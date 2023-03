ABO-Group Environment Jaarcijfers 2022

English Dutch French

Gent, 30 maart 2023 – 18.30 uur – Persbericht / gereglementeerde informatie

Hoogtepunten 2022

ABO-GROUP ziet haar totale opbrengsten met 9,8% toenemen tot 70,9 miljoen euro

De EBITDA stijgt met 21,7% van 8,1 tot 9,9 miljoen euro, resulterend in 13,9% marge

De nettoschuld eindigt op 10,6 miljoen euro, een ratio van 1,1x EBITDA

Vooruitzichten

Uitbouw van synergieën door verdere integratie en samenwerking met de recent overgenomen bedrijven, aangevuld met gerichte investeringen

Verdere ontwikkeling van de “groene economie” (impact climate change, ea) met sterke vraag naar milieu- en geotechnische diensten, onder andere in het kader van het onderzoek naar grondstoffen via Europese mijnbouw

Uitdagende marktomstandigheden met blijvende inflatie-onzekerheid

Frank De Palmenaer, CEO ABO-GROUP Environment: “Met 10% omzetgroei en een EBITDA van €10M realiseert ABO-GROUP na 2021 opnieuw haar beste jaar ooit. De groep slaagde erin haar sterke start van het jaar verder te zetten, waarbij de dubbelcijferige groei in de omzet gekoppeld werd aan een herstel van de marges door de integratie van de overnames uit 2021 én 2022, en een sterke kostcontrole. De krapte op de arbeidsmarkt, de volatiele energieprijzen en kostenindexeringen maakten de tweede helft van 2022 desalniettemin een uitdagende periode voor onze bedrijven.

Ook in 2023 nemen we een vliegende start, met de reeds aangekondigde overnames van DynaOpt en SEGED in Frankrijk. Daarmee verbreedt ABO-GROUP opnieuw haar dienstenportfolio naar monitoring en waterbeheer, en voegen we een schat aan kennis en ervaring toe, die we in de ganse groep kunnen aanwenden. Op operationeel gebied beschikken we over een goed gevuld orderboek dat begin dit jaar al versterkte met een aantal grote contracten. Voorzichtigheid is wel geboden gezien de blijvende uitdagingen op het vlak van rekrutering en kostenindexatie. We geloven echter dat de steeds toenemende bewustwording omtrent de klimaatproblematiek en de daaruit volgende initiatieven, getuige de recente aankondigingen van de Europese Commisie aangaande het verankeren van de “groene industrie” en de daarbijhorende zoektocht naar “Europese grondstoffen”, voor een nieuwe dynamiek zullen zorgen, waartoe de verschillende bedrijven uit de ABO-GROUP kunnen bijdragen. Een mooi voorbeeld daarvan is het project dat Geosonic voor Imerys in 2022 uitvoerde, waar belangrijke lithium-voorraden geïdentificeerd werden in een oude steengroeve. ”

in 000€ FY2022 FY2021 % verandering Omzet 69 868 63 511 10,0% Totaal bedrijfsopbrengsten 70 927 64 596 9,8% EBITDA1 9 880 8 117 21,7% Afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies -6 354 -4 973 27,8% Operationele winst 3 526 3 144 12,1% Financieel resultaat - 721 - 552 30,5% Winst voor belastingen 2 805 2 592 8,2% Netto winst 2 216 2 062 7,4% Totaal resultaat 2 225 2 002 11,1% Winst per aandeel voor de aandeelhouders 0,21 0,19 11,1% Netto kasstroom uit operationele activiteiten 7 108 6 777 4,9% in 000€ FY2022 FY2021² % verandering Totaal eigen vermogen 21 760 20 495 6,2% Netto financiële schuld 10 639 9 742 9,2% Balanstotaal 70 761 66 225 6,8%

1 EBITDA gedefinieerd als operationele winst voor afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies

2 De Groep heeft de cijfers van het jaarverslag van 2021 aangepast voor de factoring schulden van Geosonic France. In de geconsolideerde jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2021 zijn de factoring schulden ten belope van 0,5 miljoen euro gerapporteerd als handelsschulden, waar deze iIn de herwerkte balans per 31 december 2021 de factoring schulden gepresenteerd worden als financiële schulden.

Hoogtepunten 2022

Toename van 9,8% in de bedrijfsopbrengsten

In 2022 zijn de totale bedrijfsopbrengsten van ABO-GROUP gestegen naar 70,9 miljoen euro, een toename van 9,8% ten opzichte van 2021. De bijdrage van de overnames van de in 2022 overgenomen handelsfondsen van Geo-Supporting en Colsen, en het niet eerder geconsolideerde deel van het in 2021 overgenomen Asper en Geosonic, vertegenwoordigen 2,7% omzetgroei, waarmee de organische groei van de bestaande activiteiten nu uitkomt op 7,1%.

Over het ganse boekjaar ziet ABO-GROUP haar opbrengsten in het segment Geotechniek groeien met 12,2% tot 40,1 miljoen euro (35,8 miljoen euro in FY2021), mede dankzij bovenvermelde acquisities van Geo-Supporting en de extra bijdrage van Geosonic. Zonder deze bijdrage zou de omzet groeien met 8,4%. De activiteiten in de Milieutak stijgen met 6,8%, waarvan 5,4% organisch, naar 30,8 miljoen euro (ten opzichte van 28,8 miljoen euro in 2021). Het aandeel van de geotechnische activiteiten neemt verder toe van 55,4% naar 56,6%.

Over het ganse jaar 2022 realiseren de Franse activiteiten een totale omzet van €36,8 miljoen euro, een stijging van 8,4% waarvan 6,9% organisch. Na een sterke stijging in de eerste jaarhelft, mede dankzij de integratie van Geosonic en GEO+ Environnement, ondervonden verschillende Franse entiteiten hinder van het tekort aan arbeidskrachten, waardoor de omzetgroei geremd werd.

In de tweede jaarhelft gingen de geotechnische activiteiten en milieudivisies in België verder op hun elan waarmee ze 2022 hadden ingezet – dankzij grote infrastructuurprojecten rond Antwerpen en Brussel en grote raamcontracten in het kader van de PFAS-problematiek tekenen de Belgische entiteiten voor een organische omzetgroei van 11,6%. Samen met de 2,1% groei via de bijdrage van de asbestspecialist Asper, die in juli 2021 de groep vervoegde, resulteert dit in een totale groei van 13,7% voor de Belgische activiteiten naar een totale omzet van 21,8 miljoen euro in 2022 (versus 19,1 miljoen euro in 2021).

In Nederland bleef het milieukundig veldwerk stabiel. Bovendien ondervonden de adviespoot en het geotechnisch onderzoek in de tweede jaarhelft de impact van de stikstofregulering evenals de eerste vertraging in de markt. Organisch kennen de Nederlandse activiteiten daardoor een beperkte groei van 0,3%. Gesteund door de acquisities van Colsen en Geo-Supporting, stijgt de omzet over 2022 met 7,5% naar 12,4 miljoen euro.

EBITDA ondanks aanhoudende kostendruk naar 9,9 miljoen euro, marge van 13,9%

De EBITDA voor 2022 komt uit op 9,9 miljoen euro, ten opzichte van 8,1 miljoen euro een jaar eerder. De integraties van de acquisities uit 2021 en begin 2022 zijn grotendeels verwerkt, waardoor deze een positieve bijdrage leveren aan de rendabiliteit van de groep. Door de aanhoudende inflatoire druk van onderaanneming-, brandstof- en personeelskosten kwam de marge echter onder druk te staan in de tweede jaarhelft. Bovendien noopte de krapte op de arbeidsmarkt verschillende entiteiten in de groep ertoe het aandeel onderaanneming op te voeren. Dankzij een sterke kostenfocus slaagde de groep erin om de EBITDA-marge te laten landen op 13,9% voor het ganse jaar 2022, significant beter dan de 12.6% uit 2021.

De afschrijvingen en provisies nemen toe van 5,0 naar 6,4 miljoen euro. ABO-GROUP blijft investeren in de vernieuwing en uitbreiding van haar machinepark om adequaat aan de noden van haar klanten te kunnen beantwoorden. Daarnaast werd er ook een specifieke voorziening opgenomen ten belope van 0,5 miljoen euro met betrekking tot de uitspraak in een juridisch geschil gerelateerd aan de ondertussen verkochte internationale activiteiten van ABO Logistics.

In navolging van de renteklim in de tweede jaarhelft stijgt het financiële resultaat met 30% tot -0,7 miljoen euro. Ondanks de voormelde inflatiedruk en toegenomen financiële kosten, zorgt de toename van de marges voor een stijging van de nettowinst in 2022, van 2,1 miljoen euro naar naar 2,2 miljoen euro (0,21 euro per aandeel).

Sterke operationele cashflow en nettoschuld van 1,1x EBITDA

De netto kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt 7,1 miljoen euro (versus 6,8 miljoen euro in 2021). De groep slaagde erin om de toename van de werkkapitaalbehoefte uit de eerste jaarhelft significant terug te dringen dankzij de opstart van de facturatie voor een aantal grote projecten en de traditionele jaarlijkse afrekeningen op jaareinde. Over gans 2022 nemen de handelsvorderingen en overige kortlopende activa met 3,2 miljoen euro toe, gedeeltelijk gecompenseerd door de stijging van de handelsschulden en overige kortlopende schulden ten belope van 0,9 miljoen euro.

Gezien de recente acquisities en de inkoop van een deel van het uitstaande minderheidsbelang bij Geosonda Nederland, alsook de investeringen in werkkapitaal en vaste activa, stijgt de netto financiële schuld van 9,3 miljoen euro eind 2021 naar 10,6 miljoen euro. Zo bedraagt de schuldgraad 1,1x ten opzichte van de EBITDA (1,2x eind 2021) waardoor de groep haar sterke financiële positie opnieuw bevestigt.

Het balanstotaal groeit verder van 66,2 naar 70,8 miljoen euro. Aan actiefzijde reflecteert dit de acquisities en investeringen in machines, evenals voornoemde groei in het werkkapitaal, terwijl op het passief de korte en lange-termijnschulden toenemen. Het totaal eigen vermogen bedraagt 21,7 miljoen euro ten opzicht van 20,5 miljoen een jaar eerder. De impact van de aankoop van het minderheidsbelang in Geosonda en de boekhoudkundige verwerking van de gerelateerde contractuele afspraken (met name put- en call-opties), die op dat moment werden aangegaan met betrekking tot het resterende belang, wordt op jaareinde grotendeels gecompenseerd door de verlaging van de toekomstige waarde van de pensioenverplichtingen in gevolge de recente renteklim. De eigen vermogensratio eindigt zo op 30,8% (versus 30,9% eind vorig jaar).

De volledige geconsolideerde resultatenrekening en balans, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en de geconsolideerde kasstroomtabel zijn hieronder aansluitend opgenomen.

Vooruitzichten

Behoud van de groepsambities ondanks uitdagende geopolitieke en economische situatie

Ook in 2023 verwacht ABO-GROUP te kunnen inspelen op de toenemende bewustwording en regelgeving rond climate change, leefmilieu, gezondheid en well-being die drijvende krachten zijn voor de groei en diversificatie van haar activiteiten. Zoals in het kader van de PFAS-problematiek, wil ABO-GROUP hierin een voortrekkersrol nemen. De onstabiele geopolitieke situatie en haar invloed op de volatiele markten zal echter ook in 2023 de algemene economische situatie voor ABO-GROUP beïnvloeden. Zoals in 2022, zal ABO-GROUP trachten deze impact op te vangen door in te zetten op een correcte commerciële prijsstrategie en interne efficiëntie.

Op middellange termijn, bevestigen het bestuur en de operationele directies het vertrouwen in haar plan om uiterlijk eind 2025 de omzetkaap van 100 miljoen euro te behalen. ABO-GROUP verwacht dat haar beproefde concept om sterke organische groei te combineren met gerichte acquisities haar in staat zal stellen het nagestreefde technisch marktleiderschap in haar activiteiten waar te maken. De recent aangekondigde overnames van DynaOpt en SEGED zullen hiertoe bijdragen, en zoals steeds, is de groep in gesprek met verschillende targets om de uitvoering van haar plan te ondersteunen.

Financiële kalender

28/04/2023 : Publicatie jaarverslag 2022 en oproeping Algemene vergadering

30/05/2023 : Algemene Vergadering

14/09/2023 : Halfjaarcijfers 2023

Verklaring van de commissaris

De commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Paul Eelen, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie aan het licht hebben gebracht met betrekking tot de geconsolideerde resultatenrekening, het geconsolideerd totaal resultaat, de geconsolideerde balans, het geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen en de geconsolideerde kasstroomtabel die in dit persbericht zijn opgenomen.

Over ABO-GROUP

ABO-GROUP is een gespecialiseerd, beursgenoteerd ingenieursbureau gericht op geotechniek, milieu en bodemsanering. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring is ABO-GROUP aanwezig in België, Nederland en Frankrijk, alsook internationaal. ABO-GROUP garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-GROUP website ( www.abo-group.eu ).

Voor meer informatie:

Frank De Palmenaer

CEO ABO-GROUP Environment NV

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 496 59 88 88

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), Belgium

Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.abo-group.eu

