Selskabsmeddelelse nr. 11/2023 | 29. marts 2023

I henhold til bankens vedtægter § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Torsdag den 27. april 2023 kl. 17.00 i bankens lokaler på Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab Fremlæggelse og vejledende afstemning af vederlagsrapport Beslutning om vederlag Lønpolitik Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer Eventuelt

Ad pkt. 4:

Bestyrelsen foreslår på baggrund af resultat for 2022 et aktieudbytte på 30 % af årets resultat efter rente til hybridkapital eller i alt DKK 40.900.000, hvilket er DKK 0,1833 pr. aktie efter kapitaludvidelsen.

Ad pkt. 5:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender vederlagsrapporten ved den vejledende afstemning.

Ad pkt. 6:

Bestyrelsen foreslår uændret vederlag til bestyrelsesformanden, således formanden modtager DKK 534.000.

Herudover foreslår bestyrelsen, at menige bestyrelsesmedlemmer modtager DKK 180.000, og næstformanden modtager DKK 300.000. Medlemmer af vederlagsudvalget og nomineringsudvalget modtager DKK 30.000, samt at menige medlemmer af risikoudvalget og revisionsudvalget modtager DKK 60.000, og at formanden for risikoudvalget og det særlige regnskabs- eller revisionskyndige medlem modtager DKK 120.000.

Fordelingen af bestyrelsens og udvalgenes nuværende honorar kan ses i vederlagsrapporten.



Ad pkt. 7:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen udarbejdede lønpolitik. Lønpolitikken ændres i forhold til multipel til formand og næstformand af bestyrelsens basishonorar. En kopi heraf vil fra den 30. marts 2023 være tilgængelig på bankens hjemmeside andelskassen.dk .

Ad pkt. 8:

I henhold til Danske Andelskassers Banks vedtægter § 19, stk. 1 skal Danske Andelskassers Banks bestyrelse, forud for generalforsamlingen fastsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer i et interval mellem 6 og 10 personer. Bestyrelsen har fastsat antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer til 7.

Ifølge bankens vedtægter § 19, stk. 4 er halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år og den anden halvdel i lige år, hvorfor der på generalforsamlingen skal vælges 3 kandidater. Genvalg kan finde sted.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2023:

Anders Howalt-Hestbech

Klaus Moltesen Ravn

Mikael Jakobsen

De nuværende bestyrelsesmedlemmer har meddelt, at de modtager genvalg.

Danske Andelskassers Banks bestyrelse indstiller på dette grundlag Anders Howalt-Hestbech, Klaus Moltesen Ravn og Mikael Jakobsen til genvalg.

Oplysninger om de på indkaldelsestidspunktet opstillede kandidater kan findes i bilag 1 til denne indkaldelse, ligesom en opdateret liste på ethvert tidspunkt kan findes på www.andelskassen.dk.

Ad pkt. 9:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af revisor til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad pkt. 10:

Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen indtil den 27. april 2028 er bemyndiget til at lade banken erhverve egne aktier med et pålydende på indtil 10 % af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Aktiekapital og stemmeret

I henhold til Selskabslovens § 97, stk. 1, nr. 1 oplyses, at aktiekapitalen på indkaldelses­tidspunktet er nominelt DKK 446.189.548 fordelt på aktier à DKK 2,00 eller multipla heraf.

Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 15, hvoraf det blandt andet fremgår, at hvert aktiebeløb på DKK 2,00 repræsenterer én stemme. Til godkendelse, valg og vedtagelse af de, under dagsordenens punkt 3-9, nævnte forslag kræves simpelt stemmeflertal.

En aktionærs ret til at deltage på generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, hvis vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for banken. Registreringsdatoen er torsdag den 20. april 2023 kl. 23:59.

Tilmelding, adgangskort og spørgsmål

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske:

elektronisk via Investorportalen på bankens hjemmeside andelskassen.dk eller via Euronext Securities hjemmmeside vp.dk/gf eller

eller via Euronext Securities hjemmmeside vp.dk/gf eller ved henvendelse til Euronext Securities, pr. telefon 43 58 88 66 eller mail til vp_vpinvestor@euronext.com

Ved tilmeldingen bedes aktionæren oplyse sin mailadresse, da adgangsinformation sendes pr. e-mail.

Tilmeldingen kan ske fra torsdag den 30. marts 2023 og skal i henhold til bankens vedtægter foretages senest fredag den 21. april 2023, kl. 23:59. Efter det nævnte tidspunkt kan der ikke foretages tilmelding til generalforsamlingen.

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsorden og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål kan fremsendes pr. post til Danske Andelskassers Bank A/S, Direktionssekretariatet, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele eller pr. e-mail til disek@andelskassen.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

Afgivelse af stemmer og fuldmagt

Aktionærer kan stemme personligt via generalforsamlingsportalen under den fysiske generalforsamling. Man skal under generalforsamlingen være logget ind på generalforsamlingsportalen for at kunne stemme.

Det er muligt at afgive stemme elektronisk eller ved brev inden generalforsamlingen. Stemmeseddel hertil findes på bankens hjemmeside, jf. vedtægterne § 17, stk. 3. Der kan brevstemmes indtil onsdag den 26. april 2023 kl. 16:00. Det er ikke nødvendigt at løse adgangskort for at brevstemme.

Det er muligt at afgive stemmer ved fuldmagt for de stemmer, der knytter sig til aktierne. Fuldmagter skal være skriftlige og daterede og skal fremlægges ved udstedelse af adgangskort. Fuldmagtsblanket er tilgængelig på bankens hjemmeside. Såfremt der ønskes afgivet fuldmagt til bankens bestyrelse, skal fuldmagtsblanket sendes til og være Euronext Securities i hænde senest fredag den 21. april 2023 kl. 23:59 via e-mail til Euronext Securities eller pr. almindelig post til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K. Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk via bankens hjemmeside og Euronext Securities hjemmeside www.vp.dk/gf senest fredag den 21. april 2023 kl. 23:59.

Fra torsdag den 30. marts 2023 og frem til generalforsamlingen vil følgende dokumenter være tilgængelige på bankens hjemmeside andelskassen.dk :

Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag Oplysninger om opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, jf. Selskabsloven § 120, stk. 3, samt baggrund og kvalifikationer Formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt Årsrapporten for 2022 Vederlagsrapport for 2022 Lønpolitik Oplysning om samlede antal aktier og stemmer på indkaldelsesdagen

Fra samme tidspunkt vil årsrapporten med revisionspåtegning være fremlagt til eftersyn for aktionærerne i bankens hovedkontor.

Da afstemningen på generalforsamlingen foregår elektronisk via generalforsamlingsportalen, bedes den enkelte aktionær, der er tilmeldt generalforsamlingen, medbringe en smartphone med adgang til en webbrowser (Edge, Chrome, Firefox og Opera) eller en anden enhed (PC/Mac eller Tablet/iPad) med brugbar webbrowser og som kan få internetadgang.

Hammershøj, den 29. marts 2023

Bestyrelsen

Danske Andelskassers Bank A/S

