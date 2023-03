MacGregorille suuri RoRo-laitetilaus LNG-käyttöisiin Sallaum Linesin ajoneuvonkuljetusaluksiin

English Finnish

Cargotecin kuuluva MacGregor on saanut suuren tilauksen RoRo-laitekokonaisuuksista kahteen LNG-käyttöiseen henkilöautoja ja raskaita ajoneuvoja kuljettavaan PCTC-alukseen. Alukset rakennetaan Fujian Mawei Shipbuilding Ltd:n telakalla Sallaum Lines -varustamolle, joka on erikoistunut maailmanlaajuiseen RoRo-lastiliikenteeseen. Tilatut alukset ovat ensimmäiset, jotka yhtiö hankkii uusina.

Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Alukset toimitetaan omistajalle vuoden 2024 neljännen neljänneksen ja vuoden 2026 toisen neljänneksen välisenä aikana.

MacGregorin toimitus kattaa RoRo- ja autokansilaitteiden suunnittelun ja toimituksen sekä asennuksen tuen tilattuihin aluksiin. Niihin toimitetaan sähkökäyttöisiä ulkoisia ja sisäisiä ramppeja, nostettavia autokansia sekä luukkuja ja ovia.

“Olemme erittäin iloisia siitä, että MacGregor on yhteistyökumppanimme ensimmäisten uusien alustemme kehittämisessä. Sallaum Linesille on hyvin tärkeää, että MacGregorilla on laaja kokemus ja osaaminen huippuluokan RoRo-laitteiden toimittajana, kun laajennamme laivastoamme ja jatkamme tehokkaiden ja ympäristöystävällisten kuljetusratkaisujen tarjoamista. Yhteistyömme vahvistaa entisestään asemaamme maailmanlaajuisilla RoRo-lastimarkkinoilla”, sanoo Puneet Arora, Technical Manager, Sallaum Lines

“On hienoa, että pitkä yhteistyömme Fujian Mawei Shipbuilding Ltd -telakan kanssa ja uusi kumppanuutemme Sallaum Linesin kanssa ovat johtaneet meidät RoRo-laitteiden toimittajaksi Sallaum Linesin ensimmäisiin uusiin aluksiin. On ilo olla mukana tässä merkittävässä hankkeessa. Käytössä erinomaisiksi todetut ja luotettavat RoRo-ratkaisumme sekä maailmanlaajuinen palveluverkostomme ovat osoittautuneet tärkeiksi globaalisti toimiville asiakkaillemme”, sanoo Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions, MacGregor.

MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka valikoimaan kuuluvat vahva tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut. Designed to perform with the sea.

Laivanrakentajat, varustamot ja operaattorit voivat optimoida toimintojensa kannattavuuden, turvallisuuden, luotettavuuden ja ympäristövastuun koko laitteiston elinkaaren ajan työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä MacGregorin kanssa. www.macgregor.com

MacGregor on osa Cargotecia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi





