Validation de l’usine pilote RRQ GEN3 PUREVAP™: jalon pureté et processus atteint plus tôt que prévu

MONTRÉAL, 16 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ) (OTCQX: HPQFF) (FRA: O08), une société technologique engagée dans le développement de procédés d’ingénierie verte de production de silice et de silicium, aimerait informer ses actionnaires des deux (2) jalons important franchies alors que nous poursuivons la série #1 (communiqué du 19 janvier 2023) du programme d’essais et de validation du Réacteur de Réduction de Quartz (RRQ) GEN3 PUREVAP™ (« RRQ GEN3») (« usine pilote »). Le fournisseur de technologie PyroGenesis Canada inc. (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FRA: 8PY) a obtenu, dans des conditions d’exploitation moins qu’optimales, des résultats de pureté meilleurs que prévu et a démontré la capacité de l’usine pilote d’être exploité en mode semi-continue. Les deux jalons sont décrits plus en détail ci-dessous.



LE SILICIUM PRODUIT DÉPASSE 99,5% DE PURETÉ, SEUIL MAXIMUM DISPONIBLE DANS LE COMMERCE

Pyrogenesis a testé la pureté des matériaux de silicium produit durant les trois (3) premiers tests complétés de la série #1.

Cela a été fait :

Pour valider la mise à l’échelle de l’usine pilote RRQ GEN3 PUREVAP™, Pour déterminer comment la pureté du silicium RRQ de HPQ se compare au seuil de pureté du silicium de qualité métallurgique (« MG Si ») (98,0% à 99,5% Si) actuellement disponible sur le marché, Pour déterminer les paramètres optimaux requis et les améliorations de processus nécessaires pour produire un silicium de pureté batterie (3N +) au cours de la série d’essais #2, et Pour optimiser et améliorer le rendement de production pour les prochaines générations de système RRQ PUREVAP™.

Des échantillons de chacun des trois (3) tests ont été envoyés pour une analyse ICP-MS de silicium en vrac chez Air Liquide Electronics (Balazs NanoAnalysis).

Les résultats ont montré que :

Les échantillons 1 (du test de la série 1, test de production 1, effectué entre les 22 et 25 novembre 2022) ont donné une pureté moyenne en silicium (%) de 99,23% (équivalent à la qualité commerciale Si-421) 1

Les échantillons 2 (de la série d’essais 1, test de production 2, effectués entre les 6 et 9 de décembre 2022) ont donné une pureté moyenne en silicium (%) de 99,58% (équivalent à la qualité commerciale Si-1101) et 99,30% (équivalent à la qualité commerciale Si-411) respectivement 1 .

. Les échantillons 3 (de la série d’essais 1, test de production 3, effectués entre les 24 et 26 janvier 2023) ont donné une pureté moyenne du silicium (%) de 99,60% (supérieure à la meilleure qualité commerciale de MG Si 99.5% disponible sur le marché)1.



« Bien que nous n’ayons jamais douté que notre RRQ GEN3 PUREVAPTM produirait du silicium de haute pureté (Si > 99,5 %) », a déclaré M. Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicium Inc. « Valider le fait que notre système peut produire un Silicium de pureté supérieur au meilleur MG Si offert sur le marché, et ce dès le début de notre programme de test était inattendu et est un succès de taille. »

Ces résultats démontrent l’importance de la profondeur de l’équipe technique de PyroGenesis et valident leur approche méthodique. Bien que l’utilisation de notre technologie RRQ PUREVAPTM reste axée sur le développement de notre initiative batterie, ces résultats confirment le potentielle commerciale de la technologie en tant que la meilleure alternative aux procédés conventionnels de fabrication de silicium. De plus, le RRQ de HPQ sera très recherché car nous continuons d’exister dans un environnement de marché qui cherchera à construire de nouvelles usines pour répondre à la demande grandissante de silicium à 99,5% en tant que matière première pour fabriquer des silicones et du polysilicium.

RRQ A ATTEINT AVEC SUCCÈS L’ÉTAPE DE PRODUCTION PAR LOTS SEMI-CONTINUS

Entre le 28 février et le 2 mars 2023, PyroGenesis a terminé le test de production #4 dans le cadre de la série de tests 1.

Au cours de l’essai, l’usine pilote RRQ GEN3 a été exploitée avec succès en mode de production par lots semi-continus. Les opérateurs du système ont mis le réacteur sous tension jusqu’à l’état de fonctionnement requis, après quoi la matière première a été chargée dans le système et un cycle de production complet a été effectué.

Le cycle de production a été répété 3 fois de plus, afin de bien valider que le jalon a été atteint.

L’étape restante, avant que les tests puissent progresser à la série de tests #2, est l’obtention d’une coulée de silicium réussie.

L’équipe technique de PyroGenesis a identifié les derniers ajustements techniques nécessaires pour que le réacteur atteigne ce jalon, qui pourrait se produire lors de l’essai de production #5 dans le cadre de la série d’essais 1 - provisoirement prévu pour la fin mars 2023.

« L’approche méthodique adoptée par PyroGenesis lors des modifications du processus requissent après chaque test ont transformé le RRQ GEN3 PUREVAP™ en une plate-forme d’exploitation stable capable de produire un silicium de haute pureté », a ajouté M. Tourillon. « Nous sommes donc très confiants que la même approche nous permettra d’obtenir une coulée de silicium et de passer à la phase de test suivante. »

À propos de PyroGenesis Canada

PyroGenesis Canada inc., une société de haute technologie, est le chef de file mondial en matière de conception, développement, fabrication et commercialisation de procédés et de produits de plasma et de solutions responsables réduisant les gaz à effet de serre (GES) constituant des alternatives économiquement viables aux procédés conventionnels polluants. PyroGenesis a créé des technologies de plasma brevetées de pointe qui sont consultées et adoptées par de nombreux chefs de file de l’industrie, valant plusieurs milliards de dollars, dans quatre marchés d’importance : la granulation du minerai de fer, l’aluminium, la gestion des déchets et la fabrication d’additifs. Avec une équipe d’ingénieurs, de scientifiques et de techniciens expérimentés travaillant à partir de notre bureau de Montréal et de nos installations de fabrication de 3 800 m² et 2 940 m², PyroGenesis maintient son avantage concurrentiel en demeurant à la fine pointe du développement technologique et de la commercialisation. Nos opérations sont certifiées ISO 9001 : 2015 et AS9100D. Pour plus d’information, veuillez consulter notre site www.pyrogenesis.com.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. (TSX-V : HPQ) est une société québécoise Émetteur industriel de catégorie 1 coté à la Bourse de Croissance TSX.

HPQ développe, avec le soutien des partenaires technologiques de classe mondiale tel que PyroGenesis Canada Inc. (TSX : PYR) (NASDAQ : PYR) et NOVACIUM SAS, de nouveaux procédés verts essentiels pour fabriquer les matériaux critiques nécessaires pour atteindre les objectifs de zéro émissions de GES.

Les activités de HPQ s’articulent autour des cinq (5) piliers suivants :

1) Devenir un producteur vert à faible coût (Capex et Opex) de silicium de haute pureté (2N+ à 4N) en utilisant notre « Réacteurs de Réduction de Quartz » (RRQ) PUREVAP™ exclusifs développés par PyroGenesis.

2) Devenir le premier producteur nord-américain de poudres de silicium de haute pureté (3N & 4N) de taille micrométrique avec l’aide de NOVACIUM SAS.

3) Travailler pour devenir le premier producteur de nano matériaux en silicium à partir de morceaux de silicium de haute pureté en utilisant notre réacteur exclusif le « Réacteur de Silicium Nano » (« RSiN ») PUREVAP™ développé par PyroGenesis.

4) Devenir un producteur vert à faible coût (Capex et Opex) de silice pyrogénique en utilisant notre RÉACTEUR DE SILICE PYROGÉNIQUE exclusif développé par PyroGenesis.

5) Développement d’un procédé modulaire et compact pour la production sur demande d’hydrogène par hydrolyse du silicium et d’autres matériaux.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

Décharges de responsabilité :

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, y compris, sans s’y limiter, les énoncés contenant les mots « pourrait », « plan », « volonté », « estimation », « continuer », « anticiper », « prévoir », « s’attendre », « Dans le processus » et d’autres expressions similaires qui constituent des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, nos attentes en ce qui concerne l’acceptation de nos produits par le marché, notre stratégie pour développer de nouveaux produits et améliorer les capacités des produits existants, notre stratégie de recherche et développement, l’impact des produits et des prix concurrentiels, le développement de nouveaux produits et les incertitudes liées au processus d’approbation réglementaire. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l’égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d’autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futures peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum », une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d’un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

Source : HPQ Silicium Inc.

Pour renseignement :

Bernard J. Tourillon, président-directeur général, HPQ | +1 (514) 846-3271

Patrick Levasseur, administrateur de HPQ | +1 (514) 262-9239

info@hpqsilicon.com

