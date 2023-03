Sostenibilità, il Progetto WORTH presenta le idee più creative alla Milan Design Week 2023

English Italian

65 progetti vincenti che hanno coinvolto 149 partner, provenienti da 34 paesi europei: sono questi i numeri della prima chiamata del Progetto di Partnership WORTH, l'incubatore creativo più grande d'Europa finanziato dal programma COSME dell'Unione Europea, dedicato alla promozione di collaborazioni transnazionali tra designer, creativi, aziende manifatturiere (PMI) e aziende tecnologiche. Lo scopo del progetto è quello di sviluppare prodotti innovativi orientati al design che contribuiscano alle sfide globali, accelerando le transizioni verdi e digitali e le relative trasformazioni dell'economia, dell'industria e della società europea.

I 65 progetti, saranno presentati dal 18 al 23 aprile in Via Sirtori, 32, durante la Worth Exhibition, un evento organizzato nell'ambito della Milan Design Week 2023, la fiera di design annuale più grande al mondo. Le opere presentate, che saranno esposte in un'area di interesse del pubblico, spaziano dai prototipi, ai prodotti minimi funzionanti, a quelli pronti per il mercato, che sono riusciti a raggiungere livelli di preparazione più avanzati grazie agli strumenti e alle conoscenze acquisite attraverso le diverse funzionalità del programma di incubazione, tra cui il coaching personalizzato, l'accesso alla rete di contatti professionali e al finanziamento.

Come parte del processo creativo di sviluppo dei progetti, le partnership hanno coinvolto un ampio pubblico, includendo non solo il gruppo target primario di potenziali utenti e clienti, ma anche i portatori di interesse. Questo approccio ha portato a modi inclusivi e partecipativi di co-progettazione, co-creazione e co-sviluppo di soluzioni che affrontano le sfide della società europea a livello globale e locale, e risultati creativi per ambienti di vita più sostenibili, belli e inclusivi.

I progetti vincenti comprendono una varietà di settori, tra cui tessile e abbigliamento, calzature, cuoio e pellicce, mobili, decorazione per la casa, design d'interni, architettura, gioielli e accessori. Tra di essi vi sono una linea di moda che mostra il potenziale del design guidato dall'IA combinato con l'artigianato umano, mobili eco-sostenibili ed etici per bambini realizzati in legno, una luce da parete biodegradabile, tessuti e filati realizzati con scarti di capelli umani e un'esperienza tessile immersiva che trasforma le biblioteche online in laboratori di ricerca e sperimentazione nella vita reale.

"Siamo entusiasti di presentare le idee vincenti del Progetto di Partenariato WORTH nell'ambito della Milan Design Week", ha detto Korinna Molla, coordinatrice del progetto. "Questi lavori mostrano l'incredibile creatività, innovazione e dedizione dei designer provenienti da tutta Europa, e siamo orgogliosi di essere di aiuto e supporto nel portare in vita le loro idee”.

"Il progetto WORTH Partnership - ha commentato Anna Athanasopoulou, Capo Unità della Commissione Europea per il Turismo, le Industrie Creative Emergenti e DG per il Mercato Interno, l'Industria, l'Imprenditoria e le PMI - si conferma come l'incubatore ideale per esplorare la creatività e l'innovazione e promuovere la condivisione di conoscenze e competenze tra designer, artigianato tradizionale e digitale e l'industria manifatturiera. L'obiettivo è quello di aiutare le piccole imprese ad integrare la creatività e l'innovazione nel modo in cui producono beni o forniscono servizi, e così farle crescere e rimanere competitive sul mercato."

Cos'è il progetto di partenariato WORTH

Il Progetto WORTH è incentrato sulla creazione di connessioni e lo sviluppo di una comunità europea di creativi e innovatori attivi nei settori dell'industria del lifestyle. WORTH si impegna nello sviluppo di una crescita più intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso soluzioni di design, supportando 200 partnership durante i 4 anni della sua impegno, fino al 2025.

L'iniziativa è finanziata dall'UE, e mira a supportare la collaborazione tra designer, produttori, aziende tecnologiche e altri attori delle industrie creative. Il progetto cerca di promuovere l'innovazione e la sostenibilità nel settore facilitando le partnership transfrontaliere e interdisciplinari e fornendo supporto finanziario, commerciale e tecnico ai progetti selezionati, con un focus su concetti di design che sono sostenibili, socialmente responsabili, legati ai territori e tecnologicamente avanzati. L'iniziativa mira a promuovere la creatività e l'imprenditorialità nell'Unione Europea e a favorire la cooperazione e lo scambio internazionale nelle industrie creative.

Il progetto di partnership WORTH organizza regolarmente chiamate per le proposte, invitando designer, produttori e fornitori di tecnologia a richiedere finanziamenti e supporto per progetti collaborativi. I progetti selezionati ricevono supporto di incubazione, tra cui finanziamenti, mentoring su misura, networking, l'opportunità di esporre in eventi di design pertinenti e l'accesso a una rete di esperti e stakeholder delle industrie creative.

