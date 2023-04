Les candidatures pour le Prix Lorenzo Natali pour les médias sont ouvertes jusqu’au 28 avril

English German Italian Spanish French Portuguese

Les candidatures pour le Prix Lorenzo Natali pour les médias, prix phare de l’Union européenne dans le domaine du journalisme, sont ouvertes depuis le 9 mars. Pour participer, les journalistes doivent soumettre des reportages éligibles jusqu’au 28 avril à minuit.

Ce prix constitue une marque de reconnaissance et un hommage au travail de journalistes du monde entier qui mettent en lumière les défis mondiaux les plus pressants.

La Commission européenne invite les journalistes qui traitent de questions liées aux inégalités, à l’élimination de la pauvreté, au développement durable, à l’environnement, à la biodiversité et aux actions en faveur du climat, au numérique, au travail et à l’emploi, à l’éducation et au développement des compétences, à la migration, à la santé, à la paix, à la démocratie et aux droits humains, à déposer leur candidature en ligne.

Les journalistes peuvent soumettre leurs reportages écrits, audio-visuels ou multimédias dans l’un des catégories suivantes :

Prix international: reportage publié par un média situé dans l’un des pays du partenariat international et du voisinage de l’Union européenne. Prix Europe: reportage publié par un média situé dans l’Union européenne. Prix du meilleur journaliste émergent: reportage réalisé par un journaliste âgé de moins de 30 ans au moment de la publication et publié par un média situé dans l’un des pays éligibles au Prix international et au Prix Europe.

Les candidatures sont ouvertes à des reportages réalisés dans n’importe quelle langue mais doivent être accompagnées d’une traduction dans l’une des langues du concours : anglais, français, espagnol, allemand ou portugais.

Désignation des lauréats

Un Grand jury composé de journalistes de renommée internationale et de représentants des principales organisations non gouvernementales du monde entier désignera les lauréats dans chaque catégorie. Chaque lauréat recevra une somme de 10 000 €. Le lauréat de la catégorie meilleur journaliste émergent se verra également offrir un stage auprès d’un média partenaire. Le nom des lauréats sera annoncé lors de la cérémonie de remise des prix Lorenzo Natali pour les médias à Bruxelles ultérieurement en 2023.

Historique

Le Prix commémore l’ancien vice-président de la Commission européenne, Lorenzo Natali, qui a grandement contribué à promouvoir et à faire avancer les politiques européennes de développement. Son esprit est perpétué depuis trois décennies à travers ce prix qui récompense les journalistes dont les histoires inspirent le changement et qui a été lancé pour la première fois par la Commission européenne en 1992.

La liste des précédents lauréats peut être consulté sur le site Internet du Prix Lorenzo Natali.

