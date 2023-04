Investissements Purpose dévoile la première plateforme d’actifs privés complète au Canada

English French

TORONTO, 04 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») a annoncé aujourd’hui le dévoilement d’une plateforme réellement novatrice pour les placements non traditionnels au Canada : la plateforme d’actifs privés Purpose.

Enfin, il existe un moyen pour les Canadiens admissibles d’accéder facilement à des fonds d’investissement non traditionnels mondiaux de premier ordre, de s’informer à leur sujet, de faire preuve de diligence et d’investir dans ces fonds grâce à une plateforme conçue pour donner accès à certains des meilleurs gestionnaires de placements non traditionnels, à des outils de diligence raisonnable institutionnels et à des outils d’apprentissage intuitifs. Pour donner le coup d’envoi à la plateforme, Purpose lance également sur le marché canadien trois fonds d’actifs privés qui étaient auparavant inaccessibles.

« Nous sommes tous conscients de l’importance des stratégies non traditionnelles pour bâtir des portefeuilles de placement de meilleure qualité, et nous estimons qu’il est temps pour les investisseurs canadiens de pouvoir accéder à des gestionnaires d’actifs privés et à des stratégies de qualité institutionnelle dans leurs portefeuilles, a déclaré Som Seif, chef de la direction et fondateur de Purpose. Cette année, nous sommes à l’avant-garde de la démocratisation des placements non traditionnels. Nous souhaitons aider le plus de gens possible à profiter de cette catégorie d’actifs. »

La plateforme d’actifs privés Purpose offre plusieurs caractéristiques intéressantes pouvant aider à moderniser le marché de l’investissement non traditionnel et à éliminer les obstacles à l’investissement dans des actifs privés :

Outils d’apprentissage intuitifs : Grâce à un partenariat stratégique avec CAIS Group (« CAIS »), l’un des principaux fournisseurs de plateformes de placements non traditionnels aux États-Unis, la plateforme permet d’accéder au marché de placements non traditionnels de CAIS et à son système d’apprentissage de pointe, CAIS IQ, pour aider les conseillers à maîtriser l’espace des actifs privés, à se conformer aux exigences de connaissance du produit et à améliorer les résultats des clients.

Grâce à un partenariat stratégique avec CAIS Group (« CAIS »), l’un des principaux fournisseurs de plateformes de placements non traditionnels aux États-Unis, la plateforme permet d’accéder au marché de placements non traditionnels de CAIS et à son système d’apprentissage de pointe, CAIS IQ, pour aider les conseillers à maîtriser l’espace des actifs privés, à se conformer aux exigences de connaissance du produit et à améliorer les résultats des clients. Diligence raisonnable institutionnelle : En partenariat avec CAIS et Mercer, un fournisseur de premier plan de services de contrôle diligent des placements, la plateforme permettra d’accéder à des rapports de contrôle diligent approfondi et à une surveillance continue utilisés par les investisseurs institutionnels.

En partenariat avec CAIS et Mercer, un fournisseur de premier plan de services de contrôle diligent des placements, la plateforme permettra d’accéder à des rapports de contrôle diligent approfondi et à une surveillance continue utilisés par les investisseurs institutionnels. Fonds et stratégies de premier ordre : La plateforme offre aux investisseurs admissibles un accès à un ensemble de fonds non traditionnels sélectionnés par des gestionnaires sous-jacents chevronnés et ayant un rendement historique solide. Les premiers fonds sur la plateforme comprennent le Fonds Pantheon Private Equity Purpose, le Fonds Apollo Private Credit Purpose et le Fonds Bluerock Private Real Estate Purpose. Les fonds, qui ont des antécédents établis, des structures à perpétuité et une liquidité trimestrielle limitée, seront gérés par Purpose, et Pantheon Ventures Inc. (« Pantheon »), Apollo Global Management Inc. (« Apollo ») et Bluerock Real Estate, L.L.C. (« Bluerock »), respectivement, en seront les gestionnaires sous-jacents.



« En tant que chefs de file établis en matière de stratégies non traditionnelles liquides, nous sommes fiers d’être à l’avant-garde de nouvelles solutions visant à accéder à des placements privés au Canada grâce au lancement de notre plateforme d’actifs privés, qui comprend les fonds de haut niveau Apollo, Pantheon et Bluerock, a déclaré Tyler Meyrick, chef de la stratégie d’entreprise et des actifs privés chez Purpose. Cette plateforme s’appuie sur nos antécédents éprouvés en matière d’innovation dans le domaine de la gestion d’actifs pour offrir un ensemble unique d’outils et de produits au marché canadien. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Som, Tyler et au reste de l’équipe Purpose pour permettre aux Canadiens et aux institutions admissibles d’accéder à l’un des placements les plus attrayants sur la plateforme de crédit privé d’Apollo, a ajouté Earl Hunt, associé et chef de la direction d’Apollo Debt Solutions. Nous croyons que les placements directs dans des prêts garantis de premier rang à taux variable dans des sociétés à grande capitalisation offrent des rendements ajustés en fonction du risque intéressants dans tous les cycles du marché et notamment dans le contexte actuel de hausse des taux. »

Les investisseurs institutionnels les plus importants affectent généralement 50 % de leur portefeuille à des actifs privés, tandis que l’investisseur individuel moyen y affecte moins de 5 % en raison des obstacles à l’accès au marché*. La plateforme d’actifs privés Purpose vise à éliminer ces obstacles afin de permettre aux Canadiens admissibles d’investir dans les fonds dont ils sont convaincus plutôt que dans les fonds auxquels ils ont simplement accès.

La plateforme d’actifs privés Purpose est la dernière innovation de la société de gestion d’actifs, qui est reconnue pour avoir lancé le premier FNB d’épargne à taux d’intérêt élevé au monde (symbole à la TSX : PSA), pour ses stratégies à revenu fixe sous gestion active primées (p. ex., le Fonds d’occasions de crédit Purpose; symbole à la TSX : CROP) et pour ses fonds d’actions structurés de premier plan (p. ex., le Portefeuille de revenu d’actions structuré Purpose), entre autres. La vision de la société pour cette plateforme ne s’arrête pas là. Elle a l’intention de transformer la plateforme en un point de distribution pour la prochaine génération de produits qu’elle développe à l’égard des marchés privés, des actifs numériques et plus encore, afin de continuer à favoriser l’innovation dans le secteur des services financiers.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la plateforme d’actifs privés Purpose et sur son éventail unique d’outils pour les conseillers, de produits d’apprentissage de pointe et de fonds privés, veuillez consulter le site https://www.purposeinvest.com/fr-CA/private-assets.

À propos d’Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs comptant un actif sous gestion de plus de 15 milliards de dollars. Purpose met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits favorisant les résultats. Investissements Purpose est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous au www.purposeinvest.com.

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905‑580‑1257

* Les investisseurs institutionnels les plus importants sont définis comme étant des investisseurs détenant au moins 30 millions de dollars. Les statistiques proviennent de CAIA et KKR.

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Comme c’est le cas pour tout placement, un placement dans un fonds d’investissement comporte des risques. Rien ne garantit qu’un fonds atteindra son objectif de placement, et sa valeur liquidative, son rendement et le rendement de ses placements fluctueront de temps à autre selon la conjoncture du marché. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.

Le contenu de ce document est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre de vente des titres décrits aux présentes ni une recommandation ou une sollicitation à acheter, détenir ou vendre l’un de ces titres. Les renseignements ne constituent pas des conseils de placement et ne sont pas adaptés aux besoins ou à la situation des investisseurs. L’information contenue dans le présent document ne constitue pas et ne doit en aucun cas être interprétée comme une notice d’offre, un prospectus, une publicité ou un appel public à l’épargne de titres. Aucune commission de valeurs mobilières ou autorité réglementaire semblable n’a examiné ce document, et quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction. Les renseignements qui figurent dans ce document sont jugés exacts et fiables, mais nous ne pouvons pas garantir qu’ils sont complets ou à jour en tout temps. L’information fournie est susceptible d’être modifiée sans préavis.

Ce document comporte certaines déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des énoncés de nature prévisionnelle qui sont fondés sur des conditions ou des événements futurs ou qui s’y rapportent, ou qui comportent des mots comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « prévoir », « anticiper », « intention », « planifier », « croire », « estimer » ou toute autre expression similaire. Puisque les déclarations qui concernent l’avenir ou qui contiennent autre chose que des renseignements historiques sont exposées à divers risques et incertitudes, les résultats, les actions ou les événements réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne représentent pas des garanties du rendement futur et sont, en raison de leur nature, fondées sur de nombreuses hypothèses. Bien que les déclarations prospectives comprises dans le présent document découlent d’hypothèses qu’Investissements Purpose et le gestionnaire de portefeuille estiment raisonnables, ceux-ci ne peuvent pas garantir que les résultats réels correspondront à ces déclarations prospectives. Le lecteur est invité à examiner attentivement les déclarations prospectives et à ne pas y accorder une confiance excessive. À moins que la loi applicable ne l’exige, la société n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou autre, et décline toute responsabilité à cet égard.