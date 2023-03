Finnish English

Pörssitiedote 22.3.2023 klo 13.10

Sisäpiiritieto: Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu

Sievi Capital Oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja Jussi Majamaa ovat sopineet, että Majamaa jättää yhtiön toimitusjohtajan tehtävän välittömästi 22.3.2023. Hakuprosessi uuden toimitusjohtajan valitsemiseksi on käynnistetty.

Sievi Capitalin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on 22.3.2023 alkaen nimitetty Ville Nikulainen. Nikulaisella on pitkä ja kansainvälinen työkokemus talous- johto- ja hallitustehtävistä, mukaan lukien talousjohtajan tehtävistä Suomen Rahapaja Oy:ssä ja Assemblin Oy:ssä sekä muista talousjohdon tehtävistä muun muassa Stora Enso Oyj:ssä ja Uponor Oyj:ssä.

Samassa yhteydessä hallitus on päättänyt nimittää yhtiön väliaikaisen talousjohtajan KTM Tuomas Joensuun yhtiön talousjohtajaksi 22.3.2023 alkaen. Hän on työskennellyt Sievi Capitalin palveluksessa vuodesta 2019 ja toiminut ennen väliaikaista talousjohtajan tehtäväänsä yhtiön sijoitushankkeiden ja kohdeyhtiöiden kehitystyön parissa sekä tukenut yhtiön taloushallinnon toimintoja.

”Kiitämme Jussia hänen panoksestaan Sievi Capitalin sijoitustoiminnan johtamisen ja yhtiön kehittämisen eteen, mukaan lukien yhtiön käynnistettyä strategiamuutoksen pääomasijoittajasta kohti KH-Koneet Groupin liiketoiminnan ympärille rakentuvaa teollista konsernia. Toivotamme Jussille menestystä hänen seuraaviin haasteisiinsa”, sanoo Sievi Capitalin hallituksen puheenjohtaja Juha Karttunen.

SIEVI CAPITAL OYJ

Juha Karttunen

hallituksen puheenjohtaja

Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani. Olemme muutosmatkalla pääomasijoitusyhtiöstä kohti monialakonsernia. Keskipitkän aikavälin tavoitteenamme on muuttua kohdeyhtiömme KH-Koneet Groupin liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi. Sievi Capitalin osake on listattu Helsingin pörssiin.

