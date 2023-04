English French

Capgemini coordonne le projet IoT de nouvelle génération pour la Commission européenne

Paris, le 5 avril 2023 - Capgemini a été sélectionné pour coordonner le projet IoT de nouvelle génération dans le cadre de l’initiative Next Generation Internet ( NGI )1 de la Commission européenne qui vise à réinventer et remanier l’Internet pour le troisième millénaire et au-delà. Le projet, appelé IoT-NGIN , a pour ambition de permettre aux européens de profiter de la puissance de l’IoT en toute confiance.



Financé par le programme de recherche et d’innovation Horizon 20202 de l’Union européenne pour un montant de 8 millions d'euros, il rassemble 19 partenaires3 issus de l’industrie et du monde de la recherche scientifique et académique et durera jusqu'en septembre 2023.

L'Internet des objets (IoT) a été identifié par la Commission européenne comme l'une des technologies à l’avant-garde de la transformation numérique de l’économie et ayant un impact positif aussi bien sur les citoyens et les entreprises en Europe. Pour faire émerger l’IoT de nouvelle génération, Capgemini travaille sur des concepts de recherche novateurs aux côtés de partenaires de l'industrie, de centres de recherche, de PME spécialisées ainsi que de Living Labs4.

Afin de créer un socle d’IoT interopérable au niveau européen et d’assurer la sécurité et la confidentialité des données en provenance des objets connectés, le projet IoT-NGIN repose sur de l'innovation et des technologies de pointe telles que la blockchain, des communications Machine to Machine (M2M) autonomes, l'optimisation des communications 5G, l'Intelligence Artificielle et le cloud Edge sécurisé.

« La Commission européenne souhaite mettre à profit les technologies innovantes pour développer des solutions qui soutiennent l'industrie et qui soient ancrées dans les valeurs européennes. Ce projet est une formidable opportunité de démontrer les forces d’acteurs européens dans cette évolution technologique à fort impact, » déclare Ghasan Bhatti, coordinateur du projet IoT-NGIN chez Capgemini.



Capgemini est également responsable de la communication du projet et de la promotion de ses résultats auprès de toutes les parties prenantes de la communauté IoT. Avec ce nouveau projet, Capgemini poursuit ses missions d’accompagnement de la Commission européenne débuté en 2019 avec le projet PHOENIX , portant sur les solutions à apporter à la sécurité des infrastructures énergétiques en Europe.

Le projet a été financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention N°957246.

1 https://europa.eu/next-generation-eu/index_fr https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/next-generation-internet-initiative



2 Le programme Horizon 2020 soutient des projets tout au long de la chaîne de l'innovation et simplifie l'accès au financement de l'UE en accélérant l'attribution des fonds, en réduisant le nombre d'erreurs dans la déclaration des coûts par les participants et en revenant à une politique d'audit plus mesurée et ciblée. Le programme Horizon 2020 est divisé en trois priorités : l'excellence scientifique, la primauté industrielle et les défis sociétaux. IoT- NGIN IoT- NGIN a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 957246.



3 Partenaires industriels : ABB, ATOS, BOSCH, ERICSSON, Netcompany-Intrasoft, Engineering ; Partenaires académiques : Université de la Sorbonne, Université d'Aalto, Université RWTH, I2CAT ; Partenaires PME : Entersoft, eBOS, Privanova, Synelixis, Cumcore, eMotion, ASM Terni, Forum Virium, Helsinki.



4 Le Living Lab ou laboratoire vivant est une méthodologie où citoyens, habitants, usagers sont considérés comme des acteurs clés des processus de recherche et d’innovation.

