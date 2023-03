EQUASENS : Résultat Net 2022 : +18,35% à 48,70 M€

English French

Villers-lès-Nancy, le 24 mars 2023 – 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultat Net 2022 : +18,35% à 48,70 M€

Chiffre d’affaires : + 10,88 % à 214,07 M€ . Une croissance forte soutenue par le Ségur et pilotée avec un effort de déploiement constant. Progression notable de la contribution des relais de croissance « hors officine » au chiffre d’affaires 2022 du Groupe Equasens.





R entabilité élevée et bilan solide avec un niveau significatif de disponibilités qui donne nt au Groupe une marge de manœuvre importante en termes de capacité d’endettement .



Résultat Opérationnel Courant : +12,57% à 56,79 M€. Résultat Net : +18,35% à 48,70 M€. Résultat de Base par Action : +18,52% à 3,09€. CAF : +17,07% à 62,05 M€.





Dividende proposé au titre de l’exercice 20 2 2 : 1 , 1 5 € par action (+ 9, 5 2 %) .





Perspectives 2023 : la solidité financière du Groupe (aucun endettement net et une trésorerie nette positive de 56,26 M€) lui permet de maintenir ses ambitions d’expansion en Europe et de développement dans d’autres domaines de la santé.





En millions d’euros 2021 2022 Variation

2022 / 2021 Chiffre d’Affaires 193,07 214,07 + 10,88 % Résultat Opérationnel Courant 50,45 56,79 + 12,57 % Résultat Net 41,15* 48,70** + 18,35 % Résultat Net PDG 39,12 46,38 + 18,56 % Résultat de base par action

(en €) 2,60 3,09 + 18,52 %

* Dont IP BOX 2021 : 2,94 M€

** Dont IP BOX net 2022 : 7,74 M€

Sous la présidence de Thierry CHAPUSOT, le Conseil d’Administration s’est réuni ce 24 mars 2023, en présence des Commissaires aux Comptes, pour examiner et arrêter les comptes de l’exercice 2022. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel.

FAITS MARQUANTS 2022



Division Pharmagest



id. a été le 1 er Logiciel de Gestion d’Officine référencé Ségur. ASCA poursuit sa transformation et passe d’expert de l’étiquetage électronique à spécialiste de l’équipement de l’officine.



Division Axigate Link



Toutes les activités de la Division sont en progression sur leurs marchés respectifs, portées notamment par l’obtention du référencement Ségur pour 5 logiciels au sein de cette Division (EHPAD, MSP, HAD, SSIAD, DPI hospitalier). D’importants moyens ont été mis en œuvre pour assurer le déploiement en T3 et T4 2022 et couvrir 100% du parc. pandaLAB Pro a enregistré une progression significative de son chiffre d’affaires (+36% à 1,14 M€), portée par la double certification ISO 27001 et HDS de la société éditrice PANDALAB.



Division Medical Solutions 2022 marque la 1 ère année d’intégration complète de PROKOV Editions. 2022 a également été l’année de développement, de référencement par l’ANS et de déploiement du Ségur, mais aussi de conversion des clients MédiStory 3 en MédiStory 4. 2022 a enfin permis la mise en place d’un modèle récurrent chez tous les clients MédiStory 4.



Division e-Connect 2022 a été marqué par les tensions dans les approvisionnements, les ruptures et la flambée des prix des composants. Afin de limiter ces impacts, la Division a décidé d’accélérer la diversification de sa sous-traitance de fabrication. La solution NOVIACare a intégré la Marketplace Boulanger et les partenaires européens qualifiés ont validé les premières commandes de box à livrer sur le S1 2023.





Division Fintech



2022 a été une année marquée par une volonté de diversification des apporteurs d’affaires et des mouvements importants sur les taux.



E n Europe PHARMAGEST ITALIA poursuit sa croissance avec près de 150 nouvelles pharmacies équipées et le lancement de son offre d’observance.



MALTA BELGIUM équipe les premiers sites de Care Homes avec TITANLINK. Rachat de parts des minoritaires : PHARMAGEST ITALIA, CAREMEDS, I-MEDS et MULTIMEDS.



PRINCIPAUX ELEMENTS DES COMPTES CONSOLIDES





Le Groupe Equasens enregistre un chiffre d’affaires de 214,07 M€ en progression de 10,88% par rapport au 31 décembre 2021. A périmètre comparable (y compris PROKOV Editions sur le T4), le CA 2022 est en progression de 8,82% à 210,09 M€. Le Groupe confirme l’efficience de sa stratégie d’interopérabilité entre les professionnels et établissements de santé avec l’enjeu identifié de structurer l’offre de soins, d’améliorer la coordination des acteurs de santé et les échanges de données autour du patient.

Le Résultat Opérationnel Courant de 56,79 M€ est en hausse de 12,57% par rapport à 2021.

Résultat Opérationnel Courant de la Division Pharmagest = 36,16 M€ soit 63,67% du ROC Groupe. Contribution prépondérante mais tempérée par la poussée d’autres Divisions et une part plus importante de hardware dans l’activité.

soit 63,67% du ROC Groupe. Contribution prépondérante mais tempérée par la poussée d’autres Divisions et une part plus importante de hardware dans l’activité. Résultat Opérationnel Courant de la Division Axigate Link ( Etablissements Sanitaires et Médico-sociaux ) = 11,70 M€ soit 20,60% du ROC Groupe. Contribution en progression avec un chiffre d’affaires Ségur significatif.

Etablissements Sanitaires et Médico-sociaux soit 20,60% du ROC Groupe. Contribution en progression avec un chiffre d’affaires Ségur significatif. Résultat Opérationnel Cou rant de la Division e- C onnect = 6,21 M€ soit 10,93% du ROC Groupe. En croissance modérée du fait des tensions sur l’approvisionnement en composants.

soit 10,93% du ROC Groupe. En croissance modérée du fait des tensions sur l’approvisionnement en composants. Résultat Opérationnel Cou rant de la Division Medical Solutions = 3,08 M€ soit 5,42% du ROC Groupe. Des résultats supérieurs aux attentes avec le déploiement de MédiStory 4 et un nouveau modèle économique tourné vers le récurrent.

soit 5,42% du ROC Groupe. Des résultats supérieurs aux attentes avec le déploiement de MédiStory 4 et un nouveau modèle économique tourné vers le récurrent. Résultat Opérationnel Courant de la Division Fintech = -0,34 M€ soit -0,60% du ROC Groupe. Une activité contrariée par un marché chahuté et des conditions de financement défavorables.





Le Résultat Net augmente de 18,35% à 48,70 M€ dont IP BOX net de 7,74 M€.

Le Résultat de base par action de 3,09 € croît de 18,52% (2,60€ en 2021).

Au niveau du bilan, le Groupe conserve sa forte capacité d’investissement avec une trésorerie brute à 119,20 M€ au 31 décembre 2022. Par ailleurs, au 31.12.2022, la société détient 142 428 actions pour 10,02 M€.

Les capitaux propres de l’ensemble consolidé s’élèvent à 196,80 M€ au 31 décembre 2022 contre 165,24 M€ à fin 2021. Le Groupe confirme son potentiel de croissance grâce à un niveau élevé de disponibilités, une capacité d’autofinancement en progression de +17,07% à 62,05 M€ et une réduction de ses dettes financières.

Depuis plus de 10 ans, le Groupe Equasens crée de la valeur pour ses actionnaires et maintient son effort de distribution de dividendes. Le Groupe proposera à l’Assemblée Générale Annuelle du 29 juin 2023 le versement d’un dividende brut de 1,15€ par action (+9,52%).

PERSPECTIVES 2023





En 2022, le Groupe Equasens a confirmé l’efficience de sa stratégie de croissance (organique et externe) et les référencements Ségur de ses logiciels ont consacré son savoir-faire et son expertise technologique.

Le Groupe confirme par ailleurs sa solidité financière (aucun endettement net et une trésorerie nette positive de 56,26 M€) ce qui lui permet de maintenir ses ambitions d’expansion en Europe et de développement dans d’autres domaines de la santé.



Prochains rendez-vous

Fin avril 2023 : Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2022

11 mai 2023 : Communiqué Chiffre d’Affaires 1 er trimestre 2023

trimestre 2023 29 juin 2023 : Assemblée Générale Annuelle

3 août 2023 : Communiqué Chiffre d’Affaires du 1er semestre 2023.

A propos du Groupe Equasens

Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, les hôpitaux, les structures de HAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Irlande, Italie, et au Luxembourg, le Groupe Equasens rassemble aujourd’hui les professionnels de santé au sein d’un écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR0012882389 – Code Mnémonique EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com

CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directrice Administrative et Financière : Frédérique SCHMIDT

Tél. 03 83 15 90 67 – frederique.schmidt@equasens.com

Relations Presse :

FIN’EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. 06 17 38 61 78 - i.aprile@finextenso.fr

Pièce jointe