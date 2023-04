ASi Ekspress Grupp 2023. aasta 1. kvartali digitellimuste tulemused

English Estonian

ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga Balti riikides kokku 15% (I kvartalis 10%) ja ulatus märtsi lõpus 161 278-ni.

Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 17% (I kvartalis 8%), ulatudes 92 339-ni.

50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1% (I kvartalis 7%), ulatudes 24 100-ni.

Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 36% (I kvartalis 8%), ulatudes 6 058-ni.

Lätis kasvas Delfi A/S-i digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 25% (I kvartalis 21%), ulatudes 17 153-ni.

Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 14% (I kvartalis 15%), ulatudes 21 628-ni.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu kommentaar:

"Ekspress Grupi meediaettevõtted võitsid aastaga kokku juurde üle 21 000 digitellija, millega kinnistasime oma positsiooni Balti riikide juhtiva digitaalse ärimudeliga meediaettevõttena. Suhteliselt näitas suurimat kasvu grupi uusim liige Geenius Meedia, kellele lisandus aastaga 36% rohkem digitellijaid. Rahule võib jääda ka kontserni suurima tellijate arvuga meediafirma Delfi Meedia tulemusega, kuhu lisandus aastaga 17% rohkem digitellimusi.

Delfi Läti ja Leedu tütarettevõtete digitellimuste kasv nii kvartali kui aasta võrdluses tõestab, et eelmise aasta lõpus ellu viidud tellimuspakettide reform on osutunud edukaks ja nendelt turgudelt võib oodata kasvu ka edaspidi.

Ekspress Grupi digitaalne tulubaas põhineb üha enam digitellimuste müügitulul. Liigume oma strateegiliste finantseesmärkide suunas ja soovime aastaks 2026 pakkuda digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 tellijale.„

Digitellimuste detailne ülevaade

31.03.2023 31.12.2022 muutus 31.03.2022 muutus AS Delfi Meedia 92 339 85 551 8% 78 799 17% AS Õhtuleht Kirjastus 24 100 22 530 7% 23 935 1% Geenius Meedia OÜ 6 058 5 616 8% 4 461 36% Delfi AS (Läti) 17 153 14 131 21% 13 746 25% Delfi UAB (Leedu) 21 628 18 780 15% 19 039 14% Ekspress Grupp kokku 161 278 146 608 10% 139 980 15%





Kontsern loeb digitellimuseks ainult tellimusi, mille väärtus on suurem kui 1 euro ühes kalendrikuus, ning mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.

Ekspress Grupi üheks pikaajaliseks eesmärgiks on kasvatada digitellimuste mahtu Baltimaades 340 000 tellijani 2026. aasta lõpuks. Ekspress Grupi pikaajalised eesmärgid on seatud ja avalikustatud 2022. aasta alguses.





