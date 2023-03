English French

Atos : information concernant les discussions stratégiques en cours avec Airbus

Paris, France, le 29 mars 2023 – Atos prend acte de la décision d’Airbus de ne plus poursuivre les discussions entamées en février 2023, concernant l'acquisition potentielle d'une participation minoritaire de 29,9% dans Evidian.

Atos confirme que le Groupe explorera d'autres options avec Airbus et continuera à travailler sur le partenariat stratégique et technologique à long terme entre Airbus et Atos, qui a le potentiel de créer une valeur significative pour les deux sociétés, dans la perspective de soumettre ces options à l'examen de son Conseil d'administration.

À propos d’Evidian

« Evidian », qui regroupe les activités Digital, Big Data et Sécurité d’Atos, sera un leader international d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données. Acteur clé du numérique de nouvelle génération et leader mondial du cloud, du calcul avancé et de la sécurité, Evidian fera bénéficier de son expertise l’ensemble des secteurs d’activités, dans plus de 53 pays. L'orchestration de technologies de pointe sur l'ensemble du continuum numérique, combinée à l’expertise de ses 60 000 talents, permettra à Evidian d'étendre le potentiel des solutions à la disposition des entreprises et des autorités publiques, contribuant ainsi à façonner leur avenir numérique. Au sein du groupe Atos, le chiffre d'affaires annuel des activités d'Evidian est d'environ 5 milliards d'euros.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts Presse

Anette Rey | anette.rey@atos.net | +33 (0)6 69 79 84 88

Anne Méaux | ameaux@Image7.fr | +33 (0)6 89 87 61 76

Arnaud Dupui-Castérès | arnaud.dupuicasteres@vae-solis.com | +33 33 (0)6 14 17 97 90

