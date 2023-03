Tarkett - MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022

French English

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022

PARIS, le 24 Mars 2023 — Tarkett informe avoir déposé son Document d’enregistrement universel 2022 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 24 mars 2023.

Le Document d’enregistrement universel 2022 est tenu gratuitement à la disposition du public à compter de ce jour dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et peut être consulté sur le site internet du Groupe (www.tarkett-group.com) depuis l’espace « Investisseurs ». Il est également disponible sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).

Le Document d’enregistrement universel 2022 inclut notamment :

le rapport financier annuel 2022 ;

le rapport de gestion du Directoire ;

le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise ;

le rapport sur la Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) de l’Entreprise ;

les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires ;

le descriptif du programme de rachat d’actions ; et

l’ordre du jour et les projets de résolutions de l’Assemblée Générale Mixte du 21 avril 2023.





Contact Relations Investisseurs

investors@tarkett.com

Contacts Media

Tarkett - communication@tarkett.com

Brunswick - tarkett@brunswickgroup.com - Tel.: +33 (0) 1 53 96 83 83

A propos de Tarkett

Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros en 2022. Le Groupe compte 12 000 collaborateurs et dispose de 25 centres de R&D, 8 centres de recyclage et 34 sites de production. Tarkett conçoit et fabrique des solutions pour les hôpitaux, les écoles, l’habitat, les hôtels, les bureaux, les commerces et les terrains de sport, au service de clients dans plus de 100 pays. Pour construire « The Way to Better Floors », le Groupe s’engage dans l’économie circulaire et le développement durable, conformément à son approche Tarkett Human-Conscious Design®. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett-group.com

