Årets meddelelse nr. 20

Dato: 25. marts 2023

Storaktionærmeddelelse

Det skal herved meddeles, at Pharma Equity Group A/S har modtaget meddelelse om at NK Invest ApS ejerandel, både direkte og indirekte via dennes ejerskab af Selskabet af 25. marts DK ApS og Selskabet af 25. marts II ApS, efter kapitalforhøjelse offentliggjort under selskabsmeddelelse nr. 16 af 24. marts 2023, udgør mindre end 5 % af den udstedte aktiekapital i Pharma Equity Group A/S.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Peter Ole Jensen på e-mail: peter.ole.jensen@pharmaequitygroup.com.



Med venlig hilsen





Pharma Equity Group A/S



På bestyrelsens vegne