As candidaturas ao Prémio de Jornalismo Lorenzo Natali estão abertas até 28 de abril

English German Italian Spanish French Portuguese

O Prémio de Jornalismo Lorenzo Natali, o principal prémio de jornalismo da UE, abriu as suas candidaturas a 9 de março. Os jornalistas podem-se inscrever enviando histórias elegíveis até à meia-noite (CET) de 28 de abril.

O Prémio reconhece e homenageia o trabalho de jornalistas de todo o mundo que lançam uma luz sobre os desafios globais mais prementes.

A Comissão Europeia convida os jornalistas que fazem reportagens sobre questões relacionadas com a desigualdade, erradicação da pobreza, desenvolvimento sustentável, ambiente, biodiversidade, ação climática, digitalização, profissões e emprego, educação e desenvolvimento de competências, migração, cuidados de saúde, paz, democracia e direitos humanos.

Os jornalistas podem enviar trabalhos escritos, audiovisuais ou multimédia numa das seguintes categorias:

Prémio Internacional: reportagens publicadas em órgãos de informação sedeados num dos países parceiros da União Europeia. Prémio Europa: reportagens publicadas em todos órgãos de informação sedeados na União Europeia. Prémio Melhor Jornalista Emergente: reportagens de jornalistas com menos de 30 anos, no momento da publicação, e publicadas em órgãos de informação sedeados em qualquer um dos países elegíveis para os prémios Internacional e Europa.

As candidaturas estão abertas a reportagens em qualquer idioma, mas devem ser acompanhadas de uma tradução numa das línguas do concurso: inglês, francês, espanhol, alemão ou português.

Informações detalhadas sobre os termos e condições estão disponíveis aqui.

Seleção dos vencedores

Os vencedores em cada categoria serão escolhidos por um Grande Júri de jornalistas de renome internacional e representantes das principais organizações não governamentais de todo o mundo. Cada vencedor receberá 10.000 euros. Ao vencedor da categoria Melhor Jornalista Emergente também será oferecida uma experiência profissional com um parceiro media. Os vencedores serão anunciados na Cerimónia de Entrega do Prémio de Jornalismo Lorenzo Natali, em Bruxelas, no final de 2023

Contexto

O Prémio homenageia o antigo Vice-Presidente da Comissão Europeia, Lorenzo Natali, que contribuiu significativamente para promover e impulsionar políticas europeias de desenvolvimento. O seu espírito tem sido mantido vivo através do Prémio nas últimas três décadas, celebrando jornalistas cujas histórias inspiram mudanças. O Prémio foi lançado pela primeira vez pela Comissão Europeia em 1992.

Os vencedores anteriores estão listados no site do Prémio Lorenzo Natali.

Para mais informações

Candidate-se ao Prémio de Jornalismo Lorenzo Natali 2023 aqui.

Site do Prémio de Jornalismo Lorenzo Natali

Direção-Geral das Parcerias Internacionais

Anexo