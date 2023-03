ABO-Group Environment Chiffres Annuels 2022

English Dutch French

Gand, le 30 mars 2023 – 18h30 – Communiqué de presse / information réglementée

Faits marquants en 2022

ABO-GROUP voit ses revenus globaux augmenter de 9,8 % pour atteindre 70,9 millions d'euros

L'EBITDA progresse de 21,7 %, de 8,1 à 9,9 millions d’euros, ce qui laisse une marge de 13.9%

La dette nette atteint 10,6 millions d'euros, un ratio de 1,1x l’EBITDA

Perspectives

Création de synergies en poursuivant l'intégration et la collaboration avec les sociétés récemment acquises, complétées par des investissements ciblés

Poursuite du développement de « l’économie verte » (impact du changement climatique, …), avec une forte demande de services environnementaux et géotechniques, y compris dans le cadre de recherches de matières premières menées par l’industrie minière européenne

Environnement de marché difficile incluant l'incertitude persistane quant à l'inflation

Frank De Palmenaer, CEO ABO-GROUP Environment : « Avec une croissance du chiffre d'affaires de 10% et un EBITDA de 10 millions d'euros, ABO-GROUP réalise à nouveau sa meilleure année, comme en 2021. Le groupe a réussi à poursuivre sur la lancée du début d'année, en combinaissant la croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires avec la restauration de ses marges grâce à l'intégration des acquisitions de 2021 et 2022 et à un contrôle rigoureux des coûts. L'étroitesse du marché du travail, la volatilité des prix de l'énergie et l'indexation des coûts ont néanmoins fait de la deuxième moitié de 2022 une période compliquée pour nos entreprises.

Nous avons également commencé 2023 en flèche avec les acquisitions déjà annoncées de DynaOpt et SEGED en France. Cela permet à nouveau à ABO-GROUP d'étendre son portefeuille de services de monitoring et de gestion des eaux, et d'ajouter une mine de connaissances et d'expérience dont profitera l'ensemble du groupe. Au niveau opérationnel, nous disposons d'un carnet de commandes bien rempli qui s'est déjà renforcé au début de l'année avec un certain nombre de contrats importants. La prudence est toutefois de mise, compte tenu des difficultés persistantes en matière de recrutement et d'indexation des coûts. Nous pensons toutefois que la sensibilisation croissante à la problématique climatique et les initiatives qui en découlent, comme en témoignent les récentes annonces de la Commission européenne relatives à l'ancrage des « entreprises vertes » et la recherche de « matières premières européennes » qui l’accompagne, enclencheront une nouvelle dynamique à laquelle les différentes entreprises d'ABO-GROUP pourront contribuer. Le projet réalisé par Géosonic en 2022 pour Imerys, qui a permis d'identifier d'importants gisements de lithium dans une ancienne carrière, en représente un bel exemple. »

en 000 € FY2022 FY2021 % de variation Chiffre d'affaires 69 868 63 511 10,0% Total des produits d'exploitation 70 927 64 596 9,8% EBITDA1 9 880 8 117 21,7% Amortissements, réductions de valeur et provisions -6 354 -4 973 27,8% Bénéfice opérationnel 3 526 3 144 12,1% Résultat financier - 721 - 552 30,5% Bénéfice avant impôts 2 805 2 592 8,2% Bénéfice net 2 216 2 062 7,4% Résultat total 2 225 2 002 11,1% Bénéfice par action pour les actionnaires 0,21 0,19 11,1% Flux de trésorerie net des activités opérationnelles 7 108 6 777 4,9% en 000 € FY2022 FY2021² % de variation Total des fonds propres 21 760 20 495

6,2% Dette financière nette 10 639 9 742 9,2% Total du bilan 70 761 66 225 6,8%

1 EBITDA défini en tant que bénéfice opérationnel avant amortissements, réductions de valeur et provisions

2 Le Groupe a ajusté les chiffres du rapport annuel 2021 pour les dettes de factoring de Geosonic France. Dans les comptes annuels consolidés pour l’année se terminant le 31 décembre 2021, les dettes de factoring, à hauteur de 0,5 million d'euros, sont rapportées comme dettes commerciales alors qu'au bilan revu au 31 décembre 2021, elles sont présentées comme dettes financières.

Faits marquants en 2022

Croissance de 9.8% des produits d’exploitation

En 2022, les produits d'exploitation globaux d'ABO-GROUP ont progressé à 70,9millions d'euros, en hausse de 9,8% par rapport à 2021. La contribution des acquisitions en 2022 des fonds de commerce de Geo-Supporting et de Colsen, et de la part non consolidée précédemment des reprises d'Asper et de Geosonic en 2021, représente une croissance du chiffre d'affaires de 2,7 %, ce qui porte la croissance organique des activités existantes à 7,1 %.

Sur l'ensemble de l'exercice comptable, ABO-GROUP enregistre une croissance de 12,2 % des revenus dans le segment Géotechnique, à 40,1 millions d'euros (35,8 millions d'euros pour l'ensemble de 2021), grâce notamment aux acquisitions précitées de Geo-Supporting et du mois supplémentaire de Geosonic. Sans cette contribution, le chiffre d'affaires aurait progressé de 8,4 %. Les activités de la branche Environnement progressent de 6,8 %, dont 5,4% de croissance organique, pour atteindre 30.8 millions d’euros (par rapport à 28,8 millions d’euros en 2021). La part des activités géotechniques a encore progressé de 55,4 % à 56,6 %.

Sur l'ensemble de 2022, les activités françaises ont enregistré un chiffre d'affaires de 36,8 millions d'euros, une augmentation de 8,4 %, dont 6,9 % de croissance organique. Après une forte augmentation dans la première moitié de l'année, grâce à l'intégration de Geosonic et GEO+ Environnement, les diverses entités françaises ont souffert du déficit de main-d'œuvre, ce qui a freiné la croissance du chiffre d'affaires.

Au deuxième semestre, tant les activités géotechniques que les divisions Environnement en Belgique ont poursuivi sur leur élan de début 2022 – grâce aux grands projets d'infrastructures autour d'Anvers et de Bruxelles et aux grands accords-cadres relatifs à la problématique des PFAS – et ont enregistré une croissance organique du chiffre d'affaires de 11,6 %. Avec la croissance de 2,1 % provenant de la contribution du spécialiste de l'amiante Asper, qui a rejoint le groupe en juillet l'année passée, cela résulte en une croissance globale de 13,7 % des activités belges qui atteignent un chiffre d'affaires total de 21,8 millions d'euros en 2022 (par rapport à 19,1 millions d’euros en 2021).

Aux Pays-Bas, le travail environnemental sur le terrain est resté stable. En outre, la branche conseil et l'étude géotechnique ont subi, au deuxième semestre, l'impact de la régulation sur l'azote et du premier ralentissement du marché. D'un point de vue organique, les activités néerlandaises notent une légère croissance de 0,3%. Soutenu par les acquisitions de Colsen et Geo-Supporting, le chiffre d'affaires a augmenté de 7,5 % en 2022, à 12,4 millions d'euros.

Malgré la pression continue sur les coûts, l'EBITDA est passé à 9,9 millions d'euros avec une marge de 13,9 %

L'EBITDA de 2022 s’établit à 9,9 millions d’euros, par rapport à 8,1 millions d’euros un an plus tôt. L'intégration des acquisitions de 2021 et début 2022 a été en grande partie réalisée, ce qui leur permet d'apporter une contribution positive à la rentabilité du groupe. La pression inflationniste permanente des coûts des sous-traitants, des carburants et du personnel a fortement pesé sur les marges au deuxième semestre. En outre, l'étroitesse du marché du travail de différentes entités du groupe les a forcées à augmenter la part de sous-traitance. Grâce à une attention particulière aux coûts, le groupe a réussi à obtenir une marge EBITDA de 13,9 % sur l'entièreté de 2022, nettement au-dessus des 12,6 % de 2021.

Les amortissements et provisions sont passés de 5,0 à 6,4 millions d'euros. ABO-GROUP continue à investir dans le renouvellement et l'extension de son parc de machines afin de pouvoir répondre de manière adéquate aux besoins de ses clients. Parallèlement, une provision spécifique de 0,5 million d'euros a été constituée à la suite de la décision intervenue dans un contentieux juridique lié aux activités internationales, entretemps cédées, d'ABO Logistics.

Conséquence de la hausse des taux d'intérêt au deuxième trimestre, le résultat financier a augmenté de 30 % pour s'établir à -0,7 million d'euros. Malgré la pression inflationniste déjà mentionnée et l'augmentation des coûts financiers, l'augmentation de la marge a permis d'augmenter le bénéfice net en 2022, de 2,1 millions d’euros à 2,2 millions d’euros (0,21 euro par action).

Solide flux de trésorerie opérationnel et dette nette de 1,1x l'EBITDA

Le flux de trésorerie net des activités opérationnelles s'établit à 7,1 millions d’euros (par rapport à 6,8 millions d’euros en 2021). Le Groupe a réussi à réduire de façon significative l'augmentation des besoins de fonds de roulement de la première moitié de l'année grâce au démarrage de la facturation d'un certain nombre de grands projets et aux règlements annuels traditionnels de fin d'année. Sur l'ensemble de 2022, les créances commerciales et d’autres actifs courants ont augmenté de 3,2 millions d'euros, compensées partiellement par la hausse des dettes commerciales et d’autres dettes courants à hauteur de 0,9 million d'euros.

À la suite des récentes acquisitions et du rachat d'une part de l'intérêt minoritaire dans Geosonda Nederland, ainsi que des investissements en fonds de roulement et en immobilisations, la dette financière nette augmente, passant de 9,3 millions d'euros fin 2021 à 10,6 millions d'euros. Avec un taux d'endettement de 1,1x par rapport à l'EBITDA (1,2x fin 2021), le Groupe confirme une nouvelle fois la solidité de sa position financière.

Le total du bilan s’accroît encore, passant de 66,2 à 70,8 millions d'euros. Du côté de l'actif, ceci reflète les acquisitions et les investissements en machines ainsi que l’augmentation susmentionnée du fonds de roulement; au passif, les dettes à court et long terme sont en augmentation. Le total des fonds propres atteint 21,7 millions d'euros par rapport à 20,5 millions un an plus tôt. L'impact du rachat de l'intérêt minoritaire dans Geosonda et du traitement comptable des accords contractuels associés (à savoir les options de vente et d'achat) conclus à ce moment-là pour le solde de l'intérêt résiduel a été largement compensé, en fin d'année, par la baisse de la valeur future des engagements de pension consécutive à la récente hausse de taux. Le ratio de fonds propres clôture à 30,8% (par rapport à 30,9 % fin de l'année passée).

Le compte de résultats consolidé, le bilan, le tableau des variations des fonds propres et le tableau des flux de trésorerie consolidé sont repris intégralement ci-après.

Perspectives

Maintien des ambitions du Groupe malgré la situation géopolitique et économique difficile

En 2023, ABO-GROUP prévoit de continuer à répondre à la prise de conscience et aux réglementations croissantes en matière de changement climatique, d'environnement, de santé et de bien-être, qui sont des moteurs de la croissance et de la diversification de ses activités. Comme dans le contexte des PFAS, ABO-GROUP a l'intention de jouer un rôle de premier plan dans ce domaine. L'instabilité de la situation géopolitique et son influence sur la volatilité des marchés influenceront encore fortement, en 2023, la situation économique générale d'ABO-GROUP. Comme en 2022, ABO-GROUP s'efforcera d'absorber ces impacts en se focalisant sur une stratégie de tarifs commerciaux corrects et sur l'efficacité interne.

À moyen terme, la direction générale et les directions opérationnelles confirment leur confiance dans le plan visant à atteindre le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires fin 2025 au plus tard. ABO-GROUP estime que son concept éprouvé consistant à combiner croissance organique solide et acquisitions ciblées lui permettra d'atteindre son objectif de leadership technique dans ses activités. Les acquisitions annoncées récemment de DynaOpt et SEGED y contribueront et, comme toujours, le groupe est en pourparlers avec différentes cibles afin de supporter l’exécution de son projet.

Calendrier financier

28/04/2023 : Publication du rapport annuel 2022 et convocation à l’Assemblée générale

30/05/2023 : Assemblée générale

14/09/2023 : Chiffres semestriels 2023

Déclaration du commissaire

Le commissaire aux comptes, EY Bedrijfsrevisoren BV, représenté par Paul Eelen, a confirmé que ses activités de contrôle, qui ont été menées à bien, n’ont pas révélé de corrections significatives relatives au compte de résultats consolidé, au résultat global consolidé, au bilan consolidé, à l'aperçu consolidé des mutations de fonds propres et au tableau des flux de trésorerie consolidé mentionnés dans le présent communiqué de presse.

À propos d'ABO-GROUP

ABO-GROUP est un bureau d'ingénieurs spécialisé coté en bourse, axé sur la géotechnique, l’environnement et l’assainissement des sols. Via ses divisions de consultance et de testing & monitoring, ABO-GROUP développe ses activités en Belgique, aux Pays-Bas et en France, ainsi qu’à l’international. ABO-GROUP garantit à ses clients une solution durable. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, nous vous invitons à consulter le site internet d’ABO-GROUP ( www.abo-group.eu ).

Pour de plus amples informations :

Frank De Palmenaer

CEO ABO-GROUP Environment SA

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 496 59 88 88

Derbystraat 255, Maaltecenter Block G, B-9051 Gand (SDW), Belgique

