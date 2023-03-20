Ophævelse af suspension for afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest

København K, March 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --
BI Management A/S er igen i stand til at stille priser for nedenstående afdelinger.
|Afdeling
|ISIN
|Short name
|Emerging Markets Korte Obligationer A
|DK0061540937
|BAIKOA
|Emerging Markets Obligationer Akk. A
|DK0060019552
|BAIEMOAKA
|Emerging Markets Obligationer A
|DK0016112832
|BAIEMOBA
|Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A
|DK0060012037
|BAIEMOLVA
|Virksomhedsobligationer HY A
|DK0060461424
|BAIVOHYA
|Virksomhedsobligationer IG A
|DK0010296813
|BAIVOIGA
|Virksomhedsobligationer IG Akk. A
|DK0060019636
|BAIVOIGAKA
|Korte HY Obligationer A
|DK0061066255
|BAIKHYOA
|Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A
|DK0061295870
|BAIGOBUA
|Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling Akk. A
|DK0061296175
|BAIGOBUAKKA
Hvis der er spørgsmål, kontakt Fund Valuation på telefon 77 30 90 98.
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Martin Fjordlund Smidt
Direktør