Silkeborg, den 21. marts 2023

Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2023

Vedr.: Ledende medarbejdere og disses nærtstående transaktioner.

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19 oplyser Silkeborg IF Invest A/S at have modtaget følgende meddelelse om erhvervelse af selskabets aktier:

Navn: Silkeborg Fodbold Holding A/S

Årsag: Silkeborg Fodbold Holding A/S ejes af Kent Villadsen Madsen, der er adm. direktør i Silkeborg IF Invest A/S.

Udsteder: Silkeborg IF Invest A/S

Fondskode: DK0010128008

Betegnelse: Aktie

Transaktion: Køb

Handelsdato: 20.03.2023

Marked: NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Antal: 10.000 stk.

Kursværdi: 186.955,80 DKK.

Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til undertegnede.

Med venlig hilsen

Silkeborg IF Invest A/S

Kent Madsen Claus Christensen

Adm. direktør Økonomidirektør

