PARROT: Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

le 5 avril 2023 à 08h00 CET

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2022

Le groupe Parrot, leader européen des drones civils professionnels, annonce la publication de son Document d’Enregistrement Universel 2022. Ce Document a été déposé le 4 avril 2023 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir du site Internet de la Société https://www.parrot.com/fr/corporate/ *

Il a été établi au format électronique unique européen « European Single Electronic Format » (ESEF) en XBRL et au format PDF (reproduction de la version officielle du Document d’Enregistrement Universel 2022 au format ESEF) et inclus notamment le rapport de gestion du Conseil d’administration, le rapport sur le gouvernement d’entreprise, le rapport financier annuel 2022, les rapports des commissaires aux comptes et les projets de résolutions à l’Assemblée Générale du 14 juin 2023.

* lien direct vers la page : https://www.parrot.com/fr/corporate/rapports-financiers-annuels-et-semestriels

Prochains rendez-vous financiers

Activité du 1er trimestre 2023 : jeudi 11 mai 2023

Assemblée générale des actionnaires de Parrot : mercredi 14 juin 2023

Activité et Résultats du 1er semestre 2023 : vendredi 28 juillet 2023

À PROPOS DU GROUPE PARROT

Parrot est le premier groupe européen de drones professionnels. Fortement international, le Groupe conçoit, développe et commercialise une offre complémentaire d’équipements microdrones et de logiciels d’analyses d’images (photogrammétrie) dédiés aux entreprises, grands groupes et organisations gouvernementales. A la pointe de l’innovation son offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) l’Inspection, la Cartographie 3D et la Géomatique, (ii) la Défense et la Sécurité, et (iii) l’Agriculture de précision.

Sa gamme de microdrones ANAFI, reconnus pour leurs performances, leur robustesse et leur facilité d’usage, propose un environnement ouvert et répond aux plus hauts standards de sécurité. Les logiciels de photogrammétrie Pix4D s’appuient sur une expertise technologique avancée et propose des solutions adaptées aux spécificités des utilisateurs adressés.

Parrot, fondé en 1994 par Henri Seydoux, son Président-directeur général et principal actionnaire, conçoit et développe ses produits, principalement à Paris où est établi son siège, et en Europe. Le Groupe compte aujourd’hui plus de 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Les informations financières sont disponibles sur www.parrot.com/fr/corporate .

Pour plus d’informations : www.parrot.com , www.pix4d.com .

