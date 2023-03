Coop Pank lisati elutähtsate teenuste osutajate nimekirja

English Estonian

Eesti Pank otsustas lisada Coop Panga elutähtsa teenuse osutajate nimekirja, kuhu kuuluvad majanduse ja ühiskonna toimimise seisukohast kõige olulisemad ettevõtted, kelle teenuste toimepidevus tuleb tagada ka kriisiolukorras.

Elutähtsa teenuse osutajate nimekirja lisatakse pangad, kelle kaudu tehtavate maksete ja sularahatehingute osakaal on oluline kogu turu seisukohast. Nimekirja kuuluvatel pankadel on keskpangaga kooskõlastatud plaanid kriisiolukordade ennetamiseks ja teenuste taastamiseks katkestuse korral. Selleks teevad pangad koostööd ka teiste elutähtsate valdkondade ettevõtetega ja riigiasutustega nagu politsei ja päästeamet.

Coop Panga juhatuse liikme ja riskijuhi Heikko Mäe sõnul kehtib elutähtsa teenuse osutajale kõrgendatud ootus teenuste kättesaadavuse tagamiseks erinevates kriisiolukordades. „Panga jaoks tähendab see tänasest veelgi suuremaid investeeringuid teenuste toimimise tagamiseks, aga kliendi jaoks lisab kindlustunnet ja teatud kvaliteedimärgi, et Coop Panga teenused on tema jaoks kättesaadavad erandlike juhtumite korral,“ lausus Mäe.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 152 200 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.