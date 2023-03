Cegedim : Résultats annuels 2022

English French





COMMUNIQUE DE PRESSE

Information financière trimestrielle au 31 décembre 2022

IFRS – Information réglementée – Auditée

Résultats Annuels 2022 : Croissance du Chiffre d’affaires et Investissement

Chiffre d’affaires 2022 en hausse de 5,8 % à 555,2 millions d’euros

à 555,2 millions d’euros Résultat opérationnel courant (1) de 25 , 7 millions d’euros

de millions d’euros Résultat net consolidé, part du Groupe de 13,6 millions d’euros

Boulogne-Billancourt, France, le 23 mars 2022 après bourse

Cegedim enregistre en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 555,2 millions d’euros(3), en progression de 5,8% en données publiées et de 5,0% en données organiques(2) par rapport à l’an dernier, et un résultat opérationnel courant(1) de 25,7 millions d’euros, en baisse de 35,7%.

Compte de résultat Groupe

2022 2021 Var. En M€ En % En M€ En % En % Chiffre d’affaires(3) 555,2 100,0% 524,7 100,0% 5,8% EBITDA (1) 96,2 17,3% 104,7 20,0% -8,1% Dotation aux amortissements -70,5 -12,7% -64,8 -12,3% 8,8% Résultat opérationnel courant (1) 25,7 4,6% 39,9 7,6% -35,7% Autres produits et charges opérationnels non courants (1) 0,8 0,1% 3,8 0,7% -78,4% Résultat opérationnel 26,5 4,8% 43,7 8,3% -39,4% Résultat financier -8,8 -1,6% -10,4 -2,0% -15,5% Total impôt -4,6 -0,8% -5,8 -1,1% -20,5% Résultat net part du Groupe 13,6 2,5% 26,2 5,0% -48,0% Résultat courant par action (1) en euros 0,9 - 1,8 - -50% Résultat par action en euros 1,0 - 1,9 - -47%

Chiffre d’affaires consolidé : en progression de 30,5 millions d’euros, soit +5,8 %, pour s’établir à 555,2(3) millions d’euros en 2022 contre 524,7 millions d’euros en 2021. L’effet favorable de périmètre de 4,1 millions d’euros, soit 0,8 %, est lié à la consolidation dans les comptes de Cegedim des sociétés Kobus Tech, MesDocteurs, Laponi, Sedia et Clinityx. L’impact des devises est positif de 0,4 million d'euros soit 0,1%.

En données organiques(2), le chiffre d’affaires est en progression de 5,0 % sur la période.

Résultat opérationnel courant(1) : en repli de 14,2 millions d’euros pour s’établir à 25,7 millions d’euros en 2022 contre 39,9 millions d’euros en 2021. Il représente 4,6% du chiffre d’affaires en 2022 contre 7,6 % en 2021. Ce recul résulte principalement de l’impact des embauches massives pour accompagner la croissance de Cegedim Santé, des difficultés rencontrées par les activités destinées aux professionnels de santé au Royaume-Uni et des investissements soutenus en innovation (R&D).

-------------

(1) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 134 à 136 du Document d’Enregistrement Universel 2021.

(2) A périmètre et taux de change constants.

(3) Un retraitement de provisions post publication du 26 janvier 2022 a entraîné une modification du chiffre d’affaires 2022 de 555,6M€ à 555,2M€.





Autres produits et charges opérationnels non courants(1) : s’établissent en un produit de 0,8 million d’euros en 2022. Ils se composent principalement d’un produit, lié à la cession des parts de Cegedim dans la société Healthcare Gateway Ltd en Angleterre, quasiment compensé par des charges de réorganisation pour 4,2 millions d’euros, d’une perte de valeur sur immobilisation pour 10,3 millions d’euros.

Dotations aux amortissements : en hausse de 5,7 millions d’euros, majoritairement du fait de l’augmentation des amortissements de la R&D, en hausse de 4,4 millions par rapport à 2021.

EBITDA(1) : la baisse de 8,5 millions d’euros entre 2022 et 2021 résulte de l’augmentation des frais de personnel (+24,7 millions d’euros) et des charges externes (+12,5 millions d’euros).

Résultat financier : s’établit à -8,8 millions d’euros dont 2,0 millions d’euros en rapport avec le retraitement IFRS16, en amélioration de 1,6 million d’euros par rapport à 2021, bénéficiant notamment d’un effet positif des écarts de change pour 0,7 million d’euros.

Analyse de l’évolu tion de l’activité par division :

en millions d'euros Total Logiciels & services Flux Data & Marketing BPO Corporate et autres Chiffres d'affaires 2021 524,7 292,0 84,2 98,4 47,3 2,7 2022 555,2 302,0 90,6 106,9 53,0 2,8 Var. 5,8% 3,4% 7,5% 8,6% 11,9% 2,0% Résultat Opérationnel courant 2021 39,9 12,8 11,1 14,6 2,5 -1,1 2022 25,7 -4,9 13,1 17,9 3,0 -3,4 Var. -35,7% -138,0% 17,6% 22,9% 20,7% -210,0% Marge opérationnelle courante 2021 7,6% 4,4% 13,2% 14,8% 5,2% -40,3% 2022 4,6% -1,6% 14,4% 16,8% 5,6% -122,5%

Logiciels et services : le chiffre d’affaires 2022 enregistre une progression de 3,4%, tirée par les bonnes performances de Cegedim Santé (+16% sur le second semestre) et des solutions RH (+10,0% sur l’année). Le Résultat opérationnel courant (ROC)(1) 2022 a clôturé sur une perte de 4,9 millions d’euros par rapport à un gain de 12,8 millions d’euros en 2021, soit une baisse de 17,8 millions d’euros. Cette baisse s’explique, d’une part, sur Cegedim Santé par des embauches massives pour accompagner la croissance de l’activité (notamment au niveau des forces commerciales, du support opérationnel et de la R&D), dont l’impact a entrainé une baisse du ROC(1) pour Cegedim Santé de 9,9 millions d’euros par rapport à 2021. Elle s’explique d’autre part, par les activités internationales, en baisse de 8,1 millions d’euros par rapport à 2021, avec un niveau de ventes insuffisant pour compenser la perte du client Boots sur la branche Pharmacie au Royaume-Uni et, comme prévu, l’absence de fenêtre de commercialisation (encadrée par la NHS) pour les solutions médecins en Angleterre. Le ROC(1) des autres sociétés de la Division progresse de 1,9% par rapport à 2021.





Logiciels et Services Var.

2022 / 2021



en millions d'euros 2022 2021 Chiffre d’affaires 302,0 292,0 10,0 3,4% Cegedim Santé 69,6 63,1 6,5 10,3% Assurances, RH, Pharmacies et autres services 183,5 175,0 8,5 4,8% Activités internationales 48,9 53,9 -5,0 -9,3% Résultat opérationnel courant(1) -4,9 12,8 -17,7 -138% Cegedim Santé -7,8 2,2 -9,9 -457,2% Assurances, RH, Pharmacies et autres services 14,3 14,0 0,3 1,9% Activités internationales -11,4 -3,3 -8,0 -241,1%

---------

(1) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 134 à 136 du Document d’Enregistrement Universel 2021.

Flux : Le chiffre d’affaires progresse de 7,5 %, entrainé par Cegedim e-business (digitalisation des processus et des échanges de données), dont les activités en France et à l’internationales progressent respectivement de 8,8% et 25,1%. Dans le même temps, le Tiers payant réalise une croissance de 3,3%. Le deux activités contribuent positivement à la hausse de 17,6% du ROC (1) de la division.

: Le chiffre d’affaires progresse de 7,5 %, entrainé par Cegedim e-business (digitalisation des processus et des échanges de données), dont les activités en France et à l’internationales progressent respectivement de 8,8% et 25,1%. Dans le même temps, le Tiers payant réalise une croissance de 3,3%. Le deux activités contribuent positivement à la hausse de 17,6% du ROC de la division. Data & Marketing : les métiers du marketing et de la data contribuent positivement à la hausse du chiffre d’affaires de la division par rapport à 2021, respectivement de 9,5% et 7,9%. La croissance du ROC (1) de la division a été de 22,9% par rapport à 2021, et est portée par l’activité data (France et international) et la communication en officines.

: les métiers du marketing et de la data contribuent positivement à la hausse du chiffre d’affaires de la division par rapport à 2021, respectivement de 9,5% et 7,9%. La croissance du ROC de la division a été de 22,9% par rapport à 2021, et est portée par l’activité data (France et international) et la communication en officines. BPO : qu’il s’agisse de la gestion de prestations pour le compte des assureurs santé et prévoyance ou de la gestion pour compte des services RH des clients, le BPO poursuit son développement avec une croissance de son chiffre d’affaires à 2 chiffres sur l’année (+11,9% par rapport à 2021). Les deux activités contribuent positivement au ROC (1) qui termine en hausse de 20,7% par rapport à 2021, profitant des gains de productivité réalisés durant l’année, notamment grâce à l’automatisation des processus et à l’utilisation des logiciels de la division Logiciels et Services.

qu’il s’agisse de la gestion de prestations pour le compte des assureurs santé et prévoyance ou de la gestion pour compte des services RH des clients, le BPO poursuit son développement avec une croissance de son chiffre d’affaires à 2 chiffres sur l’année (+11,9% par rapport à 2021). Les deux activités contribuent positivement au ROC qui termine en hausse de 20,7% par rapport à 2021, profitant des gains de productivité réalisés durant l’année, notamment grâce à l’automatisation des processus et à l’utilisation des logiciels de la division Logiciels et Services. Corporate et autres : le ROC(1) 2022 affiche une perte de 3,4 millions d’euros, en retrait de 2,3 millions d’euros par rapport à 2021. Cette baisse résulte d’une harmonisation des méthodes de refacturation des services centraux, notamment en matière de R&D et de système d’information, ainsi qu’à une baisse du taux de marge des centres offshores.

---------

(1) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 134 à 136 du Document d’Enregistrement Universel 2021.

Faits marquants de la période

A l’exception des faits indiqués ci-dessous, il n’y a eu, au cours de l’année 2022 et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Investissement et partenariat stratégique entre Cegedim et 3 groupes de protection sociale

Le 16 mai 2022, le Groupe Cegedim et les groupes de protection sociale Malakoff Humanis, Groupe VYV et PRO BTP Groupe ont annoncé la concrétisation de leur partenariat stratégique à l’issue des négociations initiées le 1er mars 2022.

Ce partenariat stratégique rejoint les ambitions affichées par le gouvernement dans le cadre de la stratégie Ma Santé 2022. Il s’appuie sur l’expérience reconnue de Cegedim, du groupe Malakoff Humanis, du Groupe VYV et de PRO BTP Groupe qui partagent les mêmes objectifs : améliorer l’accès aux soins des patients et fluidifier leurs parcours de soins.

Dans ce cadre, le groupe Malakoff Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP Groupe, qui représentent 25 millions de personnes protégées en France, ont souscrit à une augmentation de capital réservée de 65 millions d’euros le 24 mai 2022 et détiennent ainsi 18% du capital de Cegedim Santé. Cegedim Santé regroupe l'ensemble des offres logicielles du Groupe Cegedim destinées aux médecins et paramédicaux, en France, allant de la prise de rendez-vous en ligne à la gestion du dossier patient, la facturation, la téléconsultation ainsi que la mise à disposition d'informations sur les médicaments et produits de santé avec sa filiale Resip.

Cette opération valorise Cegedim Santé à 360,9 millions d’euros. Dans le même temps, Cegedim Santé a acquis auprès du Groupe VYV MesDocteurs, l’un des précurseurs des solutions de télésanté et à l’origine de la télémédecine 24/7.

Acquisition de la société Laponi

Le 21 juin 2022, Cegedim SRH a réalisé l’acquisition de la société Laponi, solution innovante de gestion de l'absentéisme en temps réel. Laponi, startup française créée en 2016, a développé avec succès une plateforme digitale accessible en mode SaaS afin de proposer en temps réel à des collaborateurs internes et externes d’effectuer des remplacements. Facile d’utilisation, la solution Laponi alerte en temps réel tous les salariés des missions disponibles et leur permet ainsi de choisir librement les missions tout en augmentant leurs revenus. Cegedim SRH complète ainsi encore le panel de fonctionnalités de sa plateforme SIRH TeamsRH.

Composante à part entière du portefeuille de Cegedim SRH, Laponi sera en capacité de répondre aux problématiques d’absentéisme de ses 400 clients et de bénéficier de l’ensemble des moyens techniques, financiers et commerciaux de l’entreprise.

Laponi est profitable et contribue au périmètre de consolidation du Groupe depuis le 3ème trimestre 2022.

Acquisition de la société SEDIA

Le 19 juillet 2022, Cegedim e-business complète son offre Hospitalis grâce à l’acquisition de la société Sedia, spécialisée dans les logiciels de traçabilité à usage des structures médicales depuis 1985. Grâce à elle, Hospitalis intègre désormais un service de traçabilité des Dispositifs Médicaux et Dispositifs Médicaux Implantables (DM/DMI). Au total, elle compte près de 900 000 scans par an et plus de 8 millions de DMI tracés. Nouvelle brique de l’offre Hospitalis, la solution Sedia apporte trois niveaux de traçabilité : sanitaire, financière et logistique des DM/DMI en dépôt, en prêt ou en achat ferme.

SEDIA est profitable et contribue au périmètre de consolidation du Groupe depuis le 3ème trimestre 2022.

Acquisition de la société CLINITYX

Le 28 juillet 2022, Cegedim renforce ses positions dans le domaine des données de vie réelle avec l’acquisition de 70% de Clinityx.

Clinityx est une start up en Santé, fondée en 2018, qui a pour objectif de faciliter la recherche sur les données de vie réelle dans un environnement scientifique, technique et règlementaire fort. Clinityx déploie, en partenariat avec des acteurs académiques, des Entrepôts de Données appariés au SNDS pour enrichir les données de santé, assurer leur gouvernance et leur sécurité. En qualité de bureau d’études, Clinityx assure la gestion d’études de vie réelle, de la protocolisation au rapport d’étude, en mobilisant les données de ses entrepôts, le SNDS ou toute autre base de données.

Clinityx est profitable et contribue au périmètre de consolidation du Groupe depuis le 3ème trimestre 2022.

Cession de Healthcare Gateway Limited

En Octobre 2022, In Practice Systems Ltd, société détenue à 100% par Cegedim SA, a cédé l'intégralité de ses parts dans la société Healthcare Gateway Limited (HGL) en Angleterre. HGL, détenue à 50% sans contrôle, était mise en équivalence dans les comptes consolidés du Groupe jusqu'alors.

Litige avec la société Euris

Cegedim a reçu conjointement avec IQVIA (ex IMS Health) une assignation de la société Euris pour pratiques anticoncurrentielles. Cegedim a demandé à ce que le tribunal acte que Cegedim devait être mis hors de cause. Le tribunal a fait droit à la demande de Cegedim par un jugement favorable du 17 décembre 2018 dont IQVIA a interjeté appel. La cour d’Appel a confirmé le jugement favorable à Cegedim en date du 8 décembre 2021. Le dossier fait actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation.

Après consultation de ses conseillers juridiques externes, le Groupe n’a passé aucune provision.

Fiscalité

Le 21 février 2018, Cegedim S.A. a reçu de la Direction générale des finances publiques un avis de vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Cegedim, en concertation avec ses avocats, estime que le redressement portant sur l'utilisation de déficits fiscaux contestés par l'administration, demeure infondé au regard de la jurisprudence et continue de mettre en œuvre les différentes voies de contestation possibles. Le 21 octobre 2021, Cegedim S.A. a reçu de la Direction générale des finances publiques un avis de vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Ce contrôle n'a pas donné lieu à d'autres redressements que ceux déjà contestés.

Conformément au déroulé de la procédure, au premier semestre 2022 Cegedim S.A. a reçu un avis de mise en recouvrement et a réglé un total de 12,1 M€ au titre des déficits utilisés jusqu’en 2020, et 0,4 millions d’euros d’intérêts de retard. La contrepartie de ces versements ne figure pas en charge d’impôts : elle est inscrite en créance fiscale au bilan, la restitution de ces sommes étant attendue à l’issue du contentieux en cas d'issue favorable. La Société continue par ailleurs à activer des déficits contestés, constitutifs de 20 millions d’euros d’impôts différés au bilan considérant sa position technique et juridique robuste.

En cas d'issue défavorable, le risque maximal au vu des déficits utilisés jusqu'au 31 décembre 2022, se traduira dans les résultats consolidés par la constatation d'un impôt de 23 millions d'euros (dont 12,1 M€ ont déjà été payés) et par l'annulation des 20 millions d'euros d'impôts différés (qui n'impliquent aucune sortie de trésorerie).

Cegedim estime que le risque d'une issue défavorable est faible et entend poursuivre à l'avenir l'utilisation des déficits contestés encore disponibles. Par conséquent, en cas d'issue défavorable, le risque maximal de renversement des écritures d'impôts dans les résultats va encore s'accroître mais l'impact sur la trésorerie sera toujours plus modéré, dès lors que la Société s'acquitte périodiquement des sommes mises en recouvrement.

Opérations et événements importants post 31 décembre 202 2

A l’exception des faits indiqués ci-dessous, il n’y a eu postérieurement à la clôture et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Guerre en Ukraine

Le Groupe n’a ni activités en Russie, ni en Ukraine, et n’a pas d’actifs exposés dans ces pays.

Perspectives

Malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le Groupe est confiant dans sa capacité à poursuivre sa croissance. Sur la base des données actuellement disponibles, le Groupe anticipe une croissance organique(2) de son chiffre d’affaires 2023 autour de 10% par rapport à 2022.

Le Résultat opérationnel courant(1) s’orienterait à la hausse, avec notamment les premiers retours sur les investissements réalisés sur Cegedim Santé et sur les activités à l’international.

Ces objectifs pourraient être remis en cause en cas d’une forte reprise de la pandémie de Covid-19, et / ou d’une aggravation significative des risques géopolitiques et macroéconomiques.

Le Groupe n’anticipe pas d’acquisition significative en 2023.

---------------

Le Comité d’Audit s’est réuni le 22 mars 2023. Le Conseil d’Administration, présidé par Jean-Claude Labrune, s’est réuni le 23 mars 2023 et a arrêté les comptes consolidés au 31 décembre 2022, et proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires d’approuver les comptes de l’année 2022. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Document d’Enregistrement Universel.

Le Document d’Enregistrement Universel sera disponible d’ici quelques jours en français et en anglais sur notre site web et sur l’application mobile de la communication financière Cegedim IR.

---------

(1) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 134 à 136 du Document d’Enregistrement Universel 2021.

(2) A périmètre et taux de change constants.

WEBCAST LE 23 MARS 2022 À 18H15 (HEURE DE PARIS) Le webcast est accessible depuis l’adresse : www.cegedim.fr/webcast



La présentation des résultats 2022 est disponible : Sur le site : https://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/presentations.aspx

Sur l’application mobile de la communication financière Cegedim IR, téléchargeable sur https://www.cegedim.fr/finance/profil/Pages/CegedimIR.aspx

Agenda financier 2023

2023 24 mars à 10h00







27 avril après bourse



16 juin à 9h30



27 juillet après bourse



20 septembre après bourse Réunion SFAF - Auditorium Cegedim à Boulogne Billancourt



Chiffre d’affaires du T1 2023



Assemblée générale des actionnaires



Chiffre d’affaires du premier semestre 2023



Résultats du premier semestre 2023

Agenda financier disponible sur le site: https://www.cegedim.fr/finance/agenda/Pages/default.aspx



Disclaimer

Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi. Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Cegedim le 23 mars 2023 au plus tôt à 17h45 heure de Paris.

Les données figurant dans ce communiqué comprennent des indications sur les objectifs de performances financières à venir de Cegedim. Ces informations, de nature prospective, se fondent sur les opinions et hypothèses des dirigeants du Groupe à la date du présent communiqué et impliquent des risques et incertitudes. Pour plus d’informations sur les risques affectant Cegedim, le lecteur est prié de se reporter au Chapitre 7 « Gestion des risques », point 7.2 « Facteurs de risques » et au Chapitre 3 « Commentaires sur l’exercice » point 3.6 « Perspectives » du Document d’Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de l’AMF le 1er avril 2022 sous le numéro D.22-0232.



A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 555 millions d’euros en 2022.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.





Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr

Jérôme MOREAU

Cegedim

Directeur du contrôle de gestion Groupe

En charge de la communication financière

Tél. : +33 (0)1 46 10 72 62

jerome.moreau@cegedim.com

Céline PARDO

.becoming

Relations Médias







Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming-group.com











Annexes

Etats financiers consolidés au 31 décembre 202 2

Actif au 31 décembre 2022

En milliers d’euros 31/12/2022 31/12/2021 Ecart d’Acquisition 198 761 187 107 Frais de développement 3 081 8 436 Autres immobilisations incorporelles 185 004 171 489 Immobilisations Incorporelles 188 085 179 925 Terrains 544 544 Constructions 1 872 2 088 Autres immobilisations corporelles 39 467 35 032 Avances et Immobilisations en cours 133 Droits d'utilisation 88 988 84 002 Immobilisations corporelles 131 004 121 667 Titre de participation 1 315 Prêts 15 642 15 223 Autres immobilisations financières 5 053 5 771 Immobilisations financières hors titres des sociétés mises en équivalence 20 696 21 308 Titres des sociétés mises en équivalence 20 578 21 266 Etat – Impôt différé 30 385 33 506 Charges constatées d’avance : part à plus d'un an 0 108 Actif non courant 589 509 564 886 Marchandises 6 495 4 503 Avances, acomptes sur commandes 177 140 Créances client : part à moins d’un an 151 757 136 343 Autres créances : part à moins d’un an 50 497 48 743 Créances d'impôt courant 16 557 2 123 Equivalents de trésorerie 0 0 Trésorerie 55 553 24 160 Charges constatées d’avance ; part à moins d'un an 19 370 16 688 Actif courant 300 406 232 700 TOTAL Actif 889 915 797 586



Passif et capitaux propres au 31 décembre 2022

En milliers d’euros 31/12/2022 31/12/2021 Capital social 13 337 13 337 Réserve Groupe 271 344 200 717 Ecart de conversion Groupe -13 141 -8 214 Résultat Groupe 13 624 26 224 Capitaux propres part du Groupe 285 164 232 064 Intérêts minoritaires 18 971 323 Capitaux propres 304 135 232 387 Dettes financières 188 913 186 574 Dettes de location 75 907 70 297 Impôt différés passifs 6 137 8 272 Engagement de retraite 25 397 34 069 Provisions 2 355 2 255 Passif non courant 298 709 301 467 Dettes financières 3 854 2 560 Dettes de location 15 916 16 072 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 55 709 48 245 Dettes d'impôt courant 247 1 483 Dettes fiscales et sociales 112 341 101 004 Provisions 2 172 2 065 Autres passifs 96 832 92 304 Passif courant 287 071 263 732 TOTAL Passif 889 915 797 586

Compte de résultat au 31 décembre 2022

En milliers d’euros 31/12/2022 31/12//2021 Chiffre d’affaires 555 209 524 709 Achats consommés -26 559 -26 703 Charges externes -119 913 -107 414 Impôts et taxes -6 259 -6 782 Frais de personnel -303 577 -278 841 Perte de valeur sur créances clients et autres débiteurs et sur actifs de contrats -298 -158 Dotations et reprises aux provisions -4 609 -4 102 Autres produits et charges d’exploitation -8 1 161 Quote part des sociétés mises en équivalence inclus dans le Résultat Opérationnel 2 216 2 828 EBITDA (1) 96 202 104 698 Dotation aux amortissements autres que les droits d'utilisation -53 302 -48 348 Dotation aux amortissements des droits d'utilisation -17 228 -16 453 Résultat opérationnel courant (1) 25 673 39 897 Produits et charges non récurrents 820 3 789 Autres produits et charges opérationnels non courants (1) 820 3 789 Résultat opérationnel 26 492 43 686 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 114 90 Coût de l’endettement financier brut -8 949 -8 357 Autres produits et charges financiers 45 -2 104 Résultat financier -8 790 -10 371 Impôts sur les bénéfices -5 882 -7 128 Impôts différées 1 272 1 292 Total d’impôts -4 610 -5 836 Quote part des sociétés mises en équivalence -1 013 -1 179 Résultat net consolidé 12 079 26 300 Part du groupe 13 624 26 224 Participations ne donnant pas le contrôle -1 545 76 Nombre moyen d'actions hors autocontrôle 13 658 348 13 782 436 Résultat courant par action (en euros) 0,9 1,8 Résultat par action (en euros) 1,0 1,9

(1) Indicateur alternatif de performance.

Tableau de flux de trésorerie au 31 décembre 2022

En milliers d’euros 31/12/2022 31/12/2021 Résultat net consolidé 12 079 26 300 Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence -1 203 -1 649 Dotations aux amortissements et provisions 83 090 64 438 Plus ou moins-values de cession d'exploitation -31 -141 Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt 93 935 88 948 Coût de l’endettement financier net 8 791 10 370 Charges d’impôt 4 609 5 836 Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt 107 335 105 155 Impôt versé -21 309 -4 119 Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l’activité : Besoin 0 -5 057 Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l’activité : Dégagement 450 0 Flux de trésorerie générés par l’activité après impôt versé et variation du besoin en fond de roulement 86 476 95 979 Acquisitions d’immobilisations incorporelles -58 554 -50 748 Acquisitions d’immobilisations corporelles -17 582 -14 015 Acquisitions d’immobilisations financières -2 619 -3 199 Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 2 099 668 Cessions d’immobilisations financières 1 636 2 040 Variation des dépôts reçus et versés -717 -674 Incidence des variations de périmètre 52 483 -5 128 Dividendes reçus hors groupe 3 084 950 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement -20 170 -70 106 Augmentation de capital 0 0 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées -95 -2 Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -6 831 0 Émissions d’emprunts 0 0 Remboursements d’emprunts -85 -1 156 Participations des salariés 81 431 Remboursements des obligations locatives -19 036 -16 808 Intérêts versés sur emprunts -4 949 -4 995 Autres produits financiers reçus 1 784 369 Autres charges financières versées -4 758 -4 576 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -33 889 -26 736 Variation de trésorerie hors effet devises 32 417 -863 Incidence des variations de cours des devises -1 024 289 Variation de trésorerie 31 393 -574 Trésorerie nette d’ouverture 24 159 24 734 Trésorerie nette de clôture 55 553 24 159

Covenants Financiers

En milliers d’euros 31/12/2022 Critère Dette nette(1) 84 356 Ebitda 77 445 Ratio de levier 1,09 < 2,5





En milliers d’euros 31/12/2022 Critère Charges d’intérêts 5 275 Ebitda 77 445 Ratio de couverture d’intérêts 14,68 > 4,5

(1) hors dettes de participation des salariés, hors prêt FCB, hors dette IFRS16

Le Groupe respecte tous ces covenants au 31 décembre 2022 et il n'y a pas de risque de défaut prévisible.

Pièce jointe