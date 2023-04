UPM on myynyt kaikki liiketoimintonsa Venäjällä Gungnir Wooden Products Tradingille

English Finnish

(UPM, Helsinki, 3.4.2023 klo 09.00) – UPM on saattanut päätökseen vetäytymisensä Venäjältä myymällä kaikki Venäjän liiketoimintonsa, mukaan lukien Chudovon vaneritehtaan, Gungnir Wooden Products Tradingille. Osapuolet ovat sopineet, ettei kaupan yksityiskohtia julkaista.



Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa UPM ilmoitti maaliskuussa 2022 keskeyttävänsä liiketoimintansa Venäjällä, mukaan lukien toimitukset, puunhankinnan sekä Chudovon vaneritehtaan toiminnan.

