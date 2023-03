Osakkeenomistajat tulevat ehdottamaan Päivi Armista uutena jäsenenä yhtiön hallitukseen  

English Finnish

eQ Oyj Pörssitiedote

16.3.2023, klo 9:30



eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä ovat ilmoittaneet, että he tulevat ehdottamaan eQ Oyj:n 27.3.2023 pidettävässä yhtiökokouksessa, että hallitukseen valittaisiin aiemmin ehdotettujen hallituksen jäsenten Nicolas Bernerin, Georg Ehrnroothin, Timo Kokkilan, Janne Larman sekä Tomas von Rettigin lisäksi uutena jäsenenä Päivi Arminen. Yhtiö on 7.3.2023 tiedottanut Lotta Kopran ilmoittaneen, ettei hän ole enää käytettävissä eQ Oyj:n hallituksen jäseneksi vuoden 2023 yhtiökokouksessa.



Päivi Armista esitetään hallitukseen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päivi Arminen on antanut suostumuksensa tehtävään.

Päivi Arminen (s. 1978) on kokenut sijoitusammattilainen, jolla on pitkä kansainvälinen kokemus mm. pääomasijoitustoimialasta. Keskeinen työkokemus: Päivi Arminen on toiminut pääomasijoitusyhtiö EQT:n Infrastruktuurisijoitusten yksikössä eri tehtävissä mm. Managing Director, EQT Partners (2008–2021). Aiemmin hän on työskennellyt Vice Presidentinä Danske Bankin/Sampo Pankin Velkapääomamarkkinat -yksikössä (2005–2008) sekä osakeanalyytikkona Evli Oyj:ssä (2004–2005). Luottamustehtävien osalta hän toimii Interogo Holding AG:n infrastruktuurisijoitusten sijoituskomitean jäsenenä (2023-). Koulutukseltaan Päivi Arminen on kauppatieteiden maisteri Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Helsinki 16.3.2023

eQ Oyj

Mikko Koskimies

Toimitusjohtaja

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Mikko Koskimies, +358 9 6817 8799

