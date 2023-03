Investeringsforeningen Sydinvest ajourført prospekt

(Selskabsmeddelelse 09/2023)



Prospektet er opdateret med tal fra årsrapporten for 2022.

Bæredygtige Aktier KL har indtil 31. marts 2023 været Svanemærket. Fra den 1. april 2023 opdateres kriterierne bag Svanemærket, hvilket ændrer mærkets screeningskriterier væsentligt. Da Bæredygtige Aktier KL bibeholder de nuværende screeningskriterier for selskabernes aktiviteter, vil afdelingen i fremtiden ikke længere være Svanemærket. I stedet fortsætter den med at investere inden for de vedtagne screeningsrammer.

Afdeling HøjrenteLande Mix KL skifter i overensstemmelse med beslutningen på generalforsamlingen den 22. december 2022 navn til HøjrenteLande Mix ESG KL. Navneændringen afspejler, at afdelingens investeringsstrategi i fremtiden skal integrere ESG gennem en mere udvidet screenings- og analyseproces. Dette er tilføjet i prospektets beskrivelse af afdelingen. Fremover vil afdelingen udlodde i overensstemmelse med ligningslovens krav om minimums udbyttebetaling.

Redaktionelle ændringer.

