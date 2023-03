Résultats annuels 2022 de Groupama

English French

Chiffre d’affaires de 15,9 milliards d’euros, en croissance de +4,3%

Forte progression de l’assurance de biens et responsabilité (+8,6%), portée par les bonnes performances des filiales internationales (+20,4%), notamment en Roumanie

Développement de l’assurance de la personne (+0,8%) tant en France (+0,7%) qu’à l’International (+1,1%)

Résultat net de 454 millions d’euros

Résultat opérationnel de 349 millions d’euros, en baisse (-27%), dans un contexte complexe avec une forte sinistralité climatique en France, l’accélération de l’inflation et la remontée des taux obligataires

Ratio combiné non-vie de 99,4%

Progression de la marge financière non récurrente en lien notamment avec la réalisation de plus-values lors de la cession de l’immeuble situé au 150 Avenue des Champs-Elysées à Paris

Ratio de solvabilité avec mesure transitoire de 282%

Un ratio de solvabilité de 207% sans mesure transitoire sur les provisions techniques

Rachat de dettes subordonnées perpétuelles pour 229 millions d’euros

Des fonds propres IFRS de 7,5 milliards d’euros





« L’année 2022 aura été sans conteste l’une des pires de notre histoire en termes de sinistres climatiques. Groupama aura malgré tout montré une formidable résilience avec des résultats de très bonne facture et réaffirmé une nouvelle fois son rôle majeur dans les territoires mais aussi sa place auprès du monde agricole, notamment sur les enjeux et dispositifs d’assurance climatique. » a déclaré Jean-Yves Dagès, Président du conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles.



« Le groupe affiche de très solides résultats en dépit d’une conjoncture extrêmement défavorable, aussi bien en termes de sinistres climatiques sans précédents qu’en termes économiques et financiers avec le niveau de l’inflation et la forte remontée des taux d’intérêt. C’est le fruit d'une stratégie constante de développement maîtrisé et d'une gestion prudente de nos risques, tant financiers que techniques, depuis des années. » a ajouté Thierry Martel, Directeur général de Groupama Assurances Mutuelles.

Paris, le 17 mars 2023 - Le conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles, réuni le 16 mars 2023, sous la présidence de Jean-Yves Dagès, a arrêté les comptes combinés du Groupe pour l’exercice 2022.

Activité

Au 31 décembre 2022, le chiffre d’affaires combiné de Groupama atteint 15,9 milliards d’euros 1, en hausse de +4,3% par rapport au 31 décembre 2021.

L’activité est en forte progression en assurance de biens et responsabilité (+8,6%), dont le chiffre d’affaires atteint 8,0 milliards d’euros au 31 décembre 2022. En assurance de la personne, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 7,8 milliards d’euros, en hausse de +0,8% par rapport au 31 décembre 2021.

Chiffre d’affaires Groupama au 31 décembre 2022

en millions d’euros 31/12/2022 Evolution constante (en %) Assurance de biens et responsabilité 7 953 +8,6% Assurance de la personne 7 767 +0,8% Activités financières 211 -12,1% TOTAL GROUPE 15 931 +4,3%

En France



Le chiffre d’affaires de l’assurance en France au 31 décembre 2022 s’établit à 13,2 milliards d’euros, en progression de +2,9% par rapport au 31 décembre 2021.

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 6,2 milliards d’euros au

31 décembre 2022, en croissance de +5,6% par rapport au 31 décembre 2021. L’assurance des particuliers et professionnels s’inscrit en hausse de +2,1% à 3,5 milliards d’euros, portée par la croissance de l’assurance habitation (+3,5%) et automobile (+1,7%). L’assurance aux entreprises et collectivités augmente nettement (+7,7%) et atteint 1,1 milliard d’euros. La croissance de la branche agricole (+7,0%) et la forte reprise de l’activité d’assistance (+43,6%) contribuent également à l’augmentation du chiffre d’affaires de l’assurance de biens et responsabilité en 2022.

En assurance de la personne, le chiffre d’affaires est en hausse de +0,7% à 7,1 milliards d’euros au 31 décembre 2022, porté par la croissance des branches santé et dommages corporels (+6,3%), provenant à la fois du développement de la santé collective (+5,6%), de la santé individuelle (+3,1%) et des acceptations collectives (+39,0%).

Le chiffre d’affaires vie et capitalisation du groupe en France diminue sur la période (-5,3%), sous l’effet du repli enregistré en épargne-retraite individuelle (-6,6%) et de la baisse de l’activité en retraite collective, qui avait bénéficié de primes exceptionnelles en 2021.

A l’international



Au 31 décembre 2022, l’activité atteint 2,5 milliards d’euros, en progression de +14,3% à périmètre et taux de change constants par rapport au 31 décembre 2021, bénéficiant du fort développement de l’activité en Roumanie.

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 1,8 milliard d’euros au 31 décembre 2022, en hausse de +20,4% par rapport à la période précédente. Cette forte croissance est portée par la branche automobile de tourisme (+27,8%) qui progresse dans la plupart des pays et particulièrement en Roumanie, qui bénéficie de la défaillance d’un concurrent majeur. Groupama est ainsi devenu le 1er assureur en Roumanie. Les bonnes performances des métiers agricoles (+16,8%) et de la branche dommages aux entreprises et collectivités (+9,0%) notamment en Hongrie, en Italie et en Roumanie contribuent également à la forte progression de l’assurance de biens et responsabilité.

En assurance de la personne, la progression du chiffre d’affaires (+1,1%) à 696 millions d’euros résulte d’évolutions contrastées. L’assurance de la personne individuelle est en baisse (-3,4%) sous l’effet du repli enregistré en épargne retraite individuelle (-8,0%), principalement en Italie, atténuée par les bonnes performances des branches santé (+7,1%) et prévoyance (+7,1%). L’assurance de la personne collective progresse quant à elle de +27,7% à 126 millions d’euros, en lien avec le développement de la branche santé collective (+28,1%), notamment en Roumanie et de la croissance des branches retraite (+41,4%), principalement en Grèce.

Il est à noter que les activités d’assurance du groupe en Turquie ne sont plus intégrées dans l’activité à l’international suite à l’annonce par le Groupe en janvier 2023 de leur cession.

Activités financières



Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 211 millions d’euros, provenant de Groupama Asset Management pour 204 millions d’euros et de Groupama Epargne Salariale pour 7 millions d’euros.

Les encours sous gestion de Groupama Asset Management s’élèvent à 93,5 milliards d’euros au 31 décembre 2022, dont 27,5% pour le compte de clients externes.

Résultats

Le résultat opérationnel économique du groupe s’élève à 349 millions d’euros au 31 décembre 2022, en baisse de 131 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2021.

Il intègre le résultat opérationnel économique de l’assurance à hauteur de 425 millions d’euros au 31 décembre 2022 contre 486 millions d’euros au 31 décembre 2021. Ce résultat tient compte de l’effet de l’actualisation des provisions mathématiques des rentes non vie avec un taux de rendement des actifs prudemment estimé revu à la hausse dans un contexte de remontée des taux obligataires. Il prend en compte également les effets de l’accélération de l’inflation, avec la constitution de provisions complémentaires spécifiques de surinflation sur les sinistres d’assurance de biens et responsabilité.

En assurance de la personne, le résultat opérationnel s’élève à 438 millions d’euros au 31 décembre 2022 contre 317 millions d’euros au 31 décembre 2021. Cette évolution est principalement imputable à l’activité en France qui affiche une progression de 110 millions d’euros sur la période, malgré le renforcement significatif du fonds de participation aux bénéfices sur l’actif général.

En assurance de biens et responsabilité, le résultat opérationnel économique est de -13 millions d’euros au 31 décembre 2022 contre 169 millions d’euros au 31 décembre 2021. L’année 2022 a été marquée par un niveau de sinistres climatiques exceptionnellement élevé, lié notamment aux violents orages de grêle successifs qui ont touché de nombreuses régions françaises entre le 20 mai et la fin juin et aux intempéries hivernales dans le nord de la France. Pour y faire face, Groupama a mobilisé sur le terrain ses experts pour accompagner ses assurés sinistrés. Au total, bien que les couvertures de réassurances aient permis d’atténuer leur effet, le coût des événements climatiques (y compris les dommages climatiques affectés à l’automobile et à l’habitation) pour le groupe s’élève à 724 millions d’euros, nets de réassurance. Le coût moyen des sinistres a également très sensiblement augmenté du fait de l’inflation, pesant sur les sinistres de l’exercice courant comme sur les sinistres des exercices antérieurs. Toutefois, les dégagements de provisions sur les exercices antérieurs sont en hausse au 31 décembre 2022 du fait de l’impact positif du changement du taux d’actualisation des rentes non vie consécutif à la hausse des taux d’intérêt.

Au 31 décembre 2022, le ratio combiné non-vie s’établit à 99,4% contre 97,8% au 31 décembre 2021. Les charges d’exploitation sont maîtrisées avec un ratio de 27,5%, en diminution de 0,3 point par rapport au 31 décembre 2021.

Le résultat opérationnel économique des activités financières représente un profit de +42 millions d’euros et l’activité holding du groupe affiche un résultat opérationnel économique de -118 millions d’euros au 31 décembre 2022.

Le passage du résultat opérationnel économique au résultat net intègre des éléments non récurrents. La marge financière non récurrente augmente de +75 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2021, du fait notamment de la forte hausse des plus-value réalisées suite à la cession d’un immeuble sur les Champs-Elysées à Paris. Cette hausse est atténuée par les impacts des marchés financiers moins favorables sur la variation de juste valeur des actifs financiers.

Au global, le résultat net du groupe s’élève à +454 millions d’euros au 31 décembre 2022 contre +493 millions d’euros au 31 décembre 2021.

Bilan

Les fonds propres IFRS du groupe s’élèvent à 7,5 milliards d’euros au 31 décembre 2022 contre 10,7 milliards d’euros au 31 décembre 2021. Cette évolution est liée à la baisse de la réserve de réévaluation (-3,3 milliards d’euros) sous l’effet mécanique de la remontée des taux obligataires, qui n’est que partiellement compensée par la contribution positive du résultat net (+454 millions d’euros). De plus, le 10 octobre 2022, le Groupe a racheté à hauteur de 229 M€ une partie de ses obligations subordonnées perpétuelles émises en 2014. Cette opération contribue à la gestion proactive de la structure du capital de Groupama.

Les dettes subordonnées classées en dettes de financement sont stables par rapport au 31 décembre 2021 et s’élèvent à 2,1 milliards d’euros. Le ratio d’endettement du groupe est de 25,1% fin 2022 contre 27,8% au 31 décembre 2021.

Les placements d’assurance s’élèvent à 78,7 milliards d’euros au 31 décembre 2022. Les plus-values latentes du groupe diminuent de 11,3 milliards d’euros pour s’établir à -1,4 milliard d’euros fin 2022. Elles sont fortement affectées par l’environnement de marché, en particulier par les taux d’intérêt qui pèsent sur les marchés obligataires. Le portefeuille obligataire affiche ainsi des moins-values latentes de -4,2 milliards d’euros alors que les actions et l’immobilier sont en situation de plus-values latentes, respectivement de +0,7 milliard d’euros et +2,1 milliards d’euros.

Au 31 décembre 2022, le taux de couverture Solvabilité 2, sans mesure transitoire sur les provisions techniques, est de 207%. La hausse du taux de couverture de +24 points par rapport à fin 2021 provient principalement de l’évolution des conditions de marchés financiers. Le ratio intégrant la mesure transitoire sur provisions techniques, autorisée par l’ACPR, s’élève à 282%.

La solidité financière du Groupe est soulignée par Fitch Ratings qui a réhaussé la notation de Groupama à 'A+' perspective 'Stable' le 10 juin 2022.

Direction de la Communication Groupe

Contact presse : Contact analystes et investisseurs : Safia Bouda - + 33 (0)6 02 04 48 63

safia.bouda@groupama.com







Valérie Buffard – +33 (0)6 70 04 12 38

valerie.buffard@groupama.com

Sur les comptes arrêtés au 31/12/2022, l’information financière du groupe Groupama se compose :

de ce présent communiqué mis en ligne sur le site groupama.com,

du document d’enregistrement universel de Groupama, qui sera transmis à l’AMF le 27 avril 2023 et mis en ligne sur le site groupama.com le 28 avril 2023.

Annexe : chiffres clés Groupama

/ Chiffre d’affaires

2021 2022 2022/2021 CA réel CA proforma* CA réel Variation **

en % en millions d'euros > FRANCE 12 860 12 860 13 237 +2,9% Assurance de la personne 7 019 7 019 7 071 +0,7% Assurance de biens et responsabilité 5 842 5 842 6 166 +5,6% > INTERNATIONAL & Outre-mer 2 377 2 173 2 483 +14,3% Assurance de la personne 736 688 696 +1,1% Assurance de biens et responsabilité 1 641 1 484 1 787 +20,4% TOTAL ASSURANCE 15 237 15 033 15 720 +4,6% ACTIVITES FINANCIERES 240 240 211 -12,1% TOTAL 15 477 15 273 15 931 +4,3%

* à données comparables

** variation à périmètre et change constants (à savoir hors Turquie)



/ Résultat opérationnel économique*

en millions d'euros 2021

proforma 2022 Variation 2022/2021 Assurance France 426 316 -110 Assurance International ** 60 109 +49 Activités financières 62 42 -20 Holdings -69 -118 -49 TOTAL 480 349 -131

* Résultat opérationnel économique : correspond au résultat net retraité des plus et moins-values réalisées, des dotations et reprises de provisions pour dépréciation à caractère durable et des gains et pertes latentes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur (l'ensemble de ces éléments sont nets de participation aux bénéfices et nets d’IS). Sont également retraités, les opérations exceptionnelles nettes d'IS, les amortissements de valeurs de portefeuilles et les dépréciations d’écarts d’acquisition (nets d’IS) et les charges de financement externe.

** variation à périmètre et change constants (à savoir hors Turquie)

/ Résultat net

2021 2022 Variation 2022/2021 en millions d'euros Résultat opérationnel économique 480 349 -131 Plus-values réalisées nettes* 131 315 +184 Dotations aux provisions pour dépréciation à caractère durable nettes* -20 -29 -9 Gains et pertes sur actifs financiers et dérivés comptabilisés à la juste valeur* 58 -43 -101 Charges de financement -53 -54 -1 Autres charges et produits -88 -51 +37 Résultat net activités cédées -16 -34 -18 Résultat net 493 454 -39

* montants nets de PB et IS

Contribution des activités au résultat net

en millions d'euros 2021 2022 Assurance et services France 406 319 Assurance filiales internationales 57 95 Activités financières 62 42 Holdings et autres 37 32 Autres (dont résultat des activités abandonnées) -70 -34 Résultat net 493 454

/ Bilan

en millions d'euros 2021 2022 Fonds propres comptables part du groupe 10 659 7 502 Titres subordonnés 3 231 3 006 - classés en instrument de capitaux propres 1 099 871 - classés en « Dettes de financement » 2 132 2 135 Plus-values latentes brutes 9 886 -1 434 Total bilan 104 469 94 721

/ Principaux ratios

2021 2022 Ratio combiné net non-vie * 97,8% 99,4% Ratio d’endettement ** 27,8% 25,1% Ratio de solvabilité 2 (avec mesure transitoire) 271% 282% Ratio de solvabilité 2 (sans mesure transitoire) 183% 207%

* variation à périmètre et change constants (à savoir hors Turquie)

** ratio calculé selon la méthode retenue par notre agence de notation

F/Notation de solidité financière – Fitch Ratings

Notation * Perspective Groupama Assurances Mutuelles et ses filiales A+ Stable

* Insurer Financial Strength" (IFS)







1 hors activité des filiales turques, dont le résultat est reclassé dans le résultat des activités destinées à être cédées suite à l’annonce par le Groupe en janvier 2023 de leur cession, qui devrait être finalisée d’ici la fin du second trimestre 2023 après l’obtention des autorisations réglementaires.





Pièce jointe