AB „Rokiškio sūris“ valdyba patvirtino 2022 m. audituotas finansines ataskaitas ir siūlo mokėti 0,15 euro dividendų vienai akcijai

English Lithuanian

2023 m. balandžio 7 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba patvirtino 2022 m. audituotas Bendrovės konsoliduotas ir patronuojančios Bendrovės finansines ataskaitas bei 2022 m. Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą, 2022 m. Bendrovės pelno paskirstymo projektą ir pasiūlė šias ataskaitas bei pelno paskirstymo projektą pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

AB „Rokiškio sūris“ grupės 2022 m. audituoti konsoliduoti pardavimai sudaro 359 269 tūkst. eurų, t.y. 42 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2021 m. audituoti konsoliduoti pardavimai sudarė 253 062 tūkst. eurų.

AB „Rokiškio sūris“ grupė per 2022 m. uždirbo 12 514 tūkst. eurų grynojo pelno, t.y. 11 961 tūkst. eurų daugiau negu per 2021 metus. AB „Rokiškio sūris“ grupės 2021 m. grynasis pelnas sudarė 553 tūkst. eurų.

Pagal valdybos patvirtintą Bendrovės pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino pelno valdyba siūlo skirti 5 251 tūkst. eurų 2022 m. dividendams išmokėti, t.y. 0,15 euro vienai akcijai. Tantjemoms nepriklausomiems valdybos nariams siūloma skirti 30 000 eurų.

Dalius Trumpa

Bendrovės vadovas

+37045855200