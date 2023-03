Ophævelse af suspension for afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest

København K, March 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --



BI Management A/S er igen i stand til at stille priser for nedenstående afdelinger.

Afdeling ISIN Short name Emerging Markets Korte Obligationer A DK0061540937 BAIKOA Emerging Markets Obligationer Akk. A DK0060019552 BAIEMOAKA Emerging Markets Obligationer A DK0016112832 BAIEMOBA Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A DK0060012037 BAIEMOLVA Virksomhedsobligationer HY A DK0060461424 BAIVOHYA Virksomhedsobligationer IG A DK0010296813 BAIVOIGA Virksomhedsobligationer IG Akk. A DK0060019636 BAIVOIGAKA Korte HY Obligationer A DK0061066255 BAIKHYOA Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A DK0061295870 BAIGOBUA Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling Akk. A DK0061296175 BAIGOBUAKKA



Hvis der er spørgsmål, kontakt Fund Valuation på telefon 77 30 90 98.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør