-annuels-et-semestriels

Une correction d’erreur est appliquée aux comptes consolidés 2021 liée à une différence de traitement comptable entre le code des obligations suisse et les normes IFRS qui concernait la comptabilisation des plans de prévoyance de Pix4D SA. En application de la norme IAS 19, l'engagement au titre de ce plan a été comptabilisé au 1er janvier 2021, en contrepartie des capitaux propres. Les passifs non courants (provisions pour retraites et engagements assimilés) 2021 sont augmentés de 1,7 M€. Cette correction n’impacte pas le chiffre d’affaires 2021, et se traduit notamment par une diminution du résultat opérationnel courant 2021 de 0,8 M€ et du résultat net 2021 de 0,6 M€. Cette correction sera détaillée dans une note dédiée des annexes aux comptes consolidés 2022. Toutes les références aux résultats 2021 du présent communiqué s’entendent sur la base des chiffres corrigés.

COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS, IFRS en M€ 31 déc. 2022 31 déc. 2021 corrigé Var. Chiffre d'affaires 71,9 54,3 +32% Coût des ventes -16,0 -15,2 +5% Marge Brute 56,0 39,1 +43% en % du CA 77,8% 72,0% Frais de recherche et de développement -43,6 -40,7 +7% en % du CA -60,6% -75,0% Frais commerciaux et marketing -11,1 -14,1 -21% en % du CA -15,4% -26,0% Frais généraux et administratifs -14,7 -13,7 +8% en % du CA -20,5% -25,3% - Frais de production et qualité -5,5 -5,4 -1% en % du CA -7,6% -10,0% - Résultat opérationnel courant -19,0 -34,9 +46% en % du CA -26,4% -64,4% - Autres produits et charges opérationnels -0,9 30,4 -103% Résultat opérationnel -19,9 -4,5 - en % du CA -27,6% -8,3% Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 0,0 0,0 - Coût de l'endettement financier brut -0,5 -0,2 - Coût de l'endettement financier net -0,5 -0,2 - Autres produits et charges financiers 2,1 1,8 - Résultat financier 1,6 1,5 +7% Quote-part du résultat dans les entreprises MEE -1,0 0,4 - Impôt -0,4 0,0 - Résultat Net -19,7 -2,5 - Résultat Net part du Groupe -19,5 -2,5 - en % du CA -27,1% -4,6% - Intérêts ne conférant pas le contrôle -0,2 0,0 -

En 2022, sur la base d’un chiffre d’affaires de 71,9 M€ et de coûts des ventes de 16,0 M€, le groupe Parrot a généré une marge brute de 56,0 M€, soit 77,8 % de son chiffre d’affaires. Les deux secteurs opérationnels du Groupe y contribuent de manière quasi équivalente en valeur. Ainsi, la bonne gestion des achats de composants pour les microdrones professionnels, malgré la pénurie, a permis de préserver le niveau de marge du Groupe.

Fort du succès de sa stratégie, le groupe Parrot a continué d’allouer des ressources importantes au renforcement de sa position de leader européen avec des dépenses opérationnelles de 75,0 M€, contre 74,0 M€ en 2021 (dont 9,1 M€ étaient consacrés aux sociétés cédées en octobre 2021). À fin 2022, les effectifs (CDD+CDI) du Groupe, également répartis entre le secteur microdrones et le secteur photogrammétrie, sont de 542 (contre 440 au 31/12/2021). Le Groupe emploie également 44 prestataires externes (52 au 31/12/2021).

Les dépenses de R&D sont de 43,6 M€, contre 40,7 M€ en 2021. En 2022 53 % sont allouées aux microdrones et 47 % à la photogrammétrie. Sur ces marchés des drones professionnels encore jeunes, l’innovation reste au cœur de la stratégie de développement du Groupe et 60 % des effectifs s’y consacrent. L’objectif est de proposer aux clients finaux un fort niveau d’automatisation pour la capture et l’analyse des données. Ceci passe par une amélioration permanente de la capacité à traiter de grands volumes d’information, couplée au développement de l’intelligence artificielle des équipements. Avec cette roadmap, l’intégration des technologies drones est simplifiée, la qualité et la pertinence, notamment dans la récurrence, des données acquises sont assurées. Cette volonté se reflète également dans le développement continu de l’écosystème de partenaires. Celui-ci totalise en 2022 plus de 30 fournisseurs de solutions, acteurs de l’industrie des drones en Europe et aux États-Unis, qui s’intègrent parfaitement aux produits du Groupe.

Les dépenses commerciales et marketing sont de 11,1 M€, contre 14,1 M€ en 2021. Elles continuent de bénéficier de la suppression des ressources précédemment consacrées aux sociétés cédées en 2021 (-2,2 M€) et du recentrage sur les activités professionnelles. Elles sont dédiées à faire croitre l’empreinte internationale du Groupe, implanté dans 12 pays. Des supports clients professionnels sont déployés avec des partenaires locaux aux expertises métiers spécifiques. L’évangélisation des équipements et solutions se matérialise notamment par la démonstration de différents cas d’usages présentés lors de Tech days, de conférences professionnelles ou de webinaires.

Les frais généraux et administratifs sont de 14,7 M€, contre 13,7 M€ en 2021. La baisse permise par les cessions (-1,8 M€) est compensée par le renforcement des fonctions supports en particulier dans le domaine de la photogrammétrie et les dépenses engagées par la société mère. Elles visent également à démontrer le meilleur niveau de transparence, de protection des données à caractère personnel et de cybersécurité (organisation de bug bounty, de concours de piratage et d’audit indépendant).

Les dépenses de production et de qualité sont de 5,5 M€ contre 5,4 M€ en 2021. Le processus de production externalisé reste bien maitrisé malgré la gestion d’une logistique de fabrication et d’assemblage complexe pour répondre aux plus hautes normes de qualité et de sécurité.

La croissance des ventes, couplée à une allocation volontariste et maitrisée des ressources, permet au Groupe de ramener ses pertes opérationnelles courantes annuelles à (19,0) M€ contre (34,9) M€ à fin 2021. Les autres produits et charges opérationnels pour (0,9) M€ amènent le résultat opérationnel 2022 à (19,9) M€ quand celui de 2021 avait bénéficié de produits non récurrents d’un montant de 29,9 M€ comptabilisés en lien avec les cessions de filiales en janvier et en octobre 2021.

Évolution de la trésorerie

La trésorerie nette du Groupe s’élève à 68,5 M€ à fin décembre 2022. La trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que les autres actifs financiers courants s’élèvent à 68,5 M€, en diminution de 14,4 M€ par rapport à la clôture de l’exercice précédent.

La trésorerie utilisée pour les activités opérationnelles s’élève à 20,1 M€ et reflète les ressources allouées aux opérations, ainsi qu'une augmentation du besoin en fonds de roulement. Celle-ci s'explique par une augmentation des stocks en réaction aux tensions persistantes sur les approvisionnements.

La trésorerie dégagée par les opérations d’investissements s'élève à 8,9 M€, principalement liée à l'encaissement des créances restantes des cessions Micasense et SenseFly, et aux paiements des participations cédées dans les sociétés Planck Aerosystems (3,2 M$) et Chouette (0,6 M€), diminuée des investissements pour 1,9 M€ dans des équipements et des infrastructures informatiques.

La trésorerie utilisée par les opérations de financement s'élève à 4,2 M€, constituée, pour 3,3 M€ de remboursements de la dette liée aux contrats de location dans le cadre de l’application de la norme IFRS 16.

Le bilan et le tableau des flux de trésorerie sont présentés en annexe.

Perspectives

Le groupe Parrot se déploie sur des marchés professionnels en pleine expansion, que ce soit les microdrones ou la photogrammétrie, dont les capacités technologiques et les réponses aux enjeux géopolitiques et industriels actuels sont solides. La disruption technologique et les changements de pratiques opérationnelles profonds rendent cependant l’évaluation des rythmes de croissance difficilement prévisibles. Pour conforter son positionnement, Parrot poursuit une roadmap technologique exigeante, centrée essentiellement sur l’automatisation, la cybersécurité et le respect des données des utilisateurs. L’expression de ses atouts se reflète dans sa stratégie commerciale et marketing.

Pour les microdrones dédiés aux marchés de la défense et de la sécurité, la situation géopolitique met en lumière le besoin d’équipements performants et hautement sécurisés dans un contexte de souveraineté accrue. L’ANAFI USA est aujourd’hui une référence mondiale dans ce domaine. Néanmoins, les cycles de ventes aux institutions gouvernementales sont longs et les contrats pluriannuels sont de tailles inégales. Ce type de contrat fait l’objet de renouvellements de commandes dont le rythme et les volumes sont soumis à l’arbitrage des donneurs d’ordres. A l’heure où de nombreux pays ont annoncé une croissance significative des budgets militaires, Parrot se mobilise pour poursuivre l’extension de son portefeuille de clients.

Dans l’industrie, où se combinent les microdrones et la photogrammétrie, la disruption et les changements de pratiques opérationnelles sont déployés progressivement depuis plusieurs années, notamment dans les secteurs des télécom, de l’énergie, de la construction ou plus généralement de l’inspection. L’amélioration de la productivité, de la traçabilité, de la sécurité (des personnes, des infrastructures et des données), ou encore la réduction de l’empreinte carbone (vs. imagerie aéronautique ou satellite) qu’ils permettent sont au cœur des besoins actuels des entreprises et des grands groupes. La capacité d’investissement de ces clients et prospects reste largement guidée par l’environnement conjoncturel.

Dans le domaine des solutions de photogrammétrie, l’élargissement des débouchés passera également par la diversification des équipements dédiés. Téléphones mobiles, tablettes et caméras, sollicités par les utilisateurs, requièrent la commercialisation d’équipements spécifiques qui doivent permettre l’utilisation à plus grande échelle de ses technologies. Le Groupe entend les intégrer à son offre de solutions pour étendre encore sa base d’utilisateurs.

Dans ce contexte, après un premier trimestre 2023 marqué par une consolidation de la dynamique commerciale, Parrot se mobilise pour poursuivre sa croissance. Elle constitue l’axe privilégié pour équilibrer progressivement financièrement les opérations du Groupe, qui pourra au besoin adapter sa consommation de trésorerie au rythme de sa croissance.

Prochains rendez-vous financiers

Activité du 1er trimestre 2023 : jeudi 11 mai 2023

Assemblée générale des actionnaires de Parrot : mercredi 14 juin 2023

Activité et Résultats du 1er semestre 2023 : vendredi 28 juillet 2023

À PROPOS DU GROUPE PARROT

Parrot est le premier groupe européen de drones professionnels. Fortement international, le Groupe conçoit, développe et commercialise une offre complémentaire d’équipements microdrones et de logiciels d’analyses d’images (photogrammétrie) dédiés aux entreprises, grands groupes et organisations gouvernementales. A la pointe de l’innovation son offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) l’Inspection, la Cartographie 3D et la Géomatique, (ii) la Défense et la Sécurité, et (iii) l’Agriculture de précision.

Sa gamme de microdrones ANAFI, reconnus pour leurs performances, leur robustesse et leur facilité d’usage, propose un environnement ouvert et répond aux plus hauts standards de sécurité. Les logiciels de photogrammétrie Pix4D s’appuient sur une expertise technologique avancée et propose des solutions adaptées aux spécificités des utilisateurs adressés.

Parrot, fondé en 1994 par Henri Seydoux, son Président-directeur général et principal actionnaire, conçoit et développe ses produits, principalement à Paris où est établi son siège, et en Europe. Le Groupe compte aujourd’hui plus de 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Les informations financières sont disponibles sur www.parrot.com/fr/corporate.

Pour plus d’informations : www.parrot.com, www.pix4d.com.

ANNEXES

Les comptes consolidés et annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ont été arrêtés par le Conseil d’administration réuni ce 15 mars 2023. Les procédures d’audit ont été effectuées par les commissaires aux comptes et les rapports seront émis après finalisation des procédures requises pour leurs émissions. À ce moment, le document d’enregistrement universel sera mis à disposition sur https://www.parrot.com/fr/corporate/rapports-financiers-annuels-et-semestriels

Une correction d’erreur est appliquée au comptes consolidés 2021 liée à une différence de traitement comptable entre le code des obligations suisse et les normes IFRS qui concernait la comptabilisation des plans de prévoyance de Pix4D SA. En application de la norme IAS 19, l'engagement au titre de ce plan a été comptabilisé au 1er janvier 2021, en contrepartie des capitaux propres. Les passifs non courants (provisions pour retraites et engagements assimilés) 2021 sont augmentés de 1,7 M€. Cette correction n’impacte pas le chiffre d’affaires 2021, et se traduit notamment par une diminution du résultat opérationnel courant 2021 de 0,8 M€ et du résultat net 2021 de 0,6 M€. Cette correction sera détaillée dans une note dédiée des annexes aux comptes consolidés 2022. Toutes les références aux résultats 2021 du présent communiqué s’entendent sur la base des chiffres corrigés.

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre

CHIFFRE D’AFFAIRES en M€ et en % du CA T4 2022

3 mois T4 2021

3 mois Var. A Parrot Drones 10,0 51% 6,8 44% +47% B dont produits grand public(2) 0,0 0% (0,2) (1)% NS C Pix4D 9,5 49% 8,7 56% +9% D Parrot SA 0,2 1% 0,1 0% - E Éliminations intragroupe (0,2) (1)% (0,1) (1)% - F SenseFly (activité cédée en octobre 2021) - -% 0,1 1% - TOTAL GROUPE PARROT CONSOLIDÉ 19,5 100% 15,5 100% +25% TOTAL NOUVEAU PÉRIMÈTRE(1) (=A-B+C+D+E) 19,5 100% 15,7 101% +24%

(1) « Total nouveau périmètre » est un indicateur de performance reflétant les effets de la stratégie mise en œuvre depuis fin 2018. Il correspond au chiffre d’affaires (‘CA’) consolidé du groupe Parrot, duquel sont déduits le chiffre d’affaires des produits grand public (cf. 2), et celui des filiales cédées (Micasense en janvier 2021, pas de CA en 2021, et Sensefly SA et Sensefly Inc en octobre 2021).

(2) Produits grand public : reliquat accessoires (batterie, pièces détachés) drones grand public toutes gammes, dont les ventes ont été finalisées en 2021.

Informations sectorielles

La cession de plusieurs filiales en 2021 et le repositionnement de Parrot sur l'activité drones professionnels ont fait évoluer le suivi de performance de l'entreprise. L'information sectorielle reflète la vue du principal décideur opérationnel ("PDO") (Président directeur général) et est établie sur la base du reporting interne. Les éléments du reporting interne sont préparés en conformité avec les principes comptables suivis par le Groupe. Désormais deux secteurs opérationnels sont présentés : l'activité microdrones et l'activité photogrammétrie. Pour permettre une réconciliation des éléments présentés avec les comptes consolidés, la société de tête, Parrot S.A. est intégrée à la revue. La performance par secteur est analysée par le PDO sur la base du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant. Les actifs et passifs ne sont pas présentés spécifiquement au PDO. Seule la situation de trésorerie du groupe fait l'objet d'un suivi régulier.

en M€ et en % du CA Microdrones Photogrammétrie Autres(1) Total Chiffre d'affaires 39,2 32,7 0,1 71,9 Résultat opérationnel courant (10,6) (4,0) (4,3) (19,0)

Bilan consolidé

ACTIFS – IFRS, en M€ 31 déc. 2022 31 déc. 2021 corrigé Var. Actifs non courants 18,2 27,7 -34% Autres immobilisations incorporelles 0,2 0,3 -34% Immobilisations corporelles 2,1 1,8 18% Droit d'utilisation 9,9 8,7 14% Participations dans les entreprises mises en équivalence 2,5 5,6 -55% Actifs financiers 3,0 6,5 -53% Créances de loyers non courantes 0,0 0,1 -100% Impôts différés actifs 0,4 0,8 -54% Autres actifs non courants 0,0 4,0 -100% Actifs courants 102,5 117,3 -13% Stocks 14,9 4,9 203% Créances clients 6,4 5,2 24% Créances d'impôts 5,9 6,9 -14% Créances diverses 6,6 16,9 -61% Créances de loyers courantes 0,1 0,5 -78% Trésorerie et équivalents de trésorerie 68,5 82,8 -17% Actifs classés comme détenus en vue de la vente 2,5 - Total Actif 123,2 145,0 -15%





CAPITAUX PROPRES & PASSIFS – IFRS, en M€ 31 déc. 2022 31 déc. 2021 corrigé Var. Capitaux propres 84,0 98,8 -15% Capital social 4,6 4,6 1% Primes d'émission et d'apport 331,7 331,7 0% Réserves hors résultat de la période -242,6 -242,8 0% Résultat de la période - part du groupe -19,5 -2,5 679% Écarts de conversion 8,9 7,4 20% Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Parrot SA 83,1 98,4 -16% Participations ne donnant pas le contrôle 1,0 0,4 121% Passifs non courants 12,5 12,2 3% Dettes financières non courantes 0,0 0,0 - Dettes de loyers non courantes 7,6 6,7 12% Provisions pour retraites et engagements assimilés 1,9 2,8 -34% Impôts différés passifs 0,0 0,2 -100% Autres provisions non courantes 0,1 0,4 -69% Autres dettes non courantes 3,0 1,9 52% Passifs courants 26,7 34,0 -21% Dettes financières courantes - 0,8 - Dettes de loyers courantes 2,6 2,7 -4% Provisions courantes 2,2 1,2 87% Dettes fournisseurs 9,2 9,9 -7% Dettes d'impôt courant 0,1 0,1 31% Autres dettes courantes 12,6 19,4 -35% Passifs classés comme détenus en vue de la vente - - - Total Capitaux Propres et Passif 123,2 145,0 -15%

Tableau des flux de trésorerie consolidés

IFRS, en M€ 31 déc. 2022 31 déc. 2021 corrigé Var. FLUX OPÉRATIONNEL Résultat de la période -19,7 -2,5 682% Quotepart du résultat des sociétés mises en équivalence 1,0 -0,4 -360% Amortissements et dépréciations 4,8 3,1 55% Plus et moins-values de cessions 0,6 -32,9 -102% Charges d'impôts 0,4 0,0 -1046% Coût des paiements fondés sur des actions 1,3 1,3 -4% Autres éléments Non Cash 3,1 - - Coût de l'endettement financier net 0,5 0,2 108% Capacité d'Autofinancement opérationnelle avant coût de l'endettement financier net et impôt -8,0 -31,2 -74% Variation du besoin en fonds de roulement -12,0 6,2 -292% Impôt payé -0,1 -0,3 -63% Trésorerie provenant des activités opérationnelles (A) -20,1 -25,3 -21% FLUX D’INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -1,9 -1,6 20% Acquisitions d'actifs financiers -0,1 -2,7 -97% Cessions de filiales nettes de la trésorerie cédée 5,8 24,0 -76% Cessions de participations dans les entreprises mises en équivalence 1,8 - - Cessions d’actifs financiers 3,3 3,2 1% Trésorerie utilisée par les opérations d'investissement (B) 8,9 23,0 -61% FLUX DE FINANCEMENT Apports en fonds propres -1,3 0,0 - Coût de l'endettement financier net -0,5 -0,2 108% Remboursement de dettes financières à court terme (nets) -3,3 -3,9 -15% Remboursement des autres financements 0,9 - - Trésorerie utilisée par les opérations de financement (C) -4,2 -4,1 3% VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE (D = A+B+C) -15,4 -6,4 140% Incidence de la variation des cours des devises 1,1 1,3 -17% TRÉSORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE À L’OUVERTURE

DE LA PERIODE 82,8 88,0 -6% TRÉSORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE À LA CLÔTURE

DE LA PERIODE 68,5 82,8 -17%

(1) les livraisons directement identifiées liées à la guerre en Ukraine totalisent 1,6 M€ de chiffre d'affaires en 2022.

