Info Coop Pank AS-i aktsionäride lepingu muudatuste kohta

Vastavalt börsi reglemendi punktile 7.8. annab Coop Pank AS (edaspidi Pank) teada, et Panga aktsionär Coop Investeeringud OÜ on teavitanud Panka, et Panga aktsionäride vahel 06.07.2020 sõlmitud aktsionäride lepinguga (edaspidi Aktsionäride Leping), mida on eelnevalt muudetud 08.11.2021, on 20.03.2023 sõlmitud kokkuleppega ühinenud uued aktsionärid: Tõrva Tarbijate Ühistu, Hiiumaa Tarbijate Ühistu ning Abja Tarbijate Ühistu.

Algsed teated Aktsionäride Lepingu kohta on avaldatud siin ja siin .

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 152 200 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231