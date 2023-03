Meddelelse nr. 04/2023: Årsrapport 2022

Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets årsrapport for 2022. Om forløbet af 2022 kan i hovedtræk fremhæves:

Strategic Investments’ resultat for 2022 blev på DKK 36,4m før skat hhv. 28,8m efter skat.

Årets resultat udgør et afkast på 7,8% og overstiger dermed væsentligt udviklingen på aktiemarkederne generelt. I Danmark faldt OMXC25 således med 13,7%.

Bag resultatet ligger særligt et godt resultat af selskabets derivatstrategier og aktivist­investeringer.

I overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik vil bestyrelsen indstille til general­forsamlingen, at der udloddes et udbytte for 2022 på DKK 0,02 pr. aktie.

Selskabets egenkapital udgjorde d. 31. december 2022 DKK 384,4m, svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 1,14.

Selskabet offentligjorde d. 3. marts 2023 indre værdi per 28. februar 2023. Indre værdi var d. 28. februar 2023 steget til DKK 1,20.

Selskabets langsigtede resultatmålsætning er uændret over tid at skabe et årligt afkast på 10-15% efter skat, svarende til et resultat på DKK 38– 57,5m i 2023. Forventningen er under hensyntagen til den nuværende øgede volatilitet på aktiemarkederne og stigende renter.

