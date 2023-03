Valneva fera une présentation sur son candidat vaccin contre le chikungunya et animera une table ronde lors du 23ème World Vaccine Congress à Washington, D.C.

English French

Saint-Herblain (France), 30 mars 2023 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui qu’elle fera une présentation sur son vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, et animera une table ronde sur le développement de vaccins contre le virus Zika lors du 23ème World Vaccine Congress qui se tiendra la semaine prochaine à Washington, D.C.



Le 4 avril 2023, à 18h40 CEST / 11h40 EDT, Juan Carlos Jaramillo, Chief Medical Officer de Valneva, animera une table ronde sur les opportunités et les difficultés rencontrées dans le développement d’un vaccin contre le virus Zika. Avant la pandémie de COVID-19, Valneva a développé avec succès, jusqu’à la fin de la Phase 1, un candidat vaccin inactivé à virus entier contre le virus Zika et évalue actuellement la possibilité de reprendre le développement clinique de ce candidat plus tard cette année ou au début de l'année prochaine.

Par ailleurs, le 5 avril 2023, à 18h40 CEST / 9h40 EDT, Susanne Eder-Lingelbach, Vice President, Clinical Development, chez Valneva, fera une présentation des résultats cliniques du candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya de Valneva, pour lequel un processus d'examen réglementaire est en cours auprès de l’autorité de santé américaine, Food and Drug Administration (FDA) 1. S'il est approuvé, ce candidat pourrait devenir le premier vaccin au monde disponible contre le chikungunya pour répondre à ce besoin médical non satisfait.

Juan Carlos Jaramillo et Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, seront disponibles pendant la conférence pour des rendez-vous individuels. Les personnes intéressées peuvent adresser leur demande à l'adresse suivante : communications@valneva.com.

Un poster sur les résultats cliniques de son candidat vaccin contre le chikungunya sera également affiché dans le hall du congrès et Valneva sera présent dans la zone d'exposition au stand 503.

À propos de VLA1553

VLA1553 est un candidat vaccin monovalent vivant atténué contre le chikungunya, un virus qui s’est étendu à plus de 100 pays. Il a été conçu en supprimant une partie du génome du virus chikungunya.

Afin de rendre VLA1553 accessible dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, Valneva et l’Institut Butantan ont signé en janvier 2021 un contrat pour le développement, la production et la commercialisation de VLA15532. La collaboration s’inscrit dans le cadre du contrat de financement de $24,6 millions que Valneva a conclu avec la Coalition pour les Innovations en Préparation aux Epidémies (CEPI) en juillet 20193 avec le soutien du programme Horizon 2020 de l’Union Européenne.

Valneva a annoncé les données finales de l'essai pivot de Phase 3 de VLA1553 en mars 20224, les résultats finaux de l’essai d’homogénéité des lots cliniques annoncés en mai 20225 et des données positives de persistance des anticorps douze mois après une vaccination en décembre 20226.

Le programme a reçu les statuts « Fast Track », « Breakthrough Therapy » et « Priority Review » de la FDA en 2018, 2021, et 2023 respectivement. VLA1553 a également reçu le statut de « PRIority MEdicine » (PRIME) de l'Agence européenne des médicaments en 2020.

Si le vaccin est approuvé, VLA1553 permettrait d’élargir le portefeuille actuel de vaccins du voyage de Valneva et, à ce titre, Valneva a l'intention de le commercialiser en s'appuyant sur ses infrastructures industrielles et commerciales existantes.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins prophylactiques destinés à lutter contre ces maladies. Valneva a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser trois vaccins et pour faire rapidement progresser ses candidats vaccins en développement clinique, notamment ceux contre le virus du chikungunya et la maladie de Lyme.

Contacts Médias et investiseurs

Laetitia Bachelot-Fontaine

VP Global Communications & European Investor Relations

M +33 (0)6 4516 7099

laetitia.bachelot-fontaine@valneva.com



Joshua Drumm, Ph.D.

VP Global Investor Relations

M +001 917 815 4520

joshua.drumm@valneva.com

Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva y compris, sans limitation, le progrès, le calendrier, les résultats et l'achèvement de la recherche et développement et des essais cliniques pour les produits candidats, l'approbation réglementaire des produits candidats et l'examen des produits existants. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme “pourrait,” “devrait,” “s'attend à,” “anticipe,” “anticipe,” “croit,” “a l'intention,” “« estime »” “vise,” “cible,” ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle, l'annulation de contrats existants, incluant sans s'y limiter le contrat d'approvisionnement de HMG, et l'impact de la pandémie de COVID-19, la survenue de l'un ou l'autre de ces événements pouvant nuire considérablement à l'activité, à la situation financière, aux perspectives et aux résultats d'exploitation de Valneva. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.

