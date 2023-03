Pharma Equity Group A/S

Selskabsmeddelelse



Årets meddelelse nr.: 27

Dato: 31. marts 2023 Tiltræden af ny direktion og konstitution af nyvalgt bestyrelse i Pharma Equity Group A/S ("Selskabet")



I forlængelse af netop afholdt ekstraordinær generalforsamling i Selskabet jf. selskabsmeddelelse nr. 26, har Selskabets nye bestyrelse pr. dags dato udnævnt Thomas Kaas Selsø som Chief Executive Officer (CEO) i Pharma Equity Group A/S. Thomas Kaas Selsø vil for nuværende tillige bestride posten som Selskabets Chief Financial Officer (CFO).



Herudover har den nye bestyrelse konstitueret sig således:



Formand Peter Mørch Eriksen

Næstformand Christian Vinding Thomsen

Bestyrelsesmedlem Lars Gundorph

Bestyrelsesmedlem Mette Zacho

Bestyrelsesmedlem Ole Larsen

”Med den rejse, vi er påbegyndt, har det været vigtigt at få tilknyttet en professionel bestyrelse med den helt rigtige og brede sammensætning af erfarne folk med dyb indsigt i life science sektoren og stor erfaring med at bygge og vækste virksomheder. Det har vi nu, og jeg ser meget frem til samarbejdet med resten af bestyrelsen og den daglige ledelse.” udtaler bestyrelsesformand Peter Mørch Eriksen.



”Vi står foran en utrolig spændende rejse, hvor vi har brug for alle de erfaringer og indsigter, vi kan få. Derfor er det utroligt glædeligt, at vi har fået tilknyttet en så divers og kompetent bestyrelse, der kan byde ind med relevante erfaringer,” udtaler Thomas Kaas Selsø, der har mere end 20 års erfaring som CFO i en række virksomheder og i 16 år har været tilknyttet Copenhagen Business School (CBS) som ekstern lektor.





For yderligere information

Peter Mørch Eriksen, bestyrelsesformand for Pharma Equity Group A/S tlf. 51 99 66 00

Thomas Kaas Selsø, CEO, Pharma Equity Group A/S, tlf. 40 22 21 14.









Om Pharma Equity Group A/S

Pharma Equity Group A/S er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen og har fokus på investering i innovative life science-virksomheder i eller før klinisk fase 2, der udvikler teknologier og terapier, der har potentiale til at forbedre menneskers helbred og livskvalitet. Et eksempel herpå er Reponex Pharmaceuticals A/S, som Pharma Equity Group for nyligt fik grønt lys til at købe, og hvis aktier udbydes på hovedmarkedet i København gennem Pharma Equity Group A/S.

Reponex Pharmaceuticals A/S har seks lægemiddelkandidater under klinisk udvikling og afprøvning inden for fire områder, der hver især er kendetegnet ved et stort behandlingsbehov. Prospektet for Pharma Equity Group A/S kan findes her: https://pharmaequitygroup.com/reponex/