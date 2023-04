English French

Un nouveau transporteur international rejoint le réseau ouvert de consignes colis de Quadient en France

Paris, le 6 avril 2023

Quadient (Euronext Paris : QDT), un opérateur majeur de consignes colis connectées dans le monde, et leader dans les technologies de gestion des communications clients, a annoncé aujourd'hui la signature d'un nouveau contrat avec un transporteur international pour l'utilisation de son réseau ouvert de consignes colis connectées en France, aux côtés de Relais Colis, partenaire de longue date de Quadient dans ce domaine.

Quadient déploie un réseau ouvert de consignes colis en France, avec des installations déjà en cours dans les grandes villes et en région parisienne. Avec plus de 18 000 unités installées dans le monde, Quadient dispose d'une expérience reconnue dans le déploiement de réseaux ouverts multi-opérateurs depuis de nombreuses années, notamment aux Etats-Unis, au Japon et au Royaume-Uni. Ce nouveau partenariat en France confirme qu'il existe un véritable appétit du marché pour la stratégie de Quadient d’implanter des réseaux denses et larges de consignes colis pouvant être partagées par de multiples acteurs, dans un souci à la fois de rentabilité et d’expérience utilisateur.

« Nous sommes ravis d'accueillir un nouveau transporteur international aux côtés de Relais Colis au sein de notre réseau de consignes ouvertes en France. Ensemble, nous nous efforçons d'apporter au plus grand nombre de consommateurs français la solution de retrait et de dépose de colis la plus innovante et la plus pratique qui soit », a déclaré Benoit Berson, Directeur des Solutions Consignes Colis Automatiques chez Quadient. « Notre réseau ouvert a déjà fait ses preuves dans d'autres régions, et nous avons également développé une collaboration étroite avec des enseignes de distribution en France pour proposer la livraison et la collecte de colis multi-transporteurs en magasin. Nous nous réjouissons d’avoir franchi cette nouvelle étape dans notre stratégie, et poursuivons notre croissance sur les principaux marchés que nous servons ».

La mise sur le marché de réseaux ouverts de consignes connectées fait partie d'une stratégie plus globale de Quadient qui vise à simplifier et fluidifier la livraison et la collecte de colis, en rendant ces opérations plus pratiques à la fois pour les consommateurs, les transporteurs, les enseignes de distribution et les entreprises. Quadient choisit des emplacements stratégiques où les volumes de colis sont importants et où la demande est importante pour des solutions de livraison plus pratiques et des services plus innovants, tout en réduisant les émissions de CO2 afin de préserver l'environnement. Les consignes Parcel Pending by Quadient s'appuient sur une technologie avancée de monitoring basée sur le cloud, conçue pour aider les transporteurs à gérer et à suivre les colis en temps réel, à optimiser leurs tournées de livraison et à fournir aux consommateurs des mises à jour en temps réel sur leurs livraisons de colis.

Pour en savoir plus sur les consignes automatiques Quadient et sur sa gamme plus large de solutions de traitement et de livraison de colis, veuillez consulter le site parcelpending.com/fr.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

Contacts Presse Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com Agence MilleSoixanteQuatre / LaSuite&Co

Perrine Soymié – 06.45.33.72.18 – perrine.soymie@lasuiteandco.com

Alexandra Leoni – 06 76 88 98 17 - alexandra.leoni@lasuiteandco.com Alexandre Ghaffari – 06.15.86.94.18 - alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

