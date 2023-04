RAPALA VMC OYJ: MUUTOKSIA GLOBAALISSA JOHTORYHMÄSSÄ - LARS OLLBERG ON NIMITETTY RAPALA VMC OYJ:N TOIMITUSJOHTAJAKSI

English Finnish

RAPALA VMC OYJ – Sisäpiiritieto – Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus, 4.4.2023 klo 18.00 EET

Rapala VMC Oyj:n hallitus on nimittänyt Lars Ollbergin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.5.2023. Lars Ollberg oli kesäkuuhun 2022 saakka konsernin operatiivinen johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen.

”Olemme hyvin tyytyväisiä Lars Ollbergin nimityksestä toimitusjohtajaksi. Hänellä on vahvat johtamistaidot, syvällinen ymmärrys liiketoiminnastamme sekä vankka osaaminen, jota tarvitaan Rapalan kehittämiseen tulevaisuudessa”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Louis d’Alançon.

“Tunnen suurta kunniaa ja innostusta paluustani Rapala VMC:hen, jonka liiketoiminnan ja osaavan sekä kunnianhimoisen henkilöstön tunnen hyvin. Olen kiitollinen saadessani tämän tilaisuuden johtaa Rapala VMC:tä”, sanoo Lars Ollberg.

Rapala VMC Oyj:n hallitus on nimittänyt Cyrille Viellardin yhtiön varatoimitusjohtajaksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.5.2023. Cyrille Viellard on konsernin koukkuliiketoiminnasta vastaava johtaja ja on ollut vuodesta 2015 konsernin johtoryhmän jäsen.

Rapala VMC Oyj:n hallitus on nimittänyt Jean-Philippe Nicollen yhtiön seuraavaksi talous- ja rahoitusjohtajaksi nykyisen talous- ja rahoitusjohtajan jättäessä yhtiön 21.6.2023. Jean-Philippe Nicolle on konsernin Etelä-Euroopan jakelutoiminnasta vastaava johtaja ja on ollut vuodesta 2020 konsernin johtoryhmän jäsen. Hänellä on erittäin vahva kokemus taloushallinnosta ja hän on toiminut vuosina 1997-2007 Normark Francen sekä VMC Pêche:n talousjohtajana.

Konsernin Venäjän jakelutoiminnasta vastaava johtaja Victor Skvortsov on eronnut konsernin johtoryhmästä.

Ollbergin, Viellardin ja Nicollen ansioluettelot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Helsingissä, 4.4.2023

RAPALA VMC OYJ

Louis d’Alançon

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:

Louis d’Alançon, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, puh. +358 9 7562 540

Tuomo Leino, sijoittajasuhteet, puh. +358 9 7562 540

