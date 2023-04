Investeringsforeningen BankInvest – Prospektopdatering

København K, April 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --



Opdateret prospekt for Investeringsforeningen BankInvest offentliggøres dags dato.

Der er fore­taget følgende opdateringer i prospektet:

Globale Aktier Bæredygtig Udvikling KL har skiftet navn til Globale Aktier Ansvarlig Udvikling KL, og afdelingens investeringsstrategi er blevet præciseret. Endvidere er afdelingen ikke længere svanemærket.

Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk. KL har skiftet navn til Globale Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL, og afdelingens investeringsstrategi er blevet præciseret. Endvidere er afdelingen ikke længere svanemærket.

Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling KL har skiftet navn til Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling KL, og afdelingens investeringsstrategi er blevet præciseret. Endvidere er afdelingen ikke længere svanemærket, og afdelingens investeringspolitik er blevet justeret.

Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling Akk. KL har skiftet navn til Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling Akk. KL, og afdelingens investeringsstrategi er blevet præciseret. Endvidere er afdelingen ikke længere svanemærket, og afdelingens investeringspolitik er blevet justeret.

Danske Aktier Indeks Bæredygtig KL er ikke længere svanemærket, og afdelingens investerings­politik er blevet justeret.

Danske Aktier Indeks Bæredygtig Akk. KL er ikke længere svanemærket, og afdelingens investerings­politik er blevet justeret.

Prospektets ”Bilag – Bæredygtighedsrelaterede oplysninger” er blevet opdateret for ovennævnte afdelinger.

Endvidere oplyses, at en tilpasning af investeringsrammerne i afdelingerne Globale Aktier Ansvarlig Udvikling KL, Globale Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL, Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling KL samt Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling Akk. KL, herunder mulighed for at investere i omstillingsvirksomheder på skærpede vilkår i visse dele af den fossile sektor samt mulighed for at investere i selskaber inden for atomkraft, planlægges gennemført medio året.

Prospektet er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på bankinvest.dk, eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.

