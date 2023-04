Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2022

English French

Paris, le 7 avril 2023

Amundi annonce la mise à disposition de son Document d’Enregistrement Universel 2022, contenant le rapport financier annuel et le rapport intégré, déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 7 avril 2023.

Ce Document d’Enregistrement Universel 2022 est disponible sur les sites internet d’Amundi ( http://le-groupe.amundi.com ) et de l’AMF ( www.amf-france.org ). Il est également disponible sans frais et sur simple demande auprès d’Amundi au 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris. La version anglaise sera disponible très prochainement.

A propos d'Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 900 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels dans 35 pays.

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2022 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2021

2 Données Amundi au 31/12/2022

3 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

Contact presse :

Natacha Andermahr

Tél. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Contacts investisseurs :

Cyril Meilland, CFA

Tél. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tél. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com





Pièce jointe