Ophævelse af suspension for afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest

| Source: Investeringsforeningen BankInvest Investeringsforeningen BankInvest

København K, DENMARK

København K, March 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

BI Management A/S er igen i stand til at stille priser for nedenstående afdelinger.

AfdelingISINShort name
Emerging Markets Korte Obligationer ADK0061540937BAIKOA
Emerging Markets Obligationer Akk. ADK0060019552BAIEMOAKA
Emerging Markets Obligationer ADK0016112832BAIEMOBA
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta ADK0060012037BAIEMOLVA
Virksomhedsobligationer HY ADK0060461424BAIVOHYA
Virksomhedsobligationer IG ADK0010296813BAIVOIGA
Virksomhedsobligationer IG Akk. ADK0060019636BAIVOIGAKA
Korte HY Obligationer ADK0061066255BAIKHYOA
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling ADK0061295870BAIGOBUA
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling Akk. ADK0061296175BAIGOBUAKKA


Hvis der er spørgsmål, kontakt Fund Valuation på telefon 77 30 90 98.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør