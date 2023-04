Ipsos annonce le renforcement de son Conseil d’administration

English French

Paris, 4 avril 2023 – Sous réserve d’un vote favorable de l’Assemblée Générale qui se tiendra le 15 mai prochain, deux nouveaux membres rejoindront le Conseil d’Ipsos : Madame Àngels Martín Muñoz, actuellement General Manager for Olympics chez Atos, et Madame Florence Parly, ancienne ministre des Armées.

Madame Àngels Martín Muñoz est diplômée de l’école Polytechnique de Catalogne et d’HEC, elle est entrée chez Atos en 2005. En 2015, elle y a été nommée directrice générale pour les Jeux Olympiques, en charge de la fourniture de tous les services et technologies utilisés par le Comité International Olympique ainsi que par les différents comités de l’organisation tels que Pyeongchang, Tokyo, Pékin et Paris.





Madame Florence Parly est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de l’ENA. Elle a occupé des fonctions ministérielles à deux reprises, de janvier 2000 à mai 2002 comme secrétaire d’Etat au Budget et de 2017 à 2022, en tant que ministre des Armées. Florence Parly a exercé de nombreuses fonctions dans différentes administrations, notamment au ministère des Finances et dans des entreprises publiques ou semi publiques telles que Air France ou la SNCF. Elle a également siégé aux conseils de sociétés privées cotées à la bourse de Paris telle que Altran, Ingenico et Zodiac Aerospace.





Après la validation des nominations de madame Àngels Martín Muñoz et de madame Florence Parly, et le renouvellement des mandats de madame Eliane Rouyer-Chevalier et de madame Laurence Stoclet, ainsi que ceux de monsieur Patrick Artus et de monsieur Ben Page, le Conseil d’administration d’Ipsos sera constitué de 13 membres dont sept femmes et six hommes ; sept administrateurs indépendants, deux administrateurs désignés par les organisations syndicales représentatives et quatre administrateurs non indépendants.

Quatre nationalités y seront alors représentées, illustrant la volonté d’Ipsos d’ouvrir progressivement son Conseil d’administration aux différents marchés dans lesquels la société intervient.

Enfin, le conseil veille, sur recommandation de son comité des nominations qui est en charge du processus de sélection des administrateurs, à disposer d’une grande diversité d’expériences et de compétences dans les domaines qu’il considère comme importants. Pour bien appréhender les enjeux stratégiques d’un groupe mondial intervenant dans un métier de niche au sein de l’univers des services professionnels, les compétences suivantes seront bien représentées : métier des Etudes de Marché, Société et Economie, Gestion d’entreprises internationales, Finance et Risques, Digital et Technologie, ESG et Ressources Humaines.

