Déjà plus de 20 000 clients pour Switch™, la plateforme sécurisée de courrier en ligne de Quadient pour les petites entreprises

English French

Paris, le 29 mars 2023



Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce la croissance de son activité de courrier digital, soutenue par Switch™, une plateforme cloud pour l'envoi en ligne de courriers d'entreprise, qui remplace les processus traditionnels d'impression et d'envoi de documents et offre un gain de temps précieux à ses utilisateurs.

Quadient ne cesse d'investir dans les solutions de gestion du courrier pour les entreprises de toutes tailles, en misant sur l'innovation et le digital pour assurer la conformité, la sécurité, la productivité et le suivi des processus liés au courrier. Switch est un service flexible, sécurisé et économique visant à optimiser le traitement du courrier et des colis, conçu pour aider les petites entreprises à adopter de nouvelles stratégies pour leurs communications transactionnelles et marketing. Switch est actuellement disponible aux Etats-Unis.

Plus de 20 000 clients se sont déjà inscrits au service de courrier en ligne switchmail.com, permettant aux utilisateurs de télécharger des documents à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile, vérifier les adresses, choisir des options d'impression et d'envoi, et suivre l'ensemble du processus postal automatisé, le tout à partir d'une plateforme unique.

« Chez Quadient, nous innovons constamment pour répondre aux évolutions des besoins de nos clients, en nous appuyant sur une longue expérience dans le développement de solutions pour les entreprises, petites et grandes », déclare Alain Fairise, Directeur des Solutions liées au Courrier de Quadient. « Grâce à une interface utilisateur simple et à une intégration parfaite par API, Switch est la solution en ligne idéale pour traiter efficacement et en toute sécurité le courrier et les colis critiques des petits expéditeurs. Switch est en plus une excellente alternative à l'affranchissement sur PC, puisqu'il supprime la corvée de gérer le papier, les enveloppes et l'affranchissement ».

Avec Switch, aucun abonnement ou engagement à long terme n'est nécessaire. Les petites entreprises peuvent envoyer simultanément plusieurs lettres à plusieurs destinataires grâce à une fonction de traitement par lots. De plus, Switch offre une intégration par API et avec Zapier pour simplifier et automatiser le courrier d'entreprise à grande échelle et se connecter aux applications métier les plus courantes. Switch est actuellement disponible aux Etats-Unis. Pour en savoir plus, visitez switchmail.com.

Pour plus d'informations sur la façon dont Quadient aide les entreprises de toutes tailles à améliorer leurs processus d'envoi et de réception de courrier et de colis, visitez mail.quadient.com.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

Contacts Presse Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com Agence MilleSoixanteQuatre / LaSuite&Co

Perrine Soymié – 06.45.33.72.18 – perrine.soymie@lasuiteandco.com

Alexandra Leoni – 06 76 88 98 17 - alexandra.leoni@lasuiteandco.com Alexandre Ghaffari – 06.15.86.94.18 - alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

Pièces jointes