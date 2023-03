TILDELING AF LANGSIGTEDE INCITAMENTER TIL FLERE NØGLEMEDARBEJDERE

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE nr. 17 - 27. marts 2023

DFDS’ langsigtede incitamenter til ledelsen sigter på at knytte vederlag til selskabets vedvarende udvikling, som det afspejles i aktiekursen, samtidig med at fastholdelse af ledelsen understøttes.



I tillæg til de langsigtede incitamenter tildelt 16. februar 2023, har bestyrelsen i dag tildelt i alt 21.086 RSU'er til en udvidet gruppe af nøglemedarbejdere. RSU'erne optjenes med 1/36 om måneden fra og med februar 2023. Aktiekursen ved tildelingen er baseret på den volumenvægtede gennemsnitlige aktiekurs for DFDS-aktier handlet på NASDAQ Copenhagen de fem første handelsdage umiddelbart efter offentliggørelsen af ​​DFDS’ seneste økonomiske rapport på tildelingstidspunktet. Den samlede værdi af tildelingen af RSU'erne er DKK 5,6 mio.

Værdien af dagens tildeling af RSU'er og tildelingen 16. februar 2023 af RSU'er og aktieoptioner udgør i alt DKK 27,6 mio. bestående af 62.606 RSU'er og 198.239 aktieoptioner.





