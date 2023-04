Eviden supporte des algorithmes post-quantiques au sein de son HSM Trustway Proteccio

English French

Nouveau partenariat avec CryptoNext Security

Lille, le 5 avril 2023 – Eviden , la ligne d’activités d’ Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce que son module de sécurité matériel (Hardware Security Module, HSM) Trustway ProteccioTM supportera très bientôt des algorithmes post-quantiques, en collaboration avec la startup CryptoNext Security, leader et pionnier en cryptographie post-quantique de nouvelle génération.

Face à la possible émergence d’un ordinateur quantique qui impliquerait un effondrement des mécanismes de protection cryptographique actuels, Eviden permet à l’ensemble de son écosystème de clients de préparer une migration vers des solutions de chiffrement hybrides. Cette évolution majeure du HSM Trustway ProteccioTM permet d’y intégrer les algorithmes de la startup CryptoNext Security .

Le HSM Trustway ProteccioTM, unique HSM disposant de la qualification renforcée de l’ANSSI, constitue une solution de sécurité de référence tant en France qu’à l’international. Il offre une protection matérielle de très haut niveau technologique pour la gestion des clés et opérations cryptographiques, au bénéfice des applications critiques des entreprises, administrations gouvernementales, ou encore des opérateurs de services financiers.

Avec la dernière évolution de son HSM Trustway ProteccioTM, Eviden met en application les recommandations de l’ANSSI1 qui incitent à une transition graduelle vers le post-quantique, « en biseau ». Ceci afin d’accroître progressivement la confiance dans les algorithmes post-quantiques et leurs implémentations, tout en garantissant l’absence de régression en ce qui concerne la sécurité classique (pré-quantique).

« La collaboration d’Eviden et de CryptoNext permet une accélération de la mise à disposition des algorithmes post-quantiques et nous permet d’accompagner nos partenaires et clients dans cette évolution marquante du monde de la cryptographie. Ces travaux s’inscrivent dans notre démarche permanente d’innovation et de développement de systèmes de haute sécurité » précise René Martin, Directeur de la Business Unit « Trustway », Eviden, Groupe Atos.

Jean-Charles Faugère, Fondateur et CTO de CryptoNext Security ajoute que « Ce partenariat avec Atos, un des leaders mondiaux en cybersécurité, permet de lever un verrou essentiel à la migration en production des infrastructures et applications vers une cybersécurité résistante au quantique. Le choix fait par d’Atos est une reconnaissance de l’expertise et des technologies CryptoNext Security, dont nous sommes fiers ».

« Nous sommes pleinement engagés aux côtés d’Atos dans ce partenariat d’excellence technologique de long-terme, pour offrir des solutions souveraines, concrètes et opérationnelles à nos clients face aux défis de l’ère post-quantique » a souligné Florent Grosmaitre, Président de CryptoNext Security.

L’évolution du Trustway Proteccio en partenariat avec CryptoNext Security sera disponible au 4e trimestre 2023.

La cryptographie post-quantique est au cœur des travaux d’Eviden, qui lance également les premières solutions d’identité numérique adaptées pour la cryptographie post-quantique. Par ailleurs, le Groupe Atos, via sa ligne d’activités Eviden, est un pionnier de l'informatique quantique. Le Groupe a lancé le premier émulateur quantique sur le marché en 2016 et propose désormais la plateforme de développement d'applications d'informatique quantique la plus puissante, couplée à une offre de conseil qui permet d’accélérer les applications quantiques réelles.

***

À propos d’Eviden2

Eviden regroupe les activités Digital, Big Data et Sécurité d’Atos et sera un leader international d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données. Acteur clé du numérique de prochaine génération et leader mondial du cloud, du calcul avancé et de la sécurité, Eviden fera bénéficier de son expertise l’ensemble des secteurs d’activités, dans plus de 53 pays. L'orchestration de technologies de pointe sur l'ensemble du continuum numérique, combinée à l’expertise de ses 57 000 talents, permettra à Eviden d'étendre le potentiel des solutions à la disposition des entreprises et des autorités publiques, contribuant ainsi à façonner leur avenir numérique. Au sein du groupe Atos, le chiffre d'affaires annuel des activités d’Eviden est d'environ 5 milliards d'euros.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

A propos de CryptoNext Security

CryptoNext, a été crée en 2019, après 20+ années de recherche académique en cryptographie resistante au quantique. Elle propose sa suite logicielle “Quantum Safe Remediation Software Suite” (C-QSR), nativement agile et optimisée en performances pour une large variété de plateformes CPU/OS. C-QSR inclut les algorithmes de cryptographie post-quantique (PQC) standards du NIST ainsi que les recommandations des agences nationales de sécurité Européennes, ainsi que ceux relatifs à l’hybridation des protocoles et des certificats. C-QSR inclut un ensemble complet d’outils d’intégration et de plugins applicatifs post-quantiques pour une grande variété d’usages tels qu’applications métiers, messagerie sécurisée, HSM, VPN, PKI, Solutions de signatures et certificats, IoT, Blockchain et plus.

Sélectionnée par le US National Cybersecurity Center of Excellence (NCCoE) pour le groupe de travail “Migration to Post-Quantum Cryptography” et citée par le Gartner parmi le Top 5 des leaders en PQC, CryptoNext s’engage avec ses clients pour les accompagner dans leur feuille de route de migration post-quantique pour une efficience de long-terme.

Contacts presse

Atos/Eviden : Lucie Duchateau – lucie.duchateau@atos.net – 07 62 85 35 10

CryptoNext Security : Christian d’Orival - christian.d-orival@cryptonext-security.com – 06 03 00 26 31







1 Avis scientifique et technique de l’ANSSI sur la migration vers la cryptographie post-quantique, 14/04/2022 – Lien direct ici .

2 Les activités Eviden regroupent les marques suivantes : Agarik, Alia Consulting, AppCentrica, ATHEA, Atos Syntel, Bull, Cloudamize, Cloudreach, Cryptovision, DataSentics, digital.security, Eagle Creek, EcoAct, Edifixio, Energy4U, Engage ESM, Forensik, IDEAL GRP, IDnomic, In Fidem, Ipsotek, Maven Wave, Miner & Kasch, Motiv, Nimbix, Processia, Profit4SF, science+computing, SEC Consult, Visual BI, Worldgrid, X-Perion, zData

Les mentions légales Eviden™ et le logo Eviden sont des marques déposées de Bull S.A.S © 2023 Bull S.A.S.

Pièce jointe