Tarkett - Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents relatifs à l’Assemblée Générale Mixte de Tarkett du 21 avril 2023

PARIS, le 31 mars 2023 — Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents relatifs à l’Assemblée Générale Mixte de Tarkett du 21 avril 2023

L'Assemblée Générale Mixte de Tarkett se tiendra le vendredi 21 avril 2023 à 9h30 à l’Auditorium situé au rez-de-chaussée du siège social sis Tour Initiale – 1, Terrasse Bellini – 92919 Paris la Défense.

L'avis de réunion valant avis de convocation, comprenant notamment l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°33 du 17 mars 2023. L'avis de convocation sera publié dans le journal d'annonces légales Les Petites Affiches du 5 avril 2023. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale figurent dans ces avis.

Conformément aux articles R. 225-83 et R. 225-89 du Code de commerce, les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales seront disponibles au siège social à partir du 5 avril 2023.

Les documents prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce, peuvent être consultés sur le site Internet de la Société www.tarkett-group.com, à compter de ce jour, vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée Générale.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent demander à la Société, jusqu'au cinquième jour inclus avant l'Assemblée Générale, de lui envoyer ces documents sur demande écrite adressée au siège de la Société, par voie postale ou à l'adresse électronique suivante : actionnaires@tarkett.com. Pour les actionnaires au porteur, les demandes devront être accompagnées, d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres tenus par un intermédiaire financier mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale 2023 sur le site de la société www.tarkett-group.com qui pourrait être mise à jour pour préciser les modalités définitives de participation à l'Assemblée.

investors@tarkett.com

Tarkett - communication@tarkett.com

Brunswick - tarkett@brunswickgroup.com - Tel.: +33 (0) 1 53 96 83 83

Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros en 2022. Le Groupe compte 12 000 collaborateurs et dispose de 25 centres de R&D, 8 centres de recyclage et 34 sites de production. Tarkett conçoit et fabrique des solutions pour les hôpitaux, les écoles, l’habitat, les hôtels, les bureaux, les commerces et les terrains de sport, au service de clients dans plus de 100 pays. Pour construire « The Way to Better Floors », le Groupe s’engage dans l’économie circulaire et le développement durable, conformément à son approche Tarkett Human-Conscious Design®. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett-group.com

