Pharma Equity Group A/S - Årsrapport 2022 - året i hovedtræk

Bestyrelsen for Pharma Equity Group A/S har dags dato behandlet og godkendt Selskabets årsrapport for 2022, som i hovedtræk kan sammenfattes, som følger:

Årets resultat blev 3,5 mio.kr. (2021: 5,4 mio.kr.). Resultatet er påvirket positivt af en regnskabsmæssig opjustering på 5,8 mio.kr. vedrørende værdiregulering m.v. af tilgodehavende fra salg af Portinho S.A. med hovedstol på 71,3 mio.kr. ekskl. tilskrevne renter. Opjusteringen skyldes positiv diskonteringseffekt fra løbetidsforkortelsen i 2022.

Ligeledes påvirkes resultatet positivt af renteindtægter på ca. 1,4 mio. kr. hidrørende fra tilgodehavendet. Renterne forfalder til betaling sammen med betaling af hovedstolen den 1. juli 2023.

Pharma Equity Group har tilbageført de sidste hensættelser til øvrige potentielle kautionsforpligtelser, som i 2021 var indregnet med 1,5 mio.kr. Dette påvirker resultatet positivt i 2022.

Udover almindelige driftsomkostninger, som findes at være på et tilfredsstillende niveau, har 2022 været påvirket af særlige rådgiver- og transaktionsomkostninger relateret til forberedelserne af Reponex transaktionen, idet det dog noteres, at en væsentlig del af transaktionsomkostninger er knyttet op på selve gennemførelsen af Reponex transaktionen, og derfor først indregnes i 2023.

Egenkapitalen pr. 31. december 2022 udgør 46,0 mio.kr. mod 42,6 mio.kr. pr. 31. december 2021.

Strategi og forventninger til 2023

I forbindelse med koncernetableringen efter Pharma Equity Group A/S’ overtagelse af Reponex Pharmaceuticals A/S pr. 24. marts 2023 har vi netop udarbejdet vores koncernbudget og planer for året 2023.

• Det forventes, at der i Reponex Pharmaceuticals A/S, investeres mere i udviklingsprojekter i 2023.

• Det forventes, at organisationen i både Reponex Pharmaceuticals og i Pharma Equity Group, styrkes på flere områder.

• Det, at vores indsats omkring udlicitering styrkes.

Koncernens aktiviteter forventes ikke at generere omsætning før i 2024. For 2023 forventes der et koncernresultat før skat på -18 til -22 mio.kr., jf. Selskabsmeddelelse nr. 17. Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse samt årsregnskabet for 2022 kan rettes til selskabets CEO Peter Ole Jensen på mail peter.ole.jensen@pharmaequitygroup.com eller til kommende forventet CEO Thomas Kaas Selsø, på mail thomas.kaas.selso@pharmaequitygroup.com .

