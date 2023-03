Årets meddelelse nr. 23

Dato: 30. marts 2023



Storaktionærmeddelelse

Det skal herved meddeles, at Pharma Equity Group A/S dags dato har modtaget meddelelse om at N.H.L. Entreprise ApS ejerandel, efter kapitalforhøjelse offentliggjort under selskabsmeddelelse nr. 16 af 24. marts 2023, udgør 7,59 % af stemme – og aktiekapitalen i Pharma Equity Group A/S, svarende til nominelt 77.644.895 stk. aktier.